Market Structure Order Block Dashboard MT5 は、MetaTrader 5 向けのインジケーターで、マーケット構造および ICT / Smart Money 概念の分析を自動化します。売買は行わず、注文管理もしません。これは視覚的な分析ツールであり、自動売買ロボットではありません。
インジケーターが表示する内容
インジケーターはチャートをスキャンし、以下の情報を強調表示します ：
- マーケット構造 ：主要スイング、HH、HL、LH、LL
- 構造のブレイク ：Break of Structure (BOS) と Change of Character (ChoCH)
- 強気（demand）/ 弱気（supply）の Order Blocks（強度表示あり）
- 有効な Fair Value Gaps (FVG)
- 流動性ゾーン（equal highs / equal lows）とスイープ（sweeps）
- アジア / ロンドン / ニューヨーク セッションと Kill Zones
- ローカル Volume Profile ：POC、VAH、VAL
- コンフルエンススコア（0〜100）付きのコンパクトなダッシュボード
目的は、プライスアクションおよび Smart Money トレードで使われる主要要素を 1 つのインジケーターにまとめることです。
使用例
- 上位足（H1、H4、D1）を分析して全体構造を定義します。
- 構造、Order Blocks、流動性から強気/弱気のバイアスを決定します。
- エントリー足（M5〜M30）へ切り替え、価格が注目ゾーンへ戻るのを待ちます ：Order Block、FVG、またはバイアスと一致する流動性レベル。
- ローカルシグナル（新しい BOS / ChoCH、流動性スイープ、Kill Zone アクティブ）でエントリータイミングを微調整します。
- リスク、ストップ、ターゲットはご自身のトレードプランに従って管理してください。
このインジケーターは「魔法のセットアップ」を提供しません。既存の ICT / Smart Money 手法を視覚的に整理するためのツールです。
主な設定
設定では主に以下を調整できます ：
- スイング/構造検出の感度
- BOS / ChoCH の表示（有効化、色、最大ライン数）
- Order Blocks（有効化、最大数、表示期間、ミティゲート済みゾーンの削除）
- FVG（最小サイズ、最大数、埋まったら削除）
- 流動性ゾーン（ポイント許容幅、最小タッチ回数）
- セッションと Kill Zones（有効化、時間、GMT オフセット）
- Volume Profile（バー数、レベル、幅、透明度）
- ダッシュボード（位置、サイズ、透明度、ローソク足カウントダウン）
対応市場と時間足
- 主要通貨ペア ：EURUSD、GBPUSD、XAUUSD など
- 指数 ：DAX、NAS100、US30 など
- デイトレード ：M5〜H1
- スイングトレード ：H4〜D1
アップデート（バージョン 1.14）— 大型アップデート
- Push 通知対応の完全アラートシステム
- BOS / ChoCH アラート
- 新しい Order Block アラート（強度 % フィルター付き）
- Liquidity Sweep アラート（EQH/EQL）
- Push、ポップアップ、Email、サウンドに対応
- スパム防止の遅延（cooldown）
- ダッシュボード改善：数値中央寄せ、アラート状態（ON/OFF）、4K 画面向け DPI スケーリング、最小化ボタン（Minimize）
- チャートラベル改善：ローソク足の上/下に表示（隠れない）、全要素に完全なツールチップ
- ラベルの自動最適化：強気は価格の上、弱気は下、ATR ベースのオフセット（ボラティリティ適応）
- 修正：ヘッダーの重なり、コンフルエンス % の視認性、欠落していたツールチップの復元
ユーザーガイドとサポート
購入者向けに、設定や構成例を含む詳細な PDF ユーザーガイドを用意しています。MQL5 メッセージでご依頼ください。
サポートとアップデートは、ユーザーフィードバックとプラットフォームの進化に応じて提供されます。
免責事項
本製品は結果を保証するものではなく、投資助言でもありません。トレードには大きな損失リスクがあります。必ずデモ口座でテストしてから実運用し、適切な資金管理のもとでのみ使用してください。
Very good and friendly seller.