클래스 인스턴스에 바인딩된 그래픽 개체의 문자열 속성을 변경하기 위한 API MQL5 ObjectSetString() 함수에 대한 단수 액세스를 제공합니다. 함수 호출에는 두 가지 버전이 있습니다:

제어자가 필요없는 속성 값 설정

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,     // 문자열 속성 ID
   string                        value        // 값
  \)

매개변수

prop_id

[in]  그래픽 개체 문자열 속성의 ID.

[in]  변경된 문자열 속성의 새 값.

제어자를 나타내는 속성 값 설정

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,      // 문자열 속성 ID
   int                           modifier,     // 제어자 
   string                        value         // 값
  \)

매개변수

prop_id

[in]  그래픽 개체 문자열 속성의 ID.

제어자

[in]  문자열 속성의 제어자(인덱스).

[in]  변경된 문자열 속성의 새 값.

값 반환

성공하면 true, 문자열 속성을 변경할 수 없으면 false.

예시:

//--- CChartObject::SetString 예시  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- 차트 개체의 새 이름 설정하기   
   if(!object.SetString(OBJPROP_NAME,"MyObject"))  
     {  
      printf("문자열 속성 오류 %d 설정",GetLastError());  
      return;  
     }  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- 수준 설명 설정하기  
      if(!object.SetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i,"Level_"+IntegerToString(i)))  
        {  
         printf("문자열 속성 오류 %d 설정",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  