GetString

클래스 인스턴스에 바인딩된 그래픽 개체의 문자열 속성 값에 대한 API MQL5 ObjectGetString() 함수에 대한 단순 액세스를 제공. 함수 호출에는 두 가지 버전이 있습니다:

정확성을 확인하지 않고 속성 값 가져오기

string  GetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING  prop_id,         // 문자열 속성 ID
   int                          modifier=-1      // 제어자
   ) const

매개변수

prop_id

[in]  그래픽 개체 문자열 속성 ID.

modifier=-1

[in]  문자열 속성의 제어자(인덱스).

값 반환

성공하면 문자열 속성 값, 문자열 속성을 수신할 수 없으면 "".

해당 처리의 정확성을 확인하는 속성 값 가져오기

bool  GetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING  prop_id,      // 문자열 속성 ID
   int                          modifier,     // 제어자
   string&                      value         // 변수에 연결
   ) const

매개변수

prop_id

[in]  그래픽 개체 문자열 속성의 ID.

제어자

[in]  문자열 속성의 제어자(인덱스).

[out]  문자열 속성 값을 배치하려면 변수에 연결.

값 반환

성공하면 true, 문자열 속성을 가져오지 못하면 false.

예시:

//--- CChartObject::GetString 예시
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   string       value; 
   //--- 쉬운 메서로 차트 개체 이름 가져오기 
   printf("Object name is '%s'",object.GetString(OBJPROP_NAME)); 
   //--- 클래식 메서드 차트 개체 이름 가져오기 
   if(!object.GetString(OBJPROP_NAME,0,value)) 
     { 
      printf("문자열 속성 오류 %d 가져오기",GetLastError()); 
      return
     } 
   else 
      printf("개체 이름은 '%s' 입니다",value); 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- 쉬운 메서드로 수준 설명 가져오기 
      printf(" %d 수준 설명은 '%s' 입니다",i,object.GetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i)); 
      //--- 클래식 메서드 수준 설명 가져오기 
      if(!object.GetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i,value)) 
        { 
         printf("문자열 속성 오류 %d 가져오기",GetLastError()); 
         return
        } 
      else 
         printf(" %d 수준 설명은 '%s' 입니다",i,value); 
     } 
  } 