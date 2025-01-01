문서화섹션
Delete

차트에서 연결된 그래픽 개체를 제거.

bool  Delete()

값 반환

성공하면 true, 개체를 제거할 수 없으면 false.

예시:

//--- CChartObject::Delete 예시
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 차트 개체 분리  
   if(!object.Delete()) 
     { 
      printf("개체 삭제 오류"); 
      return
     } 
  } 