MQL5でのAI搭載取引システムの構築（第3回）：スクロール対応の単一スレッド型チャットUIへのアップグレード

はじめに

前回の記事（第2回）では、MetaQuotes Language 5 (MQL5)でChatGPTを活用したインタラクティブプログラムとユーザーインターフェース(UI)を構築しました。このツールにより、OpenAIのAPIにプロンプトを送信し、その応答をチャート上で即座に確認することが可能でした。第3回となる今回はこれをさらに進化させ、スクロール可能なチャット形式のダッシュボードを導入します。これにより、タイムスタンプや滑らかな動的スクロール、豊富な会話履歴を備えたマルチターン会話を楽しめる環境を実現します。以下に詳しく説明します。

この記事を読み終える頃には、カスタマイズ可能な形で、AIへの問い合わせを対話形式でおこなえる強化されたMQL5プログラムが手に入ります。





アップグレード版ChatGPTプログラムのフレームワークの理解

アップグレード版ChatGPTプログラムフレームワークは、スクロール可能なチャット指向のUIを取り入れることで、AI駆動型の取引インターフェースを強化しています。このUIはマルチターン会話、タイムスタンプ、動的なメッセージ処理をサポートし、セッションをまたいだクエリの文脈を保持できるようにします。これにより、履歴を参照して過去のAI応答を活用しながら取引戦略を改善できる、シームレスな会話体験を提供します。過去のやり取りの洞察を失わずに戦略を精緻化するには、AIが参照できる単一の会話に集中することが有効であると判断しました。これにより、必要に応じてプロンプトを修正したり、改善したりすることが容易になります。

私たちのアプローチは、スクロール可能なテキスト、ホバーエフェクト、APIリクエスト用のメッセージ構築機能を備えた、単一スレッド型チャット指向のダッシュボードを構築することです。このUIは会話の長さやスクロールバーの表示設定など、ユーザーの好みに応じて適応します。さらに、マルチターンのクエリに対応するために履歴を解析するロジックを実装し、タイムスタンプを追加して明瞭性を高め、会話履歴のクリアや新規チャットの開始といった機能もサポートします。これにより、取引判断を補助する継続的なAIサポートを提供する、新しいアップグレード版インターフェースを備えたツールが完成します。以下に、今回達成を目指すアップグレード版UIのロードマップを示します。





MQL5での実装

MQL5でアップグレード版プログラムを実装するにあたり、まず入力パラメータのセクションを変更し、スクロールバー表示モード用の新しい入力を追加します。これにより、必要に応じてホバー時にスクロールバーを表示するか、常に表示させるかを選択できるようになります。そのための列挙型を追加し、さらに応答トークンの上限を3000に引き上げます。これにより、十分に内容の充実した会話が可能になりますが、必要に応じてさらに増やすこともできます。

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict enum ENUM_SCROLLBAR_MODE { SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS, SCROLL_DYNAMIC_HOVER, SCROLL_WHEEL_ONLY }; input ENUM_SCROLLBAR_MODE ScrollbarMode = SCROLL_DYNAMIC_HOVER; #define SCROLL_LEADER "ChatGPT_Scroll_Leader" #define SCROLL_UP_REC "ChatGPT_Scroll_Up_Rec" #define SCROLL_UP_LABEL "ChatGPT_Scroll_Up_Label" #define SCROLL_DOWN_REC "ChatGPT_Scroll_Down_Rec" #define SCROLL_DOWN_LABEL "ChatGPT_Scroll_Down_Label" #define SCROLL_SLIDER "ChatGPT_Scroll_Slider" input string OpenAI_Model = "gpt-3.5-turbo" ; input string OpenAI_Endpoint = "https://api.openai.com/v1/chat/completions" ; input int MaxResponseLength = 3000 ; input string LogFileName = "ChatGPT_EA_Log.txt" ;

