LevelValue (Get Method)

그래픽 개체의 지정된 수준 값을 가져오기.

double  LevelValue(
   int  level      // 레벨 숫자
   ) const

매개변수

수준

[in]  그래픽 개체 레벨 숫자.

값 반환

클래스 인스턴스에 바인딩된 그래픽 개체의 지정된 수준 값. 바인딩된 개체가 없거나 개체가 수준을 지정하지 않은 경우 EMPTY_VALUE를 반환합니다.

LevelValue (Set Method)

그래픽 개체의 지정된 수준 값을 설정.

bool  LevelValue(
   int     level,         // 레벨 숫자
   double  new_value      // 새 값
  \)

매개변수

수준

[in]  그래픽 개체 레벨 숫자.

new_value

[in]  그래픽 개체의 지정된 수준의 새 값.

값 반환

성공하면 true, 값을 변경하지 못하면 false.

예시:

//--- CChartObject::LevelValue 예시  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- 차트 개체의 수준 값 가져오기   
      double level_value=object.LevelValue(i);  
      if(level_value!=0.1*i)  
        {  
         //--- 차트 개체 수준 값 설정  
         object.LevelValue(i,0.1*i);  
        }  
     }  
  }  