S배경 (메서드 가져오기)

배경에 그래픽 개체를 그리는 플래그를 가져오기.

bool Background() const

값 반환

배경에 클래스 인스턴스에 연결된 그래픽 개체를 그리기 위한 플래그. 연결된 개체가 없으면 false를 반환합니다.

Background (Set Method)

배경에 그래픽 개체를 그리는 플래그를 설정.

bool Background(

bool background

\)

매개변수

배경

[in] 배경에 그래픽 개체를 그리기 위한 플래그의 새 값.

값 반환

성공하면 true, 플래그를 변경할 수 없으면 false.

예시: