GetString

클래스 인스턴스에 바인딩된 그래픽 개체의 문자열 속성 값에 대한 API MQL5 ObjectGetString() 함수에 대한 단순 액세스를 제공. 함수 호출에는 두 가지 버전이 있습니다:

정확성을 확인하지 않고 속성 값 가져오기

string GetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier=-1

) const

매개변수

prop_id

[in] 그래픽 개체 문자열 속성 ID.

modifier=-1

[in] 문자열 속성의 제어자(인덱스).

값 반환

성공하면 문자열 속성 값, 문자열 속성을 수신할 수 없으면 "".

해당 처리의 정확성을 확인하는 속성 값 가져오기

bool GetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier,

string& value

) const

매개변수

prop_id

[in] 그래픽 개체 문자열 속성의 ID.

제어자

[in] 문자열 속성의 제어자(인덱스).

값

[out] 문자열 속성 값을 배치하려면 변수에 연결.

값 반환

성공하면 true, 문자열 속성을 가져오지 못하면 false.

예시: