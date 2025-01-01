문서화섹션
Width (Get Method)

그래픽 개체 선 버비 가져오기.

int  Width() const

값 반환

클래스 인스턴스에 연결된 그래픽 개체의 선 너비. 연결된 개체가 없으면 -1을 반환합니다.

Width (Set Method)

그래픽 개체의 선 너비를 설정하기.

bool  Width(
   int  new_width      // 두께
  \)

매개변수

new_width

[in]  그래픽 개체 선 너비의 새 값.

값 반환

성공하면 true, 너비를 변경하지 못하면 false.

예시:

//--- CChartObject::Width 예시  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- 차트 개체 너비 가져오기   
   int width=object.Width();  
   if(width!=1)  
     {  
      //--- 차트 개체 너비 설정하기  
      object.Width(1);  
     }  
  }  