SetString

클래스 인스턴스에 바인딩된 그래픽 개체의 문자열 속성을 변경하기 위한 API MQL5 ObjectSetString() 함수에 대한 단수 액세스를 제공합니다. 함수 호출에는 두 가지 버전이 있습니다:

제어자가 필요없는 속성 값 설정

bool SetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

string value

\)

매개변수

prop_id

[in] 그래픽 개체 문자열 속성의 ID.

값

[in] 변경된 문자열 속성의 새 값.

제어자를 나타내는 속성 값 설정

bool SetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier,

string value

\)

매개변수

prop_id

[in] 그래픽 개체 문자열 속성의 ID.

제어자

[in] 문자열 속성의 제어자(인덱스).

값

[in] 변경된 문자열 속성의 새 값.

값 반환

성공하면 true, 문자열 속성을 변경할 수 없으면 false.

예시: