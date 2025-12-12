RangeXpert
- インディケータ
- Steve Rosenstock
- バージョン: 1.0
完璧なマーケットチャンスを見極め、正確にブレイクアウトを取引するために、RangeXpert は市場で最も効果的なツールの1つです。初心者やセミプロ向けに特別に開発されており、通常は銀行、機関投資家、ヘッジファンドが使用するプロフェッショナルツールでしか見られない分析品質を提供します。 このインジケーターは、強い値動きにつながりやすいマーケットゾーンを特定し、それらを非常に明確かつ直感的に表示するため、複雑な構造でも瞬時に視覚化できます。RangeXpert は誤った判断を減らし、タイミングを改善し、レンジが終わり本物のトレンドが始まる瞬間をリアルタイムで示します。 ボラティリティへの動的な適応、複数ポジションの強さ、利益のインテリジェントな分配によって、これは現在トレーダーが使用する最も強力なブレイクアウトインジケーターの1つとなっています。
仕様
- 完璧なエントリーゾーン
- 完全に最適化されたチャートビュー
- 視認性の高いテイクプロフィットとストップロスライン
- シグナル最適化されたトレーリングストップ（pips 表示付き）
- すべての設定が互いに完璧に調整
- 直感的な 色、チャート、方向インジケーション
- 強い値動き時のカラーローソク足 (No Wick on Close)
- トレンド転換の可能性を示すシグナルカラーの変化
- アラート：ポップアップ、メール、プッシュ通知、サウンド通知
- トレンド転換分析や注文保護のための EMA トレーリング
- MetaTrader のすべての時間足および全ての資産に対応
- ストラテジーテスターで戦略の確認が可能
- トレーダーのための本物の ALL-IN-ONE ソリューション
RangeXpertの効果的な活用：
https://c.mql5.com/31/1669/Settings.png
https://www.mql5.com/ja/market/product/139498/comments
推奨
- スキャルピングおよびデイトレード
- 時間足：M1、M5、M15 と H1、H4（全て）
- 資産：Forex、先物、暗号通貨、金属、株式、指数
- 口座タイプ：ECN、NDD、Raw、Razor（低スプレッド）
- セッション：ロンドン、フランクフルト、東京、シドニー、ニューヨーク
- ブローカー：全ての利用可能なブローカー
忘れずに置いて行ってね レビュー. ご質問やお手伝いが必要な場合は、参加する 私たちと議論しましょう.
リクエスト？ 私に書きなさい – RangeXpert 集中力を保ちつつ、柔軟に対応する。
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした