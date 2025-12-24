TREND FLOW PRO は、市場が実際に方向転換するポイントを特定するのに役立ちます。このインジケーターは、トレンドの反転や、大口の市場参加者が再び参入するエリアを可視化します。

チャート上の BOS マークは、真のトレンド転換および上位時間足の重要なレベルを示します。インジケーターのデータはリペイントされず、各バーの確定後もチャート上に残ります。

インジケーターの主な要素：

BOS FLOW – トレンド波動および実際のトレンド転換。大口の市場参加者のエントリーと、その存在の確認を示します（数字で表示）。

BOS FILL – トレンドの方向に沿ってバーを色分けします。

「大口プレイヤー」のエントリーポイントや、トレンドが変化するポイントを示します。

シグナルレベル：

BOS – 強さが未確定の参加者によるエントリー（多くの場合、メイントレンド内の調整）。

Move SL – 大口参加者がポジションをどのように移動させているかを視覚的に表示します。トレーダーがストップロスを調整する際の参考として使用できます。

Super BOS – 通常の BOS よりも優先度の高い大口参加者のエントリー。確認が得られた場合、BOS が Super BOS にアップグレードされることがあり、その際は色の変化で表示されます。

Mega BOS – トレンドの方向を反転させる可能性を持つ、最大級の市場参加者による重要なレベル。

Mega BOS moved – Mega BOS ポジションの移動と、市場におけるその支配力の確認。

STRUCTURE – 正確な市場構造を表示し、重要な高値・安値（min / max）や、直近の構造転換ポイントを含みます。

min–max の調整に付けられた番号はトレンドの持続性を示し、番号が大きいほど構造転換の可能性が高くなります。現在のトレンド方向はチャート中央に表示され、逆張りによるミスを防ぐための注意喚起となります。

MIN MAX – すべての市場参加者のすべてのエントリーをフィルタリングなしで表示し、トレンド動向の詳細な分析に役立ちます。

表示されるすべてのデータおよびインジケーターのシグナルはリペイントされず、常にチャート上に保持されるため、高い透明性と信頼性を提供します。

インジケーターのパラメータは柔軟にカスタマイズ可能で、表示色を好みに応じて簡単に変更できます。