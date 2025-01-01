문서화섹션
Selected (Get Method)

그래픽 개체가 선택되었음을 나타내는 플래그 가져오기. 즉, 그래픽 개체가 선택되어 있는지 여부.

bool  Selected() const

값 반환

클래스 인스턴스에 연결된 개체가 선택된 상태입니다. 연결된 개체가 없으면 false를 반환합니다.

Selected (Set Method)

그래픽 개체가 선택되었음을 나타내는 플래그를 설정하기.

bool  Selected(
   bool  selected      // 플래그 값
  \)

매개변수

selected

[in] 그래픽 개체가 선택되었음을 나타내는 플래그의 새 값.

값 반환

성공하면 true, 플래그를 변경할 수 없으면 false.

예시:

//--- CChartObject::Selected 예시
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CChartObject object;
   //--- 차트 개체의 "선택된" 플래그 가져오기 
   bool selected_flag=object.Selected();
   if(selected_flag)
     {
     //--- 차트 개체의 "선택된" 플래그 설정하기
     object.Selected(false);
     }
  }