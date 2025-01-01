문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectNumPoints 

NumPoints

그래픽 개체의 고정점 수 가져오기.

int  NumPoints() const

값 반환

클래스 인스턴스에 연결된 그래픽 개체의 연결점 수. 연결된 개체가 없으면, 0을 반환합니다.

예시:

//--- CChartObject::NumPoints 예시
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 차트 개체의 점 수 가져오기  
   int points=object.NumPoints(); 
  } 