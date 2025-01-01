문서화섹션
Window

그래픽 개체가 있는 차트 창 인덱스 가져오기.

int  Window() const

값 반환

그래픽 개체가 있는 차트 창 숫자 (0 - 주 창). 바인딩된 개체가 없으면 -1을 반환합니다.

예시:

//--- CChartObject::Window 예시
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 차트 개체 창 가져오기  
   int window=object.Window(); 
  } 