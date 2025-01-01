문서화섹션
Price (Get Method)

그래픽 개체의 지정된 고정점 가격 좌표 가져오기.

double  Price(
   int  point      // 점 수
   ) const

매개변수

[in]  그래픽 개체 고정점 수.

값 반환

클래스 인스턴스에 연결된 그래픽 개체의 지정된 고정점 가격 좌표. 연결된 개체가 없거나 개체에 이 점이 없으면 EMPTY_VALUE을 반환합니다.

Price (Set Method)

그래픽 개체의 지정된 고정점 가격 좌표를 설정하기.

bool  Price(
   int     point,         // 점 수
   double  new_price      // 가격
  \)

매개변수

[in]  그래픽 개체 고정점 수.

new_price

[in]  지정된 그래픽 개체 고정점의 가격 좌표에 대한 새 값.

값 반환

성공하면 true, 가격 좌표를 변경하지 못하면 false.

예시:

//--- CChartObject::Price 예시  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   double       price;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
     {  
      //--- 차트 개체 점 가격 가져오기
      double point_price=object.Price(i);  
      if(point_price!=price)  
        {  
         //--- 차트 개체 점 가격 설정하기
         object.Price(i,price);  
        }  
     }  
  }  