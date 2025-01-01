문서화섹션
Visible

가시성 플래그를 설정합니다.

virtual bool  Visible(
   const bool  flag      // 플래그
   )

Parameters

flag

[in] 새 플래그.

Return Value

성공시 true, 아니면 false.