LevelColor (Get Method)

그래픽 개체의 지정된 수준의 선 색상을 가져오기.

color  LevelColor(
   int  level      // 레벨 숫자
   ) const

매개변수

수준

[in]  그래픽 개체 수준 숫자.

값 반환

클래스 인스턴스에 연결된 그래픽 개체의 지정된 수준 선 색상. 연결된 개체가 없거나 개체에 지정된 수준이 없으면 CLR_NONE을 반환합니다.

LevelColor (Set Method)

그래픽 개체의 지정된 수준의 선 색을 설정하기.

bool  LevelColor(
   int    level,         // 레벨 숫자
   color  new_color      // 새 색상
  \)

매개변수

수준

[in]  그래픽 개체 수준 숫자.

new_color

[in]  그래픽 개체의 지정된 수준의 새 선 색상.

값 반환

성공하면 true, 색상을 변경하지 않으면 false.

예시:

//--- CChartObject::LevelColor 예시
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- 차트 개체의 수준 색상 가져오기  
      color level_color=object.LevelColor(i); 
      if(level_color!=clrRed
        { 
         //--- 차트 개체의 수준 색상 설정하기 
         object.LevelColor(i,clrRed); 
        } 
     } 
  } 