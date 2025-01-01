- ChartId
Selected (Get Method)
그래픽 개체가 선택되었음을 나타내는 플래그 가져오기. 즉, 그래픽 개체가 선택되어 있는지 여부.
|
bool Selected() const
값 반환
클래스 인스턴스에 연결된 개체가 선택된 상태입니다. 연결된 개체가 없으면 false를 반환합니다.
Selected (Set Method)
그래픽 개체가 선택되었음을 나타내는 플래그를 설정하기.
|
bool Selected(
매개변수
selected
[in] 그래픽 개체가 선택되었음을 나타내는 플래그의 새 값.
값 반환
성공하면 true, 플래그를 변경할 수 없으면 false.
예시:
|
//--- CChartObject::Selected 예시