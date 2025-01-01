Price (Get Method)

그래픽 개체의 지정된 고정점 가격 좌표 가져오기.

double Price(

int point

) const

매개변수

점

[in] 그래픽 개체 고정점 수.

값 반환

클래스 인스턴스에 연결된 그래픽 개체의 지정된 고정점 가격 좌표. 연결된 개체가 없거나 개체에 이 점이 없으면 EMPTY_VALUE을 반환합니다.

Price (Set Method)

그래픽 개체의 지정된 고정점 가격 좌표를 설정하기.

bool Price(

int point,

double new_price

\)

매개변수

점

[in] 그래픽 개체 고정점 수.

new_price

[in] 지정된 그래픽 개체 고정점의 가격 좌표에 대한 새 값.

값 반환

성공하면 true, 가격 좌표를 변경하지 못하면 false.

예시: