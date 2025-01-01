문서화섹션
Type

그래픽 개체 유형 ID 가져오기.

virtual int  Type() const

값 반환

Object type ID (0x8888 for CChartObject).

예시:

//--- CChartObject::Type 예시  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   CChartObject object;
   //--- 개체 유형 가져오기   
   int type=object.Type();   
  }   