インジケーターは任意のポイントから出来高を分析し、その出来高に対する市場のエグゾースト（疲労）レベルを計算します。

Meravith の主なライン:

強気出来高エグゾーストライン – 目標として機能します。

弱気出来高エグゾーストライン – 目標として機能します。

トレンドライン – 市場のトレンドを示します。市場が強気か弱気かに応じて色が変化し、トレンドサポートとして機能します。

使い方: 紫色の縦線をダブルクリックし、希望の位置に移動してください。

トレンドや調整など、あらゆるものを分析できます。インジケーターを市場の上部、下部、または重要と考える任意のポイントに移動します。良い方法は、市場がエグゾーストラインの間に位置するように Meravith を設定することです。こうすることで、追跡できる明確な目標を持つことができます。

初期のエグゾーストラインがブレイクされた場合、新しいエグゾーストラインが出現し、追加の取引可能なチャネルが形成されます。

エグゾーストに到達した後は、インジケーターの位置を変更するか、別の時間枠に切り替えて新しいエグゾーストレベルを特定できます。

トレンドラインと出来高エグゾーストラインの距離が大きいほど、その方向の出来高は大きくなります。トレンドラインはエントリーポイントとして使用でき、エグゾーストラインは利益確定のポイントとして使用できます。

Meravith にはチャート上のボタンが含まれており、操作がはるかに簡単かつ迅速になります。すべての主要機能はチャートから直接切り替えることができます。各ボタンの機能は以下の通りです：

DEV – サポートラインからの二重偏差を表示します。トレンド内に高い出来高がある場合、追加のサポートレベルとして機能します。

95% – 直近20本のローソク足の95%をカバーするカーブを描きます。価格がこのレベルを突破すると、その動きは強いと見なされます。

99% – 95% と同様ですが、直近20本のローソク足の99%をカバーします。このゾーンを超えるブレイクは極端な動きを示します。

CH – 構造をよりよく可視化するために完全なサポートチャネルを表示します。

MID – 全体の動きの中間点（50%）をマークし、0% と 100% のレベルも表示します。

E – Meravith モードと Enigmera モードを切り替えます。これにより、Enigmera の基本機能にアクセスできます。

Vd – 平均と比較して異常に高い出来高偏差を持つローソク足をハイライトします。

ON / OFF – インジケーター全体をオンまたはオフにします。

推奨設定:

通貨ペア: すべてのペア、すべての市場

時間枠: すべての時間枠

最低入金額: なし

口座タイプ: 制限なし

ブローカー: 制限なし

購入前に:

この製品は MetaTrader のストラテジーテスターで直接テストできます。

購入を決定する前に、ご自身の好みの銘柄、時間枠、市場条件でどのように動作するかを確認することを強くお勧めします。

質問や不明点がありますか？

MQL5 上でお気軽に私にプライベートメッセージをお送りください。

私は常にサポートを提供し、明確なガイダンスを差し上げる準備ができていますので、本製品の提供内容を十分に理解いただけます。