MT5向けA2SR

インジケーター：自動実需給（S/R）。





強力で信頼性が高く、時間を節約。よりスマートな取引判断を実現。

+ EA互換オブジェクト。





主な利点

先行する実SRレベル（遅延やリペイントなし）

価格がサポートレベルとレジスタンスレベルに到達する前に、実際のサポートレベルとレジスタンスレベルを特定できる、リペイントなしの先行インジケーターにより、トレーダーに卓越した優位性をもたらします。





A2SRは、価格がサポートレベルとレジスタンスレベルに到達する前に、事前にサポートレベルとレジスタンスレベルを計算するため、トレーダーは自信を持って取引計画を立てることができます。





他では得られない真のコンセプト。

これまでいかなるメディアにも公開または共有されたことのない独自のアプローチに基づいて構築されたA2SRは、サポートレベルとレジスタンスレベルの特定方法を根本から見直します。





時間を節約し、戦略を磨きます。

もう、ラインを引いたり、レベルを推測したりして時間を無駄にする必要はありません。A2SRはすべてを明確に提示するため、正確な取引プランの作成と効果的な実行に集中できます。





初心者からプロまで、あらゆるトレーダーに適しています。

始めたばかりのトレーダーでも、既にプロとして取引しているトレーダーでも、A2SRは明確さと自信をもって意思決定を支援します。





デイトレードとスイングトレードに非常に効果的です。

取引プランの推奨時間枠：M30、H1、H4。

主な機能

実際のSRレベル（サポート - 需要、レジスタンス - 供給）。

チャートに自動的に表示されます。

+ 最初のタッチで価格が反転することがよくあります。

+ 繰り返しのタッチは、潜在的なブレイクアウトと継続のシグナルです。





強力なブレイクアウト分析。

A2SRは、強力なブレイクアウトの可能性を早期に検出する本格的な自動パターン機能を備えています。

+ 強力な市場の動きをいち早く特定できます。





市場センチメント（MS）。

+ 主要経済ニュースによる誤解を招くシグナルを回避します。

+ 特定の状況下では、MSはポジションを一切保有しないようアドバイスする強力なリスクフィルターです。





市場通貨強度（MCS）

+ 主要8通貨（USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD）のリアルタイム分析

+ ヒストグラムとパーセンテージ指標により、最も強い通貨と最も弱い通貨が分かります。

+ 強い通貨と弱い通貨をペアリングすることで、ニュースリリースによる誤解を回避し、精度を高めます。





日次および週次価格レンジ制限

+ ボラティリティの高い動きの後、価格が反転することが多い日次/週次レンジレベルを予測します。

+ 保留注文の設定や急騰の捕捉に最適で、一日中画面を見続ける必要はありません。





通知

プッシュ通知（MT5モバイル経由）とメールアラートに対応しています。

+ 外出中でも重要な取引機会を逃しません。





スマートな取引はここから

変動の激しいニュースイベントをトレードする場合でも、構造化されたスイングトレードのセットアップを構築する場合でも、A2SRはよりスマートで迅速な取引判断のための信頼できるテクニカルアシスタントです。





EA対応オブジェクト - パワーと自動化の融合。

MT5向けA2SRは、単なるスマートなビジュアルインジケーターではありません。

+ 自動取引システムのための機械可読なデータソースでもあります。





A2SRが提供するチャートオブジェクト。

これらはすべて名前付きチャートオブジェクトとして表示されるため、エキスパートアドバイザー（EA）で自由に使用できます。





実際のサポートレベルとレジスタンスレベル（SR） - トレンドラインと水平線

+ ストロングブレイクアウトとストロングブレイクダウンを含む

現在のトレンド（スイング）





市場センチメント（MS） - USDxおよびEURxインデックスを含む

市場通貨強度（MCS） - 主要8通貨の強度（パーセンテージ）

独自のEAを構築するか、開発者を雇用するかを選択できます。

あなた（または開発者）は、EAをプログラムして以下の操作を行うことができます。

未操作のSRレベルをエントリーシグナル（買い指値 / 売り指値）として検出

トレンド、通貨の強さランキング、市場センチメントを取引フィルターとして読み取る

A2SRの優れた分析に基づいて取引を自動実行する

A2SRの精度と自動化戦略を組み合わせる

手動による洞察とアルゴリズムによる実行の長所を融合させる

よりスマートな取引方法を体験する準備をしましょう。