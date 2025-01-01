문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndOnDragEnd 

OnDragEnd

"DragEnd" 이벤트의 가상 핸들러.

virtual bool  OnDragEnd()

Return Value

이벤트가 처리되면 true, 아니면 false.

Note

제어 드래그 프로세스가 완료되면 "DragEnd" 이벤트가 발생합니다.