アップグレードの実装は、まずスクロール動作およびAPI設定を制御する構成パラメータと定数を定義することから始めます。まず、ENUM_SCROLLBAR_MODE列挙型を作成し、必要に応じてスクロールバーを常に表示するSCROLL_DYNAMIC_ALWAYS、必要なときにホバーで表示するSCROLL_DYNAMIC_HOVER、スクロールバーを表示せずホイール操作のみでスクロールするSCROLL_WHEEL_ONLYのオプションを用意します。ユーザーの好みに合わせ、入力パラメータScrollbarModeの初期値はSCROLL_DYNAMIC_HOVERに設定します。

次に、UI内で一貫して参照できるよう、スクロールバーオブジェクト名の定数としてSCROLL_LEADER、SCROLL_UP_REC、SCROLL_UP_LABEL、SCROLL_DOWN_REC、SCROLL_DOWN_LABEL、SCROLL_SLIDERを定義します。さらに、表示される応答テキストの長さを制限するため、入力パラメータMaxResponseLengthを3000に設定します。これにより、より長い会話を扱うことが可能になります。最後に、JSONクラスを修正してdouble型の値も処理できるようにします。これは小規模な機能拡張に過ぎません。

bool DeserializeFromArray( char &jsonCharacterArray[], int arrayLength, int ¤tIndex) { string validNumericCharacters = "0123456789+-.eE" ; int startPosition = currentIndex; for (; currentIndex < arrayLength; currentIndex++) { char currentCharacter = jsonCharacterArray[currentIndex]; if (currentCharacter == 0 ) break ; switch (currentCharacter) { case '\t' : case '\r' : case '

' : case ' ' : startPosition = currentIndex + 1 ; break ; case '[' : { startPosition = currentIndex + 1 ; if (m_type != JsonUndefined) return false ; m_type = JsonArray; currentIndex++; JsonValue childValue( GetPointer ( this ), JsonUndefined); while (childValue.DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) { if (childValue.m_type != JsonUndefined) AddChild(childValue); if (childValue.m_type == JsonInteger || childValue.m_type == JsonDouble || childValue.m_type == JsonArray) currentIndex++; childValue.Reset(); childValue.m_parent = GetPointer ( this ); if (jsonCharacterArray[currentIndex] == ']' ) break ; currentIndex++; if (currentIndex >= arrayLength) return false ; } return (jsonCharacterArray[currentIndex] == ']' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 0 ); } case ']' : return (m_parent && m_parent.m_type == JsonArray); case ':' : { if (m_temporaryKey == "" ) return false ; JsonValue childValue( GetPointer ( this ), JsonUndefined); JsonValue *addedChild = AddChild(childValue); addedChild.m_key = m_temporaryKey; m_temporaryKey = "" ; currentIndex++; if (!addedChild.DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false ; } break ; case ',' : { startPosition = currentIndex + 1 ; if (!m_parent && m_type != JsonObject) return false ; if (m_parent && m_parent.m_type != JsonArray && m_parent.m_type != JsonObject) return false ; if (m_parent && m_parent.m_type == JsonArray && m_type == JsonUndefined) return true ; } break ; case '{' : { startPosition = currentIndex + 1 ; if (m_type != JsonUndefined) return false ; m_type = JsonObject; currentIndex++; if (!DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false ; return (jsonCharacterArray[currentIndex] == '}' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 0 ); } break ; case '}' : return (m_type == JsonObject); case 't' : case 'T' : case 'f' : case 'F' : { if (m_type != JsonUndefined) return false ; m_type = JsonBoolean; if (currentIndex + 3 < arrayLength && StringCompare (GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 4 ), "true" , false ) == 0 ) { m_booleanValue = true ; currentIndex += 3 ; return true ; } if (currentIndex + 4 < arrayLength && StringCompare (GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 5 ), "false" , false ) == 0 ) { m_booleanValue = false ; currentIndex += 4 ; return true ; } return false ; } break ; case 'n' : case 'N' : { if (m_type != JsonUndefined) return false ; m_type = JsonNull; if (currentIndex + 3 < arrayLength && StringCompare (GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 4 ), "null" , false ) == 0 ) { currentIndex += 3 ; return true ; } return false ; } break ; case '0' : case '1' : case '2' : case '3' : case '4' : case '5' : case '6' : case '7' : case '8' : case '9' : case '-' : case '+' : case '.' : { if (m_type != JsonUndefined) return false ; bool isDouble = false ; int startOfNumber = currentIndex; while (jsonCharacterArray[currentIndex] != 0 && currentIndex < arrayLength) { currentIndex++; if ( StringFind (validNumericCharacters, GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 1 )) < 0 ) break ; if (!isDouble) isDouble = (jsonCharacterArray[currentIndex] == '.' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 'e' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 'E' ); } m_stringValue = GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, startOfNumber, currentIndex - startOfNumber); if (isDouble) { m_type = JsonDouble; m_doubleValue = StringToDouble (m_stringValue); m_integerValue = ( long )m_doubleValue; m_booleanValue = m_integerValue != 0 ; } else { m_type = JsonInteger; m_integerValue = StringToInteger (m_stringValue); m_doubleValue = ( double )m_integerValue; m_booleanValue = m_integerValue != 0 ; } currentIndex--; return true ; } break ; case '\"' : { if (m_type == JsonObject) { currentIndex++; int startOfString = currentIndex; if (!ExtractStringFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false ; m_temporaryKey = GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, startOfString, currentIndex - startOfString); } else { if (m_type != JsonUndefined) return false ; m_type = JsonString; currentIndex++; int startOfString = currentIndex; if (!ExtractStringFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false ; SetFromString(JsonString, GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, startOfString, currentIndex - startOfString)); return true ; } } break ; } } return true ; }

