- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
LevelWidth (Get Method)
그래픽 개체의 지정된 수준의 선 너비를 가져오기.
|
int LevelWidth(
매개변수
수준
[in] 그래픽 개체 수준 숫자.
값 반환
클래스 인스턴스에 연결된 그래픽 개체의 지정된 수준 선 너비. 연결된 개체가 없거나 개체에 지정된 수준이 없으면 -1을 반환합니다.
LevelWidth (Set Method)
그래픽 개체의 지정된 수준 선 너비를 설정.
|
bool LevelWidth(
매개변수
수준
[in] 그래픽 개체 수준 숫자.
new_width
[in] 그래픽 개체의 지정된 수준의 새 선 너비.
값 반환
성공하면 true, 너비를 변경하지 못하면 false.
예시:
|
//--- example for CChartObject::LevelWidth