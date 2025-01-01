- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Z_Order (Get Method)
차트에서 마우스를 클릭하는 이벤트를 수신하기 위한 그래픽 개체 우선 순위를 가져오기 (CHARTEVENT_CLICK).
long Z_Order() const
값 반환
클래스 인스턴스에 연결된 그래픽 개체의 우선 순위. 개체가 연결되어 있지 않으면 0을 반환합니다.
Z_Order (Set Method)
차트에서 마우스를 클릭하는 이벤트를 수신하기 위한 그래픽 개체 우선 순위를 설정 (CHARTEVENT_CLICK).
bool Z_Order(
매개변수
값
[in] New value of priority of a graphical object for receiving the event CHARTEVENT_CLICK 이벤트를 수신하기 위한 그래픽 개체의 새 우선 순위 값.
값 반환
성공하면 true, 우선 순위를 변경하기 못하면 false.
참고
Z_Order 속성은 그래픽 개ㅔ에 대한 클릭을 처리할 때 우선 순위를 관리합니다. 0(기본 값)보다 큰 값을 설정하여 마우스 클릭을 처리할 때 개체 우선 순위를 높일 수 있습니다.