デシリアライズ関数では、これまでのバージョンで考慮していなかったdouble型の値を処理するようにします。特定の処理箇所は、理解しやすいようにハイライトしています。次に、ヘッダ、フッタ、ボタン、スクロールバーを備えたより複雑なダッシュボードをサポートするために、UIレイアウト、スクロール、ホバー状態、カラーに関する新しいグローバル変数を追加する必要があります。

bool clear_hover = false; bool new_chat_hover = false; color clear_original_bg = clrLightCoral; color clear_darker_bg; color new_chat_original_bg = clrLightBlue; color new_chat_darker_bg; int g_mainX = 10 ; int g_mainY = 30 ; int g_mainWidth = 550 ; int g_mainHeight = 0 ; int g_padding = 10 ; int g_sidePadding = 6 ; int g_textPadding = 10 ; int g_headerHeight = 40 ; int g_displayHeight = 280 ; int g_footerHeight = 50 ; int g_lineSpacing = 2 ; bool scroll_visible = false; bool mouse_in_display = false; int scroll_pos = 0 ; int prev_scroll_pos = - 1 ; int slider_height = 20 ; bool movingStateSlider = false; int mlbDownX_Slider = 0 ; int mlbDownY_Slider = 0 ; int mlbDown_YD_Slider = 0 ; int g_total_height = 0 ; int g_visible_height = 0 ;

ここでは、アップグレード版プログラムのために、動的なホバー効果やレイアウト管理をサポートするグローバル変数とカラースキームをさらに初期化します。クリアボタンと新規チャットボタンのホバーフラグとしてclear_hoverとnew_chat_hoverをfalseに設定し、元の背景色としてclear_original_bgをclrLightCoral、new_chat_original_bgをclrLightBlueに設定します。ホバー状態用に暗めの色clear_darker_bgとnew_chat_darker_bgも定義します。次に、ダッシュボードの寸法を設定します。g_mainXを10、g_mainYを30、g_mainWidthを550、g_mainHeightを0（後で計算）に設定し、パディング値としてg_paddingを10、g_sidePaddingを6、g_textPaddingを10とします。ヘッダの高さg_headerHeightは40、表示部の高さg_displayHeightは280、フッタの高さg_footerHeightは50、行間g_lineSpacingは2に設定します。

