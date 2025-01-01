문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndStateFlagsReset 

StateFlagsReset

컨트롤 상태 플래그를 재설정합니다.

virtual void  StateFlagsReset(
   const int  flags      // 플래그
   )

Parameters

flags

[in]  재설정할 플래그.

Return Value

None.