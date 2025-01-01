문서화섹션
Selectable (Get Method)

선택할 그래픽 개체의 기능을 나타내는 플래그 가져오기. 즉, 그래픽 개체를 선택할 수 있는지 여부.

bool  Selectable() const

값 반환

선택할 클래스의 인스턴스에 연결된 그래픽 개체의 기능을 나타내는 플래그. 연결된 개체가 없으면 false를 반환.

Selectable (Set Method)

선택할 그래픽 개체의 기능을 나타내는 플래그를 설정하기.

bool  Selectable(
   bool  selectable      // 플래그의 값
  \)

매개변수

selectable

[in] 선택할 그래픽 개체의 기능을 나타내는 플래그의 새 값.

값 반환

성공하면 true, 플래그를 변경할 수 없으면 false.

예시:

//--- CChartObject::Selectable 예시  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- 차트 개체의 "선택할" 플래그 가져오기   
   bool selectable_flag=object.Selectable();  
   if(selectable_flag)  
     {  
     //--- 차트 개체의 "선택할" 플래그 설정하기  
     object.Selectable(false);  
     }  
  }  