Style (Get Method)

그래픽 개체의 선 스타일 가져오기.

ENUM_LINE_STYLE  Style() const

값 반환

클래스 인스턴스에 연결된 그래픽 개체의 선 스타일. 연결된 개체가 없으면 WRONG_VALUE를 반환합니다.

Style (Set Method)

그래픽 개체의 선 스타일 설정하기.

bool  Style(
   ENUM_LINE_STYLE  new_style      // 스타일
  \)

매개변수

new_style

[in]  그래픽 개체 선 스타일의 새 값.

값 반환

성공하면 true, 스타일을 변경하지 못하면 false.

예시:

//--- CChartObject::Style 예시  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- 차트 개체의 스타일 가져오기   
   ENUM_LINE_STYLE style=object.Style();  
   if(style!=STYLE_SOLID)  
     {  
      //--- 차트 개체 스타일 설정하기  
      object.Style(STYLE_SOLID);  
     }  
  }  