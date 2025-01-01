문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectShiftObject 

그래픽 개체 이동.

bool  ShiftObject(
   datetime  d_time,      // 시간 좌표의 증가
   double    d_price      // 가격 좌표의 증가
  )

매개변수

d_time

[in]  모든 고정점의 시간 좌표 증가.

d_price

[in]  모든 고정점의 가격 좌표 증가.

값 반환

성공하면 true, 개체를 이동하지 못하면 false.

예시:

//--- CChartObject::ShiftObject 예시  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   datetime     d_time;  
   double       d_price;  
   //--- 시프트 차트 개체  
   object.ShiftObject(d_time,d_price);  
  }  