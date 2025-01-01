문서화섹션
CChartObjectSetDouble 

SetDouble

클래스 인스턴스에 바인딩된 그래픽 개체의 이중 속성(float 및 double 유형)을 변경하기 위해 API MQL5 ObjectSetDouble() 기능에 대한 단순 에액세스를 제공합니다. 함수 호출에는 두 가지 버전이 있습니다:

제어자가 필요없는 속성 값 설정

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,     // double 속성 ID
   double                        value        // 값
  \)

매개변수

prop_id

[in]  그래픽 개체 double 속성의 ID.

[in]  변경된 double 속성의 새 값.

제어자를 나타내는 속성 값 설정

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,      // double 속성 ID
   int                           modifier,     // 제어자 
   double                        value         // 값
  \)

매개변수

prop_id

[in]  그래픽 개체 double 속성의 ID.

제어자

[in]  double 속성의 제어자(인덱스).

[in]  변경된 double 속성의 새 값.

값 반환

성공하면 true, double 기능을 변경할 수 없으면 false.

예시:

//--- CChartObject::SetDouble 예시  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
//---
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- 차트 개체의 수준 값 설정  
      if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,0.1*i))  
        {  
         printf("double 속성 오류 %d 설정",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  