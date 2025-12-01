Market Structure Order Block Dashboard MT5

Market Structure Order Block Dashboard MT5 は、MetaTrader 5 向けのインジケーターで、マーケット構造および ICT / Smart Money 概念の分析を自動化します。売買は行わず、注文管理もしません。これは視覚的な分析ツールであり、自動売買ロボットではありません。

インジケーターが表示する内容

インジケーターはチャートをスキャンし、以下の情報を強調表示します ：

マーケット構造 ：主要スイング、HH、HL、LH、LL

構造のブレイク ：Break of Structure (BOS) と Change of Character (ChoCH)

強気（demand）/ 弱気（supply）の Order Blocks（強度表示あり）

有効な Fair Value Gaps (FVG)

流動性ゾーン（equal highs / equal lows）とスイープ（sweeps）

アジア / ロンドン / ニューヨーク セッションと Kill Zones

ローカル Volume Profile ：POC、VAH、VAL

コンフルエンススコア（0〜100）付きのコンパクトなダッシュボード

目的は、プライスアクションおよび Smart Money トレードで使われる主要要素を 1 つのインジケーターにまとめることです。

使用例

上位足（H1、H4、D1）を分析して全体構造を定義します。 構造、Order Blocks、流動性から強気/弱気のバイアスを決定します。 エントリー足（M5〜M30）へ切り替え、価格が注目ゾーンへ戻るのを待ちます ：Order Block、FVG、またはバイアスと一致する流動性レベル。 ローカルシグナル（新しい BOS / ChoCH、流動性スイープ、Kill Zone アクティブ）でエントリータイミングを微調整します。 リスク、ストップ、ターゲットはご自身のトレードプランに従って管理してください。

このインジケーターは「魔法のセットアップ」を提供しません。既存の ICT / Smart Money 手法を視覚的に整理するためのツールです。

主な設定

設定では主に以下を調整できます ：

スイング/構造検出の感度

BOS / ChoCH の表示（有効化、色、最大ライン数）

Order Blocks（有効化、最大数、表示期間、ミティゲート済みゾーンの削除）

FVG（最小サイズ、最大数、埋まったら削除）

流動性ゾーン（ポイント許容幅、最小タッチ回数）

セッションと Kill Zones（有効化、時間、GMT オフセット）

Volume Profile（バー数、レベル、幅、透明度）

ダッシュボード（位置、サイズ、透明度、ローソク足カウントダウン）

対応市場と時間足

主要通貨ペア ：EURUSD、GBPUSD、XAUUSD など

指数 ：DAX、NAS100、US30 など

デイトレード ：M5〜H1

スイングトレード ：H4〜D1

ローンチ特典

Market Structure Order Block Dashboard MT5 のローンチ期間中は、購入ごとに 追加で 1 商品を無料でプレゼントします（Market 上の他のインジケーター/ユーティリティから選択可能）。ボーナスを受け取るには、購入後に MQL5 のメッセージでご連絡ください。

現在はローンチ価格で提供しており、アップデートや新機能に伴い価格が変更される可能性があります。

アップデート（バージョン 1.14）— 大型アップデート

Push 通知対応の完全アラートシステム

BOS / ChoCH アラート

アラート 新しい Order Block アラート（ 強度 % フィルター 付き）

アラート（ 付き） Liquidity Sweep アラート（EQH/EQL）

アラート（EQH/EQL） Push、ポップアップ、Email 、 サウンド に対応

、 に対応 スパム防止 の遅延（cooldown）

の遅延（cooldown） ダッシュボード改善 ：数値中央寄せ、アラート状態（ON/OFF）、4K 画面向け DPI スケーリング、最小化ボタン（Minimize）

：数値中央寄せ、アラート状態（ON/OFF）、4K 画面向け DPI スケーリング、最小化ボタン（Minimize） チャートラベル改善 ：ローソク足の上/下に表示（隠れない）、全要素に完全なツールチップ

：ローソク足の上/下に表示（隠れない）、全要素に完全なツールチップ ラベルの自動最適化 ：強気は価格の上、弱気は下、ATR ベースのオフセット（ボラティリティ適応）

：強気は価格の上、弱気は下、ATR ベースのオフセット（ボラティリティ適応） 修正：ヘッダーの重なり、コンフルエンス % の視認性、欠落していたツールチップの復元

ユーザーガイドとサポート

購入者向けに、設定や構成例を含む詳細な PDF ユーザーガイドを用意しています。MQL5 メッセージでご依頼ください。

サポートとアップデートは、ユーザーフィードバックとプラットフォームの進化に応じて提供されます。

免責事項

本製品は結果を保証するものではなく、投資助言でもありません。トレードには大きな損失リスクがあります。必ずデモ口座でテストしてから実運用し、適切な資金管理のもとでのみ使用してください。