最後に、スクロール関連の変数を初期化します。scroll_visibleとmouse_in_displayをfalseに、scroll_posを0、prev_scroll_posを-1に設定し、スライダーの高さslider_heightを20にします。ドラッグ状態movingStateSliderはfalse、スライダー操作位置mlbDownX_Slider、mlbDownY_Slider、mlbDown_YD_Sliderを0に設定します。高さトラッカーg_total_heightとg_visible_heightも0に初期化します。スクロールバーは動的に更新されるため、表示更新の前に定義する必要があります。次に、スクロールバー関連の関数を定義しましょう。

int getFontSizeByDPI( int baseFontSize, int baseDPI = 96 ) { int currentDPI = ( int ) TerminalInfoInteger ( TERMINAL_SCREEN_DPI ); int scaledFontSize = ( int )(baseFontSize * ( double )baseDPI / currentDPI); return MathMax (scaledFontSize, 8 ); } void CreateScrollbar() { int displayX = g_mainX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int scrollbar_x = displayX + displayW - 16 ; int scrollbar_y = displayY + 16 ; int scrollbar_width = 16 ; int scrollbar_height = g_displayHeight - 2 * 16 ; int button_size = 16 ; if (!createRecLabel(SCROLL_LEADER, scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_width, scrollbar_height, C'220,220,220' , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar leader

" ); } if (!createRecLabel(SCROLL_UP_REC, scrollbar_x, displayY, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar up button

" ); } if (!createLabel(SCROLL_UP_LABEL, scrollbar_x + 2 , displayY + - 2 , CharToString ( 0x35 ), clrDimGray , getFontSizeByDPI( 10 ), "Webdings" , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar up label

" ); } if (!createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, scrollbar_x, displayY + g_displayHeight - button_size, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar down button

" ); } if (!createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, scrollbar_x + 2 , displayY + g_displayHeight - button_size + - 2 , CharToString ( 0x36 ), clrDimGray , getFontSizeByDPI( 10 ), "Webdings" , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar down label

" ); } slider_height = CalculateSliderHeight(); if (!createRecLabel(SCROLL_SLIDER, scrollbar_x, displayY + g_displayHeight - button_size - slider_height, scrollbar_width, slider_height, clrSilver , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar slider

" ); } FileWriteString (logFileHandle, "Scrollbar created: x=" + IntegerToString (scrollbar_x) + ", y=" + IntegerToString (scrollbar_y) + ", height=" + IntegerToString (scrollbar_height) + ", slider_height=" + IntegerToString (slider_height) + "

" ); } void DeleteScrollbar() { ObjectDelete ( 0 , SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_SLIDER); } int CalculateSliderHeight() { int scroll_area_height = g_displayHeight - 2 * 16 ; int slider_min_height = 20 ; if (g_total_height <= g_visible_height) return scroll_area_height; double visible_ratio = ( double )g_visible_height / g_total_height; int height = ( int ) MathFloor (scroll_area_height * visible_ratio); return MathMax (slider_min_height, height); } void UpdateSliderPosition() { int displayX = g_mainX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int scrollbar_x = displayX + (g_mainWidth - 2 * g_sidePadding) - 16 ; int scrollbar_y = displayY + 16 ; int scroll_area_height = g_displayHeight - 2 * 16 ; int max_scroll = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); if (max_scroll <= 0 ) return ; double scroll_ratio = ( double )scroll_pos / max_scroll; int scroll_area_y_max = scrollbar_y + scroll_area_height - slider_height; int scroll_area_y_min = scrollbar_y; int new_y = scroll_area_y_min + ( int )(scroll_ratio * (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min)); new_y = MathMax (scroll_area_y_min, MathMin (new_y, scroll_area_y_max)); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); FileWriteString (logFileHandle, "Slider position updated: scroll_pos=" + IntegerToString (scroll_pos) + ", max_scroll=" + IntegerToString (max_scroll) + ", new_y=" + IntegerToString (new_y) + "

