LevelWidth (Get Method)

그래픽 개체의 지정된 수준의 선 너비를 가져오기.

int  LevelWidth(
   int  level      // 레벨 숫자
   ) const

매개변수

수준

[in]  그래픽 개체 수준 숫자.

값 반환

클래스 인스턴스에 연결된 그래픽 개체의 지정된 수준 선 너비. 연결된 개체가 없거나 개체에 지정된 수준이 없으면 -1을 반환합니다.

LevelWidth (Set Method)

그래픽 개체의 지정된 수준 선 너비를 설정.

bool  LevelWidth(
   int  level,         // 레벨 숫자
   int  new_width      // 새 너비
  \)

매개변수

수준

[in]  그래픽 개체 수준 숫자.

new_width

[in]  그래픽 개체의 지정된 수준의 새 선 너비.

값 반환

성공하면 true, 너비를 변경하지 못하면 false.

예시:

//--- example for CChartObject::LevelWidth 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- 차트 개체 수준 너비 가져오기  
      int level_width=object.LevelWidth(i); 
      if(level_width!=1) 
        { 
         //--- 차트 개체 수준 너비 설정하기 
         object.LevelWidth(i,1); 
        } 
     } 
  } 