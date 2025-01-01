문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトエリオットツールCChartObjectElliottWave3 

CChartObjectElliottWave3

CChartObjectElliottWave3 "조정 파동" 그래픽 개체 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

Description

CChartObjectElliottWave3 클래스는 "조정 파동" 개체 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CChartObjectElliottWave3 : public CChartObject

Title

   #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

상속 계층

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

직계 하위

CChartObjectElliottWave5

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

"조정 파동" 그래픽 객체 생성

Properties

 

Degree

"각도" 속성 가져오기/설정

Lines

"선" 속성 가져오기/설정

입/출력

 

virtual Save

파일에 쓰기 위한 가상 방법

virtual Load

파일에서 읽기 위한 가상 메서드

virtual Type

가상식별방법

 

