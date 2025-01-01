문서화섹션
IsActive

컨트롤이 활성 상태인지 여부를 나타내는 값을 가져옵니다.

bool  IsActive()  const

Return Value

컨트롤이 활성화 상태면 true, 그렇지 않으면 false.