" ); } void UpdateButtonColors() { int max_scroll = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); if (scroll_pos == 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrSilver ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrDimGray ); } if (scroll_pos == max_scroll) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrSilver ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrDimGray ); } FileWriteString (logFileHandle, "Button colors updated: scroll_pos=" + IntegerToString (scroll_pos) + ", max_scroll=" + IntegerToString (max_scroll) + "

" ); } void ScrollUp() { if (scroll_pos > 0 ) { scroll_pos = MathMax ( 0 , scroll_pos - 30 ); UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } FileWriteString (logFileHandle, "Scrolled up: scroll_pos=" + IntegerToString (scroll_pos) + "

" ); } } void ScrollDown() { int max_scroll = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); if (scroll_pos < max_scroll) { scroll_pos = MathMin (max_scroll, scroll_pos + 30 ); UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } FileWriteString (logFileHandle, "Scrolled down: scroll_pos=" + IntegerToString (scroll_pos) + "

" ); } }

レスポンシブで適応型のチャット指向インターフェースを実現するために、getFontSizeByDPI関数では、TerminalInfoIntegerを用いてTERMINAL_SCREEN_DPIから画面DPIを取得し、標準DPI(96)を基準として基本フォントサイズをスケーリングします。また、MathMaxを使って最小サイズを8に制限し、表示環境に関わらずテキストの可読性を維持します。CreateScrollbar関数では、スクロールバーの位置（displayX、displayY）と寸法を計算し、ライトグレーの背景色（C'220,220,220'）でリーダー矩形SCROLL_LEADERを作成します。上下ボタンSCROLL_UP_REC、SCROLL_DOWN_RECはclrGainsboroで描画し、ラベルSCROLL_UP_LABEL、SCROLL_DOWN_LABELにはWebdingsの矢印（0x35、0x36）を用い、createLabelおよびcreateRecLabelでDPI調整済みのフォントサイズを適用します。失敗時にはFileWriteStringでログに記録します。

DeleteScrollbar関数は、ObjectDeleteを用いてスクロールバー関連のすべてのオブジェクトを削除し、クリーンアップをおこないます。CalculateSliderHeight関数では、表示中のテキスト比率に基づきスライダーの高さを計算し、最小20ピクセルを保証します。これにより、会話が長くなってもスライダーが小さすぎて操作できなくなることを防ぎます。UpdateSliderPosition関数は、scroll_posとmax_scrollから算出したスクロール比率を用いてスライダーのy位置を調整し、範囲内に制限、更新をログに記録します。UpdateButtonColors関数では、スクロールボタン（最上部と最下部）を無効時にclrSilver、有効時にclrDimGrayで表示し、変更内容をログに記録します。ScrollUpおよびScrollDown関数は、scroll_posを30ピクセル増減させ、UpdateResponseDisplayを呼び出し、スクロールバーが表示されていれば更新し、操作内容をログに記録します。これにより、テキストサイズに応じて動的にスクロール可能なチャットUIが実現されます。

さらに、複雑な会話で長い段落を扱う際には、視認性向上のため空行の処理が必要になります。ここからは、WrapText関数を強化して空行を適切に扱うロジックを紹介します。

void WrapText( const string inputText, const string font, const int fontSize, const int maxWidth, string &wrappedLines[], int offset = 0 ) { const int maxChars = 60 ; ArrayResize (wrappedLines, 0 ); TextSetFont (font, fontSize); string paragraphs[]; int numParagraphs = StringSplit (inputText, '

