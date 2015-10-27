Market Product向けの優れた記述方法

みなさんは MQL5 Market向けアプリケーションをプログラミングして収入を得ている開発者ですか？すばらしい！でしたらわれわれはご自身のプロダクトからもっと利益を得るための手助けをします。われわれのサービスには現在数多くのプロダクツが販売されていますが、その説明にはいま一つ物足りないということがあります。テキストの多くは明らかに改善が必要です。一般トレーダーが理解できないようなものだからです。プロダクト説明の多くには顧客にとって何の意味もなさないコード、入力データ、スラング、短縮した語が含まれています。重要なことは、これらすべての奇妙な要素のせいでみなさんのプロダクトは他のプロダクツと区別できなくなっているということです。「マーケット」での販売に成功するには、プロダクト説明は重要な要素なのです。









プロダクト名

説明はご自身のプログラム名を選択するところからスタートします。シンプルで調和のある憶えやすい語や表現を使います。プロダクト名はご自身のブランド名であることを覚えておいてください。良い名前のプロダクトは「マーケット」で速く見つけられ、顧客は簡単に他の人にそれを薦めることができるものです。

弊社サービスではプロダクツ名が重複することはありません。よって各プロダクツ名はユニークです。選択した語や表現がすでに使用されていないか確認します。これは「マーケット」 検索行を利用して行うことができます。名前がすでに使用されていればご自身の傑作に対して別の名前を選択します。たとえばもう一語付け加えるとか基本の考え方を変えるとかです。

例 『エキスパート・アリゲータ』、『MA クロスオーバー ADX』などは好ましくありません。こういった名前はよく使われる語、インディケータ名です。ユニークでなくご自身のブランドへの関連性がありません。 "TR297EU138H.0.5.97" －ノーコメントです。意味を成しません。 トレー－ディングやファイナンスに関係ない語を選択することもできます。良い例は次のようなものです。『カリナン』－世界一大きなダイアモンドです。『タンタロス』 －神の饗宴に参加したり食べ物を食べることを許されていたギリシャ神話の登場人物です。

プログラムロゴ

ロゴは顧客が最初に目にするものです。ロゴはご自身やプロダクツに関連するブランドイメージです。よってロゴはシンプルで解りやすいイメージを持つ必要があります。その上、プロダクツ名と共通する何かを持っていればそれは完璧なロゴです！よいロゴはご自身のプロダクツに引く関心を高め、売り上げも増やすことでしょう。

プログラム名のように、ロゴもユニークであるべきです。他の「マーケット」アイコンを調査し、似通った画像を使用しないようにします。似通ったものを使用するとライバルとの間でご自身のプロダクツを目立たなくなります。

また画像のスケーラビリティには注意が必要です。200x200 ピクセルと 60x60 ピクセルの画像が2つ必要となります。もちろん「マーケット」にロゴをダウンロードする際、小さい方のアイコンは大きい方から自動的に作成することもできます。ただその場合、画像のクオリティーは悪くなるでしょう。そのため、適切なサイズで質の良いアイコンを2つ準備する方がよいと思われます。





また、ロゴ上あるいはロゴの代わりにテキストを入れることはやめた方がよいでしょう。ロゴの代わりのテキストは主要なタスク；自己ブランドの視覚イメージ作成、を達成しません。そういった悪いアイコン例はすでに弊社サービスで見受けられます。ロゴに挿入可能なテキストは短くはっきり読めるプロダクツ名のみです。

プロダクツ説明書き

ご自身の Expert Advisorの説明書きにはより注意が必要です。これは「マーケット」におけるプログラムに関してもっとも重要な部分です。顧客はみなさんのプロダクツに対してよい第一印象を持つとします。第一印象は顧客のその後の判断に多大な影響を与えるものです。

まず、説明が明確である必要があります。説明書きのテキストは、プログラマーでもなければトレーディングシステム開発者でもない一般のトレーダーが対象であることを忘れないようにします。技術用語、短縮後、プログラムコードエレメントは悪い説明書きの兆候です。みなさんの顧客はそのような文を読んでプロダクツを購入しそうにありません。一般トレーダーが理解しやすいシンプルな言葉でテキストを書きます。

簡潔な記述

テキストは簡潔な記述で始めます（約100文字）。プログラムの主な考えを解りやすい英語を使って短い文で記載します。顧客はそれを読むとプロダクツの基本的な考えを把握するはずです。

売っているものが何なのか、最初から伝えることで顧客の時間を無駄にしないようにします。これがExpert Advisorであれば戦略および使用シンボルを指定します。

例 タンタロスは複数通貨対応の Expert Advisor で、エルダー線と組み合わせたカサンドラ・インディケータに基づくトレンドフォロー戦略を用いています。

トレーディング戦略

簡潔なイントロの後、インディケータ／Expert Advisor について詳しく述べます。文字数に制限はありませんが、くどい言い回しは避けた方が無難です。みなさんの Expert Advisor が最適化を行ったシンボル、マーケット、通貨ペア、時間枠を特定します。手短にトレーディング戦略に取り入れたアルゴリズムと資金管理システムを説明します。必要であれば導入したアルゴリズムのより詳細な説明への外部ウェブリンクを挿入します。

顧客はみなさんが作成したプログラムのデモバージョンを利用する際入力パラメータを最適化する必要がないようにするべきであることを忘れないでください。よって記載のトレーディング戦略に従ったもっとも最適なデフォルトパラメータを設定します。もちろん、顧客がみなさんの Expert Advisor を最適化する方法を記載しないのがベストです。それはコードではなく、売買ロボット開発に関してなんの知識もないトレーダーに提供される出来上がったプロダクツであることを忘れないようにします。

例 指し値注文だけを使って3組の通貨ペア；EURUSD、AUDUSD、 EURAUDに対してトレードを行うタンタロス Expert Advisor。クオート分析にはそれ自体のカサンドラ・インディケータを使用しています。インディケータのシグナルはエルダー線によって検証されています。2つのインディケータが同時に適切なシグナルを送信する場合のみ指し値注文が設定されます。インディケータのアルゴリズムについての詳細情報は当方のウェブサイトで参照いただけます。 当Expert Advisor は収益性を損なうことなく、全時間枠で動作します。ただし、最大効果は H3 時間枠で認められました。リスク／収益比率はこの期間で最良です。 その売買ロボットは信頼性が高いと言えます。理由はそれが実アカウントにおけるトレーディングに配慮して開発されているためです。資金管理システムによりデポジットの10% がリスクを負うにすぎません。各ディールはストップオーダー（ストップロスおよびテイクプロフィット）により守られています。複数回の検証中最大ドローダウンは平均 7% に達しました。一方絶対ドローダウンはゼロでした。それは Expert Advisor は決して初期デポジットを失わなかったことを意味します。,

本項での作業を終えるときには確実に顧客が提供されている情報をすべて理解できている、と思えるようにする必要があります。何か疑問があれば、適したウェブリンクを追加します。

結果

たぶんこれは説明書きのもっとも貴重な部分です。結果はみなさんの Expert Advisor／インディケータに収益性がありその価格は適正であることを証明します。金融マーケットにおけるみなさんのプログラム処理のシンプルな例を提供します。ここではすばらしい収益を上げる必要はありません。信じがたい高収益は疑惑を生むか、実トレーディングにはリスクが高すぎます。

例にはマーケットタイプと時間枠に関するデータを含みます。Expert Advisorのインディケータの基本データを指定します。初期デポジット、レバレッジ、時間枠、検証モード、入力パラメータ、等です。トータル収益額についても記載します。

ご自身の結果を適したセクションに追加可能なスクリーンショットで確認します。検証レポート詳細を必ず提供します。画像追加の際はファイルサイズに配慮します。640x480 ピクセルの解像度の画像のみ受付可能です。

顧客が「ストラテジーテスタ」でみなさんの結果を再現できるようにすべての可能なデータを提供します。それはみなさんのブランドをよい意味で印象付けながら Expert Advisorの効果を信頼性高く証明するものです。 問題なく通過した検証はみなさんのプログラムを支持する充実した論証となります。

例 Expert Advisor 検証結果：初期デポジット $10,000 のタンタウロスは2012年1月1日～2012年9月1日の期間において EURUSD H3 に対し$33,000を獲得しました。9か月で純利益は 330% です。絶対ドローダウン－0%, 、最大ドローダウン－ 5.5%です。

デモバージョンをダウンロードし検証することで類似データを入手可能です。

「結果」セクションの後にみなさんのプログラムのその他機能について記載します。ご自身のプロダクツに関する追加データへのウェブリンクを提供します。ご自身のプログラムに関するウェブサイトをお持ちなら、適切なリンクを必ず提供します。ビデオや画像へのリンクは「スクリーンショット」セクションに追加可能です。

著者について

顧客は簡単な著者情報を見ることに興味をがあるでしょう。ご自身に関して基本的な情報を追加します。来歴、Expert Advisors開発経験、業績、といったものです。ご自身のプロフィールへのリンクを必ず入れます。著者紹介の前に入れます。

例 著者：MetaQuotes10年以上トレーディングプラットフォームの開発に携わる。Forex トレーディングプラットフォームマーケットのリーダー。

ご注意: 製品追加時に、英語もしくはロシア語で説明を記載する必要があります。これが追加に利用できる場合、あなたの母国語で書いたテキストをさらに追加することができます。





説明書きをすることは少し時間がかかりますが、価値のあることです。みなさんが販売しているものが何であるか顧客に明確に伝える優れた説明を作成ください。それは顧客の関心をみなさんのプロダクツに引きつけておくのに役立ちます。それで評判も上がり、売り上げも上がるのです。