문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトフィボナッチツールCChartObjectFiboTimes 

CChartObjectFiboTimes

CChartObjectFiboTimes는 "피보나치 시간대" 그래픽 개체 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

Description

CChartObjectFiboTimes 클래스는 "피보나치 시간대" 개체 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CChartObjectFiboTimes : public CChartObject

Title

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

상속 계층

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboTimes

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

"피보나치 시간대" 그래픽 객체를 생성합니다

입/출력

 

virtual Type

가상식별방법

더보기

객체 유형, 그래픽 객체