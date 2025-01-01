문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndIsVisible 

IsVisible

컨트롤이 표시되는지 여부를 확인합니다.

bool  IsVisible()  const

Return Value

컨트롤이 차트에 표시되면 true, 그렇지 않으면 false.