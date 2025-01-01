문서화섹션
ChartId

그래픽 개체가 속한 차트의 ID를 가져오기.

long  ChartId() const

값 반환

그래픽 개체가 있는 차트의 ID. 바인딩된 개체가 없으면 -1을 반환합니다.

예시:

//--- CChartObject::ChartId 예시
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 차트 개체의 차트 식별자 가져오기  
   long chart_id=object.ChartId(); 
  } 