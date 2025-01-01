문서화섹션
LevelDescription (Get Method)

그래픽 개체 수준에 대한 설명(텍스트)을 가져오기.

string  LevelDescription(
   int  level       // 레벨 숫자
   ) const

매개변수

수준

[in]  그래픽 개체 레벨 숫자.

값 반환

클래스 인스턴스에 바인딩된 그래픽 개체의 지정된 수준에 대한 설명(텍스트). 바인딩된 개체가 없거나 개체에 지정된 수준이 없는 경우 NULL을 반환.

LevelDescription (Set Method)

지정한 그래픽 개체 수준에 대한 설명(텍스트)을 설정.

bool  LevelDescription(
   int     level ,     // 레벨 숫자
   string  text        // 텍스트
  \)

매개변수

수준

[in]  그래픽 개체 레벨 숫자.

텍스트

[in]  지정된 그래픽 개체 수준의 새 설명 값(텍스트).

값 반환

성공하면 true, 설명(텍스트)를 변경하지 못하면 false.

예시:

//--- CChartObject::LevelDescription 예시
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- 차트 개체 수준 설명 가져오기  
      string level_description=object.LevelDescription(i); 
      if(level_description==""
        { 
         //--- 차트 개체 수준 설명 설정 
         object.LevelDescription(i,"Level_"+IntegerToString(i)); 
        } 
     } 
  } 