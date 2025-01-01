문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectSave 

Save

개체의 매개변수를 파일에 저장하기.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // 파일 핸들
  \)

매개변수

file_handle

[in]  FileOpen (...) 기능을 사용하여 이전에 연 파일의 핸들.

값 반환

성공적으로 완료하면 true, 오류이면 false.

예시:

//--- CChartObject::Save 예시  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   int          file_handle;   
   CChartObject object=new CChartObject;   
   //--- 개체 매개변수 설정하기   
   //--- . . .   
   //--- 파일 열기   
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);   
   if(file_handle>=0)   
     {   
      if(!object.Save(file_handle))   
        {   
         //--- 파일 저장 오류   
         printf("파일 저장: 오류 %d!",GetLastError());   
         FileClose(file_handle);   
         //---   
         return;   
        }   
      FileClose(file_handle);   
     }   
  }   