- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
GetString
클래스 인스턴스에 바인딩된 그래픽 개체의 문자열 속성 값에 대한 API MQL5 ObjectGetString() 함수에 대한 단순 액세스를 제공. 함수 호출에는 두 가지 버전이 있습니다:
정확성을 확인하지 않고 속성 값 가져오기
string GetString(
매개변수
prop_id
[in] 그래픽 개체 문자열 속성 ID.
modifier=-1
[in] 문자열 속성의 제어자(인덱스).
값 반환
성공하면 문자열 속성 값, 문자열 속성을 수신할 수 없으면 "".
해당 처리의 정확성을 확인하는 속성 값 가져오기
bool GetString(
매개변수
prop_id
[in] 그래픽 개체 문자열 속성의 ID.
제어자
[in] 문자열 속성의 제어자(인덱스).
값
[out] 문자열 속성 값을 배치하려면 변수에 연결.
값 반환
성공하면 true, 문자열 속성을 가져오지 못하면 false.
예시:
//--- CChartObject::GetString 예시