컨트롤의 절대 변위를 수행합니다.

void  Move(
   const int  x,     // x 좌표
   const int  y      // y 좌표
   )

Parameters

x

[in]  왼쪽 상단 점의 새 X 좌표.

y

[in]  왼쪽 상단 점의 새 Y 좌표.

Return Value

성공시 true, 아니면 false.