문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectGetDouble 

GetDouble

API MQL5 ObjectGetDouble()의 기능에 대한 단순 액세스를 제공하여 클래스 인스턴스에 바인딩된 그래픽 개체의 double 값(float 및 double 유형)을 수신. 함수 호출에는 두 가지 버전이 있습니다:

정확성을 확인하지 않고 속성 값 가져오기

double  GetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,         // 정수 속성 ID
   int                          modifier=-1      // 제어자 
   ) const

매개변수

prop_id

[in]  그래픽 개체 double 속성의 ID.

modifier=-1

[in]  double 속성의 제어자(인덱스).

값 반환

성공하면 double 속성 값, double 속성을 수신하지 못하면 EMPTY_VALUE.

이러한 처리의 정확성을 검증할 때 속성 값 가져오기

bool  GetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,      // double 속성 ID
   int                          modifier,     // 제어자 
   double&                      value         // 변수에 연결
   ) const

매개변수

prop_id

[in]  그래픽 개체 double 속성의 ID.

제어자

[in]  double 속성의 제어자(인덱스).

[out]  double 속성 값을 배치하려면 변수에 연결.

값 반환

성공하면 true, double 속성을 가져오지 못하면 false.

예시:

//--- CChartObject::GetDouble 예시
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- 쉬운 메서드로 수준 값 가져오기 
      printf("Level %d value=%f",i,object.GetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i)); 
      //--- 클래식 메서드로 수준값 가져오기 
      double value; 
      if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,value)) 
        { 
         printf("double 속성 오류 %d 가져오기",GetLastError()); 
         return
        } 
      else 
         printf("Level %d value=%f",i,value); 
     } 
  } 