배경에 그래픽 개체를 그리는 플래그를 가져오기.

bool  Background() const

값 반환

배경에 클래스 인스턴스에 연결된 그래픽 개체를 그리기 위한 플래그. 연결된 개체가 없으면 false를 반환합니다.

Background (Set Method)

배경에 그래픽 개체를 그리는 플래그를 설정.

bool  Background(
   bool  background      // 플래그의 값
  \)

매개변수

배경

[in]  배경에 그래픽 개체를 그리기 위한 플래그의 새 값.

값 반환

성공하면 true, 플래그를 변경할 수 없으면 false.

예시:

//--- CChartObject::Background 예시
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 차트 개체의 배경 플래그 가져오기  
   bool background_flag=object.Background(); 
   if(!background_flag) 
     { 
     //--- 차트 개체의 배경 플래그 설정하기 
     object.Background(true); 
     } 
  } 