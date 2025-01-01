- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
SetString
클래스 인스턴스에 바인딩된 그래픽 개체의 문자열 속성을 변경하기 위한 API MQL5 ObjectSetString() 함수에 대한 단수 액세스를 제공합니다. 함수 호출에는 두 가지 버전이 있습니다:
제어자가 필요없는 속성 값 설정
|
bool SetString(
매개변수
prop_id
[in] 그래픽 개체 문자열 속성의 ID.
값
[in] 변경된 문자열 속성의 새 값.
제어자를 나타내는 속성 값 설정
|
bool SetString(
매개변수
prop_id
[in] 그래픽 개체 문자열 속성의 ID.
제어자
[in] 문자열 속성의 제어자(인덱스).
값
[in] 변경된 문자열 속성의 새 값.
값 반환
성공하면 true, 문자열 속성을 변경할 수 없으면 false.
예시:
|
//--- CChartObject::SetString 예시