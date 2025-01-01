문서화섹션
LevelStyle (Get Method)

그래픽 개체의 지정된 수준의 선 스타일 가져오기.

ENUM_LINE_STYLE  LevelStyle(
   int  level      // 레벨 숫자
   ) const

매개변수

수준

[in]  그래픽 개체 수준 숫자.

값 반환

클래스 인스턴스에 연결된 그래픽 개체의 지정된 수준의 선 스타일. 연결된 개체가 없거나 개체에 지정된 수준이 없는 경우 WRONG_VALUE를 반환합니다.

LevelStyle (Set Method)

그래픽 개체의 지정된 수준의 선 스타일을 설정.

int  LevelStyle(
   int              level,     // 레벨 숫자
   ENUM_LINE_STYLE  style      // 선 스타일
  \)

매개변수

수준

[in]  그래픽 개체 수준 숫자.

스타일

[in]  그래픽 개체의 지정된 수준의 새 선 스타일입니다.

값 반환

성공하면 true, 스타일을 변경하지 못하면 false.

예시:

//--- CChartObject::LevelStyle 예시
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- 차트 개체의 수준 스타일 가져오기  
      ENUM_LINE_STYLE level_style=object.LevelStyle(i); 
      if(level_style!=STYLE_SOLID
        { 
         //--- 차트 개체의 수준 스타일 설정하기 
         object.LevelStyle(i,STYLE_SOLID); 
        } 
     } 
  } 