' , paragraphs); for ( int p = 0 ; p < numParagraphs; p++) { string para = paragraphs[p]; if ( StringLen (para) == 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = " " ; continue ; } string words[]; int numWords = StringSplit (para, ' ' , words); string currentLine = "" ; for ( int w = 0 ; w < numWords; w++) { string testLine = currentLine + ( StringLen (currentLine) > 0 ? " " : "" ) + words[w]; uint wid, hei; TextGetSize (testLine, wid, hei); int textWidth = ( int )wid; if (textWidth + offset <= maxWidth && StringLen (testLine) <= maxChars) { currentLine = testLine; } else { if ( StringLen (currentLine) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = currentLine; } currentLine = words[w]; TextGetSize (currentLine, wid, hei); textWidth = ( int )wid; if (textWidth + offset > maxWidth || StringLen (currentLine) > maxChars) { string wrappedWord = "" ; for ( int c = 0 ; c < StringLen (words[w]); c++) { string testWord = wrappedWord + StringSubstr (words[w], c, 1 ); TextGetSize (testWord, wid, hei); int wordWidth = ( int )wid; if (wordWidth + offset > maxWidth || StringLen (testWord) > maxChars) { if ( StringLen (wrappedWord) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = wrappedWord; } wrappedWord = StringSubstr (words[w], c, 1 ); } else { wrappedWord = testWord; } } currentLine = wrappedWord; } } } if ( StringLen (currentLine) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = currentLine; } } }

この関数に初めて触れるわけではないため、最も重要なアップグレード部分に注目して確認します。WrapText関数では、1行あたり最大文字数を60文字(maxChars)に設定し、前の関数と同様にArrayResizeで出力配列wrappedLinesをクリアします。フォントとサイズはTextSetFontで設定し、入力テキストを改行文字で区切って段落ごとに分割します。この段階ではStringSplitを使用して、テキストを段落ごとに分割しています。各段落について、空の段落はwrappedLinesにスペースを追加して次の段落に進みます。

空でない段落はさらにStringSplitで単語ごとに分割し、maxWidth（offsetで調整）と文字数制限の範囲内で単語を追加して行を構築します。TextGetSizeで行幅をチェックし、制限を超えた場合は現在の行をwrappedLinesに追加し、新しい行を現在の単語で開始します。幅や文字数制限を超える長い単語は、1文字ずつ分割して処理し、超えた段階で新しい行に追加し、各セグメントをwrappedLinesに格納します。残った行も最後に出力に追加します。初期化時には、要素の色を設定し、プログラム削除時には新しい要素を削除する必要があります。

int OnInit () { button_darker_bg = DarkenColor(button_original_bg); clear_darker_bg = DarkenColor(clear_original_bg); new_chat_darker_bg = DarkenColor(new_chat_original_bg); logFileHandle = FileOpen (LogFileName, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_TXT ); if (logFileHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open log file: " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } FileSeek (logFileHandle, 0 , SEEK_END ); FileWriteString (logFileHandle, "EA Initialized at " + TimeToString ( TimeCurrent ()) + "

" ); CreateDashboard(); UpdateResponseDisplay(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , "ChatGPT_" ); DeleteScrollbar(); if (logFileHandle != INVALID_HANDLE ) { FileClose (logFileHandle); } }

初期化が完了したところで、新しい要素を定義し、表示に追加して、どの段階まで進んだかを確認できるようにしましょう。

void CreateDashboard() { g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; int displayX = g_mainX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; int inputWidth = 448 ; int sendWidth = 80 ; int gap = 10 ; int totalW = inputWidth + gap + sendWidth; int centerX = g_mainX + (g_mainWidth - totalW) / 2 ; int inputX = centerX; int sendX = inputX + inputWidth + gap; int elemHeight = 36 ; int elemY = footerY + 8 ; createRecLabel( "ChatGPT_MainContainer" , g_mainX, g_mainY, g_mainWidth, g_mainHeight, clrWhite , 1 , clrLightGray ); createRecLabel( "ChatGPT_HeaderBg" , g_mainX, g_mainY, g_mainWidth, g_headerHeight, clrWhiteSmoke , 0 , clrNONE ); string title = "ChatGPT AI EA" ; string titleFont = "Arial Rounded MT Bold" ; int titleSize = 14 ; TextSetFont (titleFont, titleSize); uint titleWid, titleHei; TextGetSize (title, titleWid, titleHei); int titleY = g_mainY + (g_headerHeight - ( int )titleHei) / 2 - 4 ; int titleX = g_mainX + g_sidePadding; createLabel( "ChatGPT_TitleