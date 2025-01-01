문서화섹션
Deactivate

컨트롤을 비활성화합니다.

virtual bool  Deactivate()

Return Value

성공시 true, 아니면 false.

Note

마우스 커서가 컨트롤에서 벗어나면 컨트롤이 비활성화됩니다.