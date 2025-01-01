Selectable (Get Method)

선택할 그래픽 개체의 기능을 나타내는 플래그 가져오기. 즉, 그래픽 개체를 선택할 수 있는지 여부.

bool Selectable() const

값 반환

선택할 클래스의 인스턴스에 연결된 그래픽 개체의 기능을 나타내는 플래그. 연결된 개체가 없으면 false를 반환.

Selectable (Set Method)

선택할 그래픽 개체의 기능을 나타내는 플래그를 설정하기.

bool Selectable(

bool selectable

\)

매개변수

selectable

[in] 선택할 그래픽 개체의 기능을 나타내는 플래그의 새 값.

값 반환

성공하면 true, 플래그를 변경할 수 없으면 false.

예시: