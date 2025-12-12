RangeXpert

すべての無料商品を見るにはここをクリック


完璧なマーケットチャンスを見極め、正確にブレイクアウトを取引するために、RangeXpert は市場で最も効果的なツールの1つです。初心者やセミプロ向けに特別に開発されており、通常は銀行、機関投資家、ヘッジファンドが使用するプロフェッショナルツールでしか見られない分析品質を提供します。 このインジケーターは、強い値動きにつながりやすいマーケットゾーンを特定し、それらを非常に明確かつ直感的に表示するため、複雑な構造でも瞬時に視覚化できます。RangeXpert は誤った判断を減らし、タイミングを改善し、レンジが終わり本物のトレンドが始まる瞬間をリアルタイムで示します。 ボラティリティへの動的な適応、複数ポジションの強さ、利益のインテリジェントな分配によって、これは現在トレーダーが使用する最も強力なブレイクアウトインジケーターの1つとなっています。


仕様

  • 完璧なエントリーゾーン 
  • 完全に最適化されたチャートビュー 
  • 視認性の高いテイクプロフィットとストップロスライン
  • シグナル最適化されたトレーリングストップ（pips 表示付き）
  • すべての設定が互いに完璧に調整
  • 直感的な 色、チャート、方向インジケーション
  • 強い値動き時のカラーローソク足 (No Wick on Close)
  • トレンド転換の可能性を示すシグナルカラーの変化
  • アラート：ポップアップ、メール、プッシュ通知、サウンド通知
  • トレンド転換分析や注文保護のための EMA トレーリング
  • MetaTrader のすべての時間足および全ての資産に対応
  • ストラテジーテスターで戦略の確認が可能
  • トレーダーのための本物の ALL-IN-ONE ソリューション



RangeXpertの効果的な活用：
https://c.mql5.com/31/1669/Settings.png
https://www.mql5.com/ja/market/product/139498/comments



推奨

  • スキャルピングおよびデイトレード
  • 時間足：M1、M5、M15 と H1、H4（全て）
  • 資産：Forex、先物、暗号通貨、金属、株式、指数
  • 口座タイプ：ECN、NDD、Raw、Razor（低スプレッド）
  • セッション：ロンドン、フランクフルト、東京、シドニー、ニューヨーク
  • ブローカー：全ての利用可能なブローカー


忘れずに置いて行ってね レビュー. ご質問やお手伝いが必要な場合は、参加する 私たちと議論しましょう.
リクエスト？  私に書きなさい – RangeXpert 集中力を保ちつつ、柔軟に対応する。


おすすめのプロダクト
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
インディケータ
White Weis Volume This indicator shows the sum of the volume in each wave, bulish or bearish, as idealized by David Weis , but it brings an important addition , which is the marking of the bar with the highest volume of the wave (White Bar)! In coding the indicator, it was sought to optimize the code to require minimal processing during use and not to overload mt5. The indicator can be used for pre-trading analysis and study, where the trader analyzes possible points of support and resistance
Auto Zig HTF Vwap Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (1)
インディケータ
The best Vwap Midas coding for Metatrader 5 you can find in White Trader indicators. The indicator has been optimized not to recalculate (improving performance) and has several visual settings for you to adapt in your own way. TRY IT FOR FREE by clicking the free demo button Where and why to use Vwap Midas (and Auto Zig Vwap Midas) can be used on a variety of indices, currencies, forex, cryptocurrencies, stocks, indices and commodities. Many successful traders use price and volume to get the
Causa and Effect MT5
Pavel Milicka
インディケータ
The indicator enables very quick orientation in the market phase (re/accumulation, re/distribution, up/down trend). It is counted only from price data (without volume). It is based on the assumptions of Wyckoff's law of Causa and Effect. Oscillations are an expression of the level of market uncertainty and point to the presence of Big Money. Such a "storm" is followed by a calmer trend that needs to be exited. You need to use other tools or shorter period of the same indicator for that. I keep t
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
インディケータ
Do you use volume in your reading of the market? Certainly many traders use it, and do not imagine operating without it. The Color Histogram Volume Set indicator allows the user to choose the value that he considers interesting to monitor. When you pass this you will have visual confirmation and if you want you will also have the audible alert that is given by the indicator. Of course, there are other ways to try to find a high volume, such as assessing whether the volume is above av
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
インディケータ
MT5のWA_PV_BOX_EFFORTXRESULT WAPV Box Effort x Result Indicatorは、Package Indicatorsグループ（Wyckoff Academy Wave Market）の一部です。 MT5のWAPVボックスエフォートx結果インジケーターは、価格とボリュームを読み取るのに役立ちます。その読みは、努力×結果の特定を支援することで構成されています グラフによって作成された波で。 ボックスが緑色の場合のMT5のWAPVボックスの労力x結果インジケーターは、ボリュームが需要に有利であり、ボックスが赤色の場合を意味します ボリュームは供給に有利です。 ボックスが大きいほど、価格に対するボリュームの変位が大きくなります。価格の上昇波がボックスのサイズに比例しない場合、 努力×結果。 非常に視覚的な方法で、ボリュームと価格の間のこの相違を識別できます。 MT5のWAPVBoxEffort x Result Indicatorを使用すると、インジケーターをゼロ軸の下に配置することで、視覚化を向上させることもできます。 ティックボリュームとリア
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
インディケータ
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
Swiss VWAPsimple
Terence Gronowski
4.8 (5)
インディケータ
Swiss VWAPsimple Motivation Did not find free VWAP that works, the one that I found craseh. So I created a VWAP which calculates values only for the actual day. So computer resouces are not over stressed. What is VWAP, how is it used?  VWAP stands for Volume Weighed Average Price, it calculates the running sum of tick volume and the runnung sum of price times tickvolume. The division of these sums result in a weighed price (Sum P*V/Sum V). The calculation starts normally at midnight. The values
FREE
Automatic Vwap Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (1)
インディケータ
The 3 Automatic Vwap (Midas) Indicator can be used for Price and Volume studyers to map the movement of market drivers. It automatically plots 3 Vwaps, two of which are dynamic and will be updated throughout the day if new highs or new lows emerge. The third Vwap is daily and can help if the trend is up or down. Also, an auxiliary indicator that plots (also dynamic) points of interest with OHLC prices (Open, High and Low of the current day and Close of the previous day) was inserted. Success and
Z Score Standardized Normal Distribution
Florian Nuebling
インディケータ
This z-score indicator shows the correct z-score of an asset, as it uses the normalized price data for calculation, which is the only correct way. Z-score is only applicable for normal distributed data, therefore not the actual price is considered, but the normalised returns, which were assumed to follow a normal distribution. Returns are mean reverting and assumed to follow a normal distribution, therefore z-score calculation of returns is more reliable than z-score on price, as price is NOT m
VWAP and Volume Profile
Samran Aslam
インディケータ
This product is designed for the MT5 platform and offers two key features: VWAP (Volume Weighted Average Price) calculation and Volume Profile analysis. Advantages: VWAP Calculation: The product calculates the VWAP, which is a popular indicator used by traders to determine the average price of a security based on its trading volume. It helps identify potential buying or selling opportunities by comparing the current price to the average price weighted by volume. Volume Profile Analysis: The prod
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
インディケータ
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Accumulated Aggression
Edson Cavalca Junior
インディケータ
The indicator measures the accumulated balance of aggression. The formula is as follows:  Accumulated   = Previous Candle Accumulated + Purchase Volume - Sales Volume. Know our products    *** Did you like the product? Then, help us doing review in the " Reviews " tab. The indicator sends information to your email or cell phone when the accumulated balance changes direction. Example : Accumulated seller becomes a buyer. Note : It is recommended to use the default configuration and VPS valu
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
インディケータ
Daily & Composite Volume Profile   This is a professional-grade market profile tool designed for MetaTrader 5. It utilizes a   Dual-Profile System   to visualize supply, demand, and liquidity concentrations. Key Features Left Side: Daily Session Profiles Automatically identifies the start and end of every trading day. Generates a unique Volume Profile for each individual day. Allows you to see how value migrated from yesterday to today (e.g., Is today's volume higher or lower than yesterday?).
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
インディケータ
Simple Vwap with the daily, weekly and monthly VWAP is the abbreviation for   volume-weighted average price , which is a technical analysis tool that shows the ratio of an asset's price to its total trade volume. It provides traders and investors with a measure of the average price at which a stock is traded over a given period of time. How it's used Identify entry and exit points:   Traders can use VWAP to determine when to buy or sell an asset.   Understand price trends :  Traders can use V
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
インディケータ
概要 Fair Gap Value インジケーターは、MetaTrader 5 のチャート上で「フェアバリューギャップ」（公平価値ギャップ）を検出・強調表示します。フェアバリューギャップとは、あるローソク足の安値と、1本隔てた別のローソク足の高値の間に価格の空白が生じる現象を指します。本インジケーターは、これらの領域を多の矩形で表示し、プライスアクション戦略の視覚的サポートを提供します。 主な機能 ブルギャップ検出 ：現在のローソク足の安値と2本前のローソク足の高値の間のギャップを緑色の矩形で強調。 ベアギャップ検出 ：逆方向のギャップを赤色の矩形で強調。 動的拡張 ：矩形をチャート右方向へ任意のバー数だけ延長可能。 透明度制御 ：矩形の不透明度を設定し、下部のチャートを隠さないよう調整。 表示切替 ：ブルギャップ／ベアギャップを個別にオン・オフ可能。 履歴制限 ：スキャンする最大バー数を設定でき、大量データ時のパフォーマンスを最適化。 自動クリア ：タイムフレーム変更時や初回ロード時に既存ギャップを一旦削除し再描画。 入力パラメーター LookbackBars ：ギャップ計算に遡る
FREE
Advanced Order Flow Volume Profile Indicator
Pusita Worapong
インディケータ
Each VolumeProfile holds: The price range for a given period Buy/sell volume for each price level Calculated POC, VAH, VAL, Delta, and Imbalance Indicator Logic Summary Divide data by timeframe (e.g., one H1 profile per hour). Aggregate volumes for each price level. Separate buy and sell volumes using tick or trade direction. Compute Delta (Buy − Sell) and Imbalance (dominance ≥70%). Detect POC, VAH, VAL to outline the Value Area. Draw graphical profiles beside price candles using color-co
Reverso 1
Armand Gonto
インディケータ
Reverso 1.0 est un Indicateur Technique basé sur la tendance. Cet Indicateur intègre une formule exceptionnelle qui permet de décider au croisement du signal et du prix de clôture d'entrer dans le marché. Le timeframe indiqué est compris entre 2H et 1D. Les symboles que je conseille sont les suivants: BTCUSD-ETHUSD XAUGBP-XAUEUR-XAUAUD-XAGEUR-XAUUSD NZDJPY-GBPUSD-EURJPY-GBPJPY-USDJPY-CHFJPY-CADJPY-AUDJPY
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
インディケータ
Totally linked to the result of a movement and the duration he had. Its height records how many ticks the asset walked during a given movement, its width shows us the duration that movement had. Its configuration must be in line with the Weis Wave Indicator configuration to observe the movement force and can indicate a possible accumulation or distribution of the movement;
FREE
VWAP Daily Clean
Bambang Nugroho
インディケータ
English VWAP Daily (Clean) is a simple and lightweight indicator that plots the classic Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) directly on your MT5 chart. Features: Classic Daily VWAP calculation Supports real volume (if available) or tick volume Timezone offset option to match your broker’s server time Weekend merge option (merge Saturday/Sunday data into Friday) Clean version → no arrows, no alerts, only VWAP line VWAP is widely used by institutional traders to identify fair value, su
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
インディケータ
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
インディケータ
Breakout Boxes with Volume Pressure This indicator automates the identification of key consolidation zones (Supply and Demand) based on Market Pivots and Volatility (ATR). Unlike standard support/resistance tools, this indicator provides a unique   Volume Pressure Analysis   inside every box, giving you insight into the battle between Buyers and Sellers before a breakout occurs. Key Features Automated Supply & Demand Zones:   Automatically detects significant Pivot Highs and Lows to draw dyna
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
インディケータ
Aggression Volume Indicator is the kind of indicator that is rarely found in the MQL5 community because it is not based on the standard Volume data provided by the Metatrader 5 platform. It requires the scrutiny of all traffic Ticks requested on the platform... That said, Aggression Volume indicator requests all Tick Data from your Broker and processes it to build a very special version of a Volume Indicator, where Buyers and Sellers aggressions are plotted in a form of Histogram. Additionally,
FREE
Visual Heatmap Book Analyzer
Alexandre Moraes De Souza Lima
インディケータ
Visual Heatmap Book Analyser This indicator monitors the market liquidity and generates colors based on order patterns, quantities, and renewal activities in the book. This allows you to visualize the order flow and identify areas of high and low liquidity and activity. The indicator uses machine learning techniques to analyze the order behavior in the book, enabling it to detect patterns and trends in orders, allowing you to make informed decisions about your trading operations. The color pale
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
インディケータ
Wyckoff fans, enjoy! Ideally to be used with the Weis Waves indicator, but it can be easily used alone, the Waves Sizer puts the range (in resulting Price movement) done by the Price on its market swings. You can control how accurate or loose will be the swings. This tool is very helpful for visually know how much the Price has traveled in your Timeframe. This way you can confront this level of effort with the resulting Volume, etc... Weis Waves indicator: https://www.mql5.com/en/market/produc
FREE
VWAP Indicator
LUC JACOBUS A VERHEECKE
4.2 (25)
インディケータ
Volume Weighted Average Price (VWAP) The volume weighted average price (VWAP) is a  trading   benchmark  used by traders that gives the average price a security has traded at throughout the day, based on both volume and price. It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of a security. This indicator VWAP V2 is free and is the manual version of the extended Easy VWAP indicator (30 Euro), where the date and time properties are automatically entered. With
FREE
Segmented Volume MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
インディケータ
MT5セグメント化ボリュームインジケーターは、価格とボリュームの分析、VSA、VPA、ワイコフメソッド、スマートマネーシステムを使用して取引する人を容易にするために作成されました。 セグメント化されたボリュームは、任意の市場（暗号、CFD、外国為替、先物、株式など）で機能し、任意のチャート時間で機能します。 解釈がいかに簡単かをご覧ください。 ＃緑：市場平均よりもはるかに多いボリューム ＃濃いピンク：平均よりも大きいボリューム ＃青：正の通常の音量 ＃赤：マイナスの通常の音量 ＃ピンク：少量 ＃黄色：超少量 MT5セグメント化ボリュームインジケーターは、ティックボリュームまたはリアルボリュームで使用できます。 それはあなたの意思決定を容易にするスマートマネーの動きを読むのに役立ちます。
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
インディケータ
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
AvgVolumes
Marco Montemari
5 (1)
インディケータ
This indicator is based on Volumes standard indicator, calculates the average of Volumes based on the last N bars set by users, and if the value of the volume is bigger then a set % respect the average a different color will be used. The indicator is shown in a separate indicator window. This version has now a limitation in setting the % about the threshold. If you are interested to set threshold consider to buy the PRO version ( https://www.mql5.com/en/market/product/35925 ) If you want to use
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
ダイナミックな CMF 計算: チャイキン・マネー・フロー (Chaikin Money Flow, CMF) の期間をカスタマイズすることで、分析を微調整し、シグナルの精度を最大限に高めます。 直感的な色分けアラート: 明確な視覚的合図により、市場の状況を即座に解釈できます。 緑色アラート: 買われすぎ ゾーンを示し、潜在的な売り機会を示唆します。 赤色アラート: 売られすぎ ゾーンを示し、潜在的な買い機会を示唆します。 灰色アラート: 中立 ゾーンを表し、確認されたトレンドまたは反転を待つべきシグナルです。 自動ダイバージェンス検出: 市場の隠れた転換点を容易に発見します。当社のシステムは、価格とモメンタム間の ダイバージェンスを自動的に検出 し、重要な反転を予測するのに役立ちます。 リアルボリューム統合: リアルボリュームオプション に切り替えることでシグナルの精度を高め、最も信頼性の高い市場データに基づいて取引を決定できるようにします。
FREE
Maquina Trader Tendencia
Fabio Rodrigues Araujo
インディケータ
Máquina Trader Tendência Count on our trend tracker to carry out your operations on the Mini Index and the Mini Dollar!!! Operational Green is BUY and Pink is SELL!!! Enter the operation after closing the first color block!!! Developed and Tested on the 5 or 15 minute Chart for Mini Index and Mini Dollar!!! Can be used on any chart!!! Editable colors and period!!!
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
インディケータ
サポートとレジスタンススクリーナーは、1つのインジケーター内に複数のツールを提供するMetaTraderの1つのレベルインジケーターにあります。 利用可能なツールは次のとおりです。 1.市場構造スクリーナー。 2.強気のプルバックゾーン。 3.弱気プルバックゾーン。 4.デイリーピボットポイント 5.毎週のピボットポイント 6.毎月のピボットポイント 7.ハーモニックパターンとボリュームに基づく強力なサポートとレジスタンス。 8.銀行レベルのゾーン。 期間限定オファー：HVサポートおよびレジスタンスインジケーターは、50ドルと生涯でのみご利用いただけます。 （元の価格125 $） MQL5ブログにアクセスすると、分析例を含むすべてのプレミアム指標を見つけることができます。 ここをクリックしてください。 主な機能 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強力なサポートおよびレジスタンスゾーン。 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強気および弱気のプルバックゾーン。  市場構造スクリーナー 毎日、毎週、毎月のピボットポイント。 ドキュメント すべてのサポートおよび
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
インディケータ
Gold Entry Sniper – ゴールドスキャルピング＆スイングトレード用プロフェッショナル多時間足ATRダッシュボード Gold Entry Sniper は、XAUUSDや他の銘柄向けに正確な 売買シグナル を提供する、MetaTrader 5用の高度なインジケーターです。 ATRトレーリングストップロジック と 多時間足分析ダッシュボード を搭載し、スキャルピングからスイングトレードまで対応します。 主な特徴と利点 多時間足シグナル分析 – M1、M5、M15 のトレンドを同時表示。 ATRベースのトレーリングストップ – ボラティリティに応じて動的に調整。 プロ仕様のチャートダッシュボード – シグナル状況、ATRレベル、回帰線、売買方向を表示。 明確な売買マーカー – 自動矢印とテキストラベル。 エグジットアラートとトレード管理 – 利益確定のための自動検出。 完全カスタマイズ可能 – パネル位置、色、フォント、ATR/回帰設定を調整可能。 ゴールド(XAUUSD)に最適化 – M1〜M15のスキャルピングに最適、FXや指数、暗号資産にも対応。 Gold Entry
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
インディケータ
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 は、MetaTrader 5 向けのインジケーターで、 マーケット構造 および ICT / Smart Money 概念の分析を自動化します。 売買は行わず 、注文管理もしません。これは 視覚的な分析ツール であり、自動売買ロボットではありません。 インジケーターが表示する内容 インジケーターはチャートをスキャンし、以下の情報を強調表示します ： マーケット構造 ：主要スイング、HH、HL、LH、LL 構造のブレイク ：Break of Structure (BOS) と Change of Character (ChoCH) 強気（demand）/ 弱気（supply）の Order Blocks（強度表示あり） 有効な Fair Value Gaps (FVG) 流動性ゾーン（equal highs / equal lows）とスイープ（sweeps） アジア / ロンドン / ニューヨーク セッションと Ki
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
作者のその他のプロダクト
ZoneXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
インディケータ
すべての無料商品を見るにはここをクリック ZoneXpert は MetaTrader 5 のための視覚的マーケット分析ツールで、 サポートゾーンとレジスタンスゾーンを自動検出 し、色で強調し、リアルタイムで更新します。 このインジケーターは価格構造、高値、安値、ボリューム領域を分析し、市場が実際に反応する場所と、突破する場所を正確に示します。  ZoneXpert を使えば、市場の力がどこに集中しているかを即座に把握でき、ランダム性が支配する場所ではなく、実際に意思決定が行われる場所でトレードできます。 手動でラインを引いたり、古いレベルを比較したりする必要はなく、 ZoneXpert はグラフ上に直接、動的で分かりやすいゾーンシステムを提供します。 各ゾーンは市場の動きに合わせて自動的に調整され、エントリーやエグジットの計画、リスク管理、市場反応の理解に最適です。 Forex、Gold、Index など、どの市場でも ZoneXpert は市場が本当に意思決定を行う見えない価格領域を明らかにします。  構造、タイミング、視覚的な明瞭さ を重視するトレーダーに最適なツールです。
FREE
SignalXpert
Steve Rosenstock
ライブラリ
すべての無料商品を見るにはここをクリック SignalXpert は、 RangeXpert インジケーターを使用するトレーダーに強力な分析ツールを提供するため、私が開発しました。 RangeXpert はシステムの基盤として機能し、市場の重要領域を正確に検出し、そのデータを SignalXpert がリアルタイムで分析して、明確で実行可能なシグナルを生成します。 これにより、最大 25 種類の異なる資産を複数の時間足で同時に監視することが可能になり 、市場の主要な動きをリアルタイムで検出できます。統合されたアラート機能により、 通知はアラート・プッシュ通知・メールで送信でき 、トレードチャンスを逃すことがありません。MetaTrader VPS にインストールすることで、 SignalXpert は 24 時間稼働し、信頼性の高いシグナル監視を実現します。エントリーまたはエグジットを計画しているかどうかに関わらず、 SignalXpert は迅速かつ的確なサポートを提供し、ボラティリティが高い市場でも自信を持って取引することを可能にします。 仕様 RangeXpert とのシー
FREE
NewsXpert
Steve Rosenstock
ライブラリ
すべての無料商品を見るにはここをクリック NewsXpert は、チャート上で今後の経済イベントを明確かつ構造的に表示するために開発されました。 あなたの MetaTrader 5 用の リアルタイムニュースフィルター です。インジケーターは選択した通貨に関連するすべての重要ニュースを自動的に検出し、色分けされたライン（低・中・高インパクト）で表示します。これにより、外部カレンダーやタブを開くことなく、市場を動かすニュースが いつ 、 どれ なのかを常に正確に把握できます。  NewsXpert は経済的不確実性を予測可能にし、必要な場所、つまり チャート上にリアルタイムで すべての重要な市場情報を提供します。明確な可視化、正確な事前通知、そして本当に重要な通貨とイベントだけをフィルタリングできる機能により、あなたのトレードはより落ち着き、構造的になり、はるかにプロフェッショナルになります。反応するのではなく、 NewsXpert を使えば 事前に行動 できます。準備され、情報を得た上で、市場の大きな変動から確実に守ってくれるシステムによって支えられます。重要イベント前にはリアルタ
FREE
ShowXpert
Steve Rosenstock
ユーティリティ
すべての無料商品を見るにはここをクリック ShowXpert は MetaTrader 5 のための ビジュアル・コントロールセンター です。  ShowXpert は、あなたのすべてのクローズ済み Buy と Sell の取引をチャート上に直接表示 し、 その結果を ポイントと通貨 で確認できるインテリジェントなツールです。 利益のある取引は緑、損失のある取引は赤で表示され、すべてが明確・直感的・リアルタイムです。 どのセットアップが機能したのか、現在の取引がどう進行しているのかを一目で判断できます。  戦略分析、ライブ監視 、またはトレードをより視覚的に理解する目的にも最適です。 すべての要素は完全にカスタマイズ可能です：色、フォント、ラインスタイル、表示形式（pips または USD）。 結果として得られるのは、正確・透明・モチベーションを高めるあなた専用のパフォーマンスパネルです。  ShowXpert は生データを目に見える結果へ変換し、 トレードを本当に “感じられる” ものにします。 また、厳しい基準を持つトレーダーのために設計されたプロフェッショナルな Xpert-
FREE
DashXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
ユーティリティ
すべての無料商品を見るにはここをクリック DashXpert は MetaTrader 5 のための完全無料で強力なダッシュボードで、すべての重要な 市場データ、アカウント情報、パフォーマンス統計 を直接チャート上に表示します。 ウィンドウやタブを切り替える代わりに、 DashXpert は 集中型でインテリジェントな概要 を提供します - 最大限の視認性、最小限の視覚的ノイズ、そしてプロフェッショナルな外観のために最適化されています。 これにより、 保有中のポジション、損益、勝率、口座残高 をリアルタイムで明確に把握できます。 これによって DashXpert は、日常的に便利なツールであるだけでなく、 完全なパフォーマンスモニター として、あなたのトレードを理解し、改善し、透明性のある可視化を可能にします。 さらに、このダッシュボードは最も重要な トレーディングセッション（Sydney、Tokyo、London、New York） を自動的に表示し、そのステータスも示します - つまり、 市場がいつどこで動いているか を瞬時に確認できます。 その モダンでミニマルなデザイン 、
FREE
StrongXpert
Steve Rosenstock
インディケータ
すべての無料商品を見るにはここをクリック StrongXpert は、世界の通貨市場における リアルタイム強弱を正確に監視するツール です。 このツールは、 資金が実際にどこへ流れ込んでいるのか - そしてどこから市場を離れているのか を示すために開発されました。 このインジケーターは 主要8通貨（USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD）の相対的な強さ を測定し、 複雑な価格変動をシンプルで読みやすいビジュアルパネルへと変換します - しかもチャート上に直接表示されます。 最強通貨と最弱通貨を数秒で識別できます - セットアップの確認、 トレンド方向のフィルタリング、反転ポイントの判断に最適です。  推測も憶測も不要 - 必要なのはリアルタイムの明確な市場構造だけです。  多くの強弱系インジケーターが単純計算や遅延値のみを表示するのに対し、  StrongXpert は 連続リアルタイム分析 を採用し、市場フェーズに応じて動的に適応します。 毎秒更新される正確な通貨間の強弱バランスが表示され - 遅延なし、 リペイントなし、妥協なし。 市場の動
FREE
TimeXpert
Steve Rosenstock
5 (2)
ユーティリティ
すべての無料商品を見るにはここをクリック TimeXpert は MetaTrader 5 のための完全無料ツールで、世界の トレーディングセッション - Tokyo、Sydney、London、New York - をチャート上に直接表示します。 時間を手動で計算する代わりに、 自動のカラーコード付き概要 が表示され、 市場が開いている時、重なっている時、閉じている時 を一目で確認できます。 これにより、 どこでボラティリティが発生するか 、 流動性が高まるタイミング 、そしてどの時間帯があなたのトレード戦略に最適かを瞬時に判断できます。 すべての要素は 完全にカスタマイズ可能  で、色、線のスタイル、表示するセッション数まで調整でき、 TimeXpert はあらゆるトレーダーにとって柔軟な相棒となります。  TimeXpert は 取引タイミングを完璧にする   のに役立ち、 動きがいつ始まり、どのセッションが最も強いマーケットインパルスを提供するか を正確に表示します。これはプロフェッショナルなセットアップに不可欠なツールです。 その クリーンでミニマルなデザイン   により
FREE
InfoXpert
Steve Rosenstock
ユーティリティ
すべての無料商品を見るにはここをクリック InfoXpert は MetaTrader 5 のための無料でスマートなツールで、すべての主要な取引データをチャート上に直接表示します - ライブ、クリア、そして正確に。 利益または損失（通貨とパーセンテージ）、スプレッド、現在のローソク足の残り時間を即座に確認できます - アクティブなトレードで素早い判断を行うのに最適です。 すべての要素は 完全にカスタマイズ可能  です - どのデータを表示するか、どの色を使うか、そして情報をチャートのどこに配置するか（上、下、または価格の横）が自由に選べます。 このように、 InfoXpert はあなたのスタイルに合わせて調整され、あなたがツールに合わせる必要はありません。 その モダンでミニマルなデザイン   により、 InfoXpert はあなたの取引情報パネルとして機能します - 正確で、効率的で、そして完全に無料です。 これは、明確さ、コントロール、そして完璧なタイミングを重視するトレーダーにとって欠かせないツールです。  InfoXpert は機能性とスタイルを融合したツールであり、自分の
FREE
フィルタ:
Tumelo Tshabalala
28
Tumelo Tshabalala 2025.12.19 19:45 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

レビューに返信