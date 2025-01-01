Z_Order (Get Method)

차트에서 마우스를 클릭하는 이벤트를 수신하기 위한 그래픽 개체 우선 순위를 가져오기 (CHARTEVENT_CLICK).

long Z_Order() const

값 반환

클래스 인스턴스에 연결된 그래픽 개체의 우선 순위. 개체가 연결되어 있지 않으면 0을 반환합니다.

Z_Order (Set Method)

차트에서 마우스를 클릭하는 이벤트를 수신하기 위한 그래픽 개체 우선 순위를 설정 (CHARTEVENT_CLICK).

bool Z_Order(

long value

\)

매개변수

값

[in] New value of priority of a graphical object for receiving the event CHARTEVENT_CLICK 이벤트를 수신하기 위한 그래픽 개체의 새 우선 순위 값.

값 반환

성공하면 true, 우선 순위를 변경하기 못하면 false.

참고

Z_Order 속성은 그래픽 개ㅔ에 대한 클릭을 처리할 때 우선 순위를 관리합니다. 0(기본 값)보다 큰 값을 설정하여 마우스 클릭을 처리할 때 개체 우선 순위를 높일 수 있습니다.