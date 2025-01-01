- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
GetDouble
API MQL5 ObjectGetDouble()의 기능에 대한 단순 액세스를 제공하여 클래스 인스턴스에 바인딩된 그래픽 개체의 double 값(float 및 double 유형)을 수신. 함수 호출에는 두 가지 버전이 있습니다:
정확성을 확인하지 않고 속성 값 가져오기
|
double GetDouble(
매개변수
prop_id
[in] 그래픽 개체 double 속성의 ID.
modifier=-1
[in] double 속성의 제어자(인덱스).
값 반환
성공하면 double 속성 값, double 속성을 수신하지 못하면 EMPTY_VALUE.
이러한 처리의 정확성을 검증할 때 속성 값 가져오기
|
bool GetDouble(
매개변수
prop_id
[in] 그래픽 개체 double 속성의 ID.
제어자
[in] double 속성의 제어자(인덱스).
값
[out] double 속성 값을 배치하려면 변수에 연결.
값 반환
성공하면 true, double 속성을 가져오지 못하면 false.
예시:
|
//--- CChartObject::GetDouble 예시