- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
GetInteger
클래스 인스턴스에 바인딩된 그래픽 개체의 정수 속성 값(bool, bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, 색상 유형)을 수신하기 위해 API MQL5 ObjectGetInteger()의 기능에 대한 단순한 액세스를 제공합니다. 함수 호출에는 두 가지 버전이 있습니다:
정확성을 확인하지 않고 속성 값 가져오기
|
long GetInteger(
매개변수
prop_id
[in] 그래픽 개체 double 속성의 ID.
modifier=-1
[in] double 속성의 제어자(인덱스).
값 반환
성공하면 정수 속성 값, 정수 속성을 수신할 수 없으면 0.
작업의 정확성을 확인하는 속성 값 가져오기
|
bool GetInteger(
매개변수
prop_id
[in] 그래픽 개체 정수 속성의 ID.
제어자
[in] 정수 속성의 제어자(인덱스).
값
[out] 정수 속성 값을 배치하려면 변수에 연결.
값 반환
성공하면 true, 정수 속성을 가져오지 못하면 false.
예시:
|
//--- CChartObject::GetInteger 예시