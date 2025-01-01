//--- CChartObject::GetDouble 예시

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//---

for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)

{

//--- 쉬운 메서드로 수준 값 가져오기

printf("Level %d value=%f",i,object.GetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i));

//--- 클래식 메서드로 수준값 가져오기

double value;

if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,value))

{

printf("double 속성 오류 %d 가져오기",GetLastError());

return;

}

else

printf("Level %d value=%f",i,value);

}

}