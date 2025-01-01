- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
SetInteger
클래스 인스턴스에 바인딩된 그래픽 개체의 정수 속성(of type bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, 색상 유형)을 변경하기 위해 API MQL5 ObjectSetInteger()의 기능에 대한 단순 액세스를 제공합니다. 함수 호출에는 두 가지 버전이 있습니다:
제어자가 필요없는 속성 값 설정
|
bool SetInteger(
매개변수
prop_id
[in] 그래픽 개체 정수 속성의 ID.
값
[in] 변경된 정수 속성의 새 값.
제어자를 나타내는 속성 값 설정
|
bool SetInteger(
매개변수
prop_id
[in] 그래픽 개체 정수 속성의 ID.
제어자
[in] 정수 속성의 제어자(인덱스).
값
[in] 정수 속성의 새 값.
값 반환
성공하면 true, 정수 속성을 변경하지 못하면 false.
예시:
|
//--- CChartObject::SetInteger 예시