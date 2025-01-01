- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Window
그래픽 개체가 있는 차트 창 인덱스 가져오기.
|
int Window() const
값 반환
그래픽 개체가 있는 차트 창 숫자 (0 - 주 창). 바인딩된 개체가 없으면 -1을 반환합니다.
예시:
|
//--- CChartObject::Window 예시