문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectLevelsCount 

LevelsCount (Get Method)

그래픽 개체의 레벨 수 가져오기.

int  LevelsCount() const

값 반환

클래스 인스턴스에 연결된 그래픽 개체의 레벨 수. 연결된 개체가 없으면, 0을 반환합니다.

LevelsCount (Set Method)

그래픽 개체의 레벨 수를 설정.

bool  LevelsCount(
   int  levels      // 레벨 숫자
  \)

매개변수

levels

[in]  그래픽 개체의 새 레벨 수.

값 반환

성공하면 true, 레벨 수를 변경할 수 없으면 false.

예시:

//--- CChartObject::LevelsCount 예시
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 차트 개체의 레벨 수 가져오기  
   int levels_count=object.LevelsCount(); 
   //--- 차트 개체의 레벨 수 설정하기  
   object.LevelsCount(levels_count+1); 
  } 