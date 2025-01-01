문서화섹션
CreateTime

그래픽 개체 생성 시간을 가져오기.

datetime  CreateTime() const

값 반환

클래스의 인스턴스에 연결된 그래픽 개체의 생성 시간. 연결된 개체가 없으면, 0을 반환합니다.

예시:

//--- CChartObject::CreateTime 예시  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- 차트 개체 생성 시간 가져오기   
   datetime create_time=object.CreateTime();  
  }  