그래픽 개체의 지정된 고정점의 새 좌표를 설정하기.

bool  SetPoint(
   int       point,         // 점 수
   datetime  new_time,      // 시간 좌표
   double    new_price      // 가격 좌표
  \)

매개변수

[in]  그래픽 개체 고정점의 수.

new_time

[in]  지정된 고정점의 시간 좌표에 대한 새 값.

new_price

[in]  지정된 고정점의 가격 좌표에 대한 새 값.

값 반환

성공하면 true, 점 좌표를 변경할 수 없으면 false.

예시:

//--- CChartObject::SetPoint 예시  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   double       price;  
   //---  
   if(object.NumPoints()>0)  
     {  
      //--- 차트 개체 점 설정  
      object.SetPoint(0,CurrTime(),price);  
     }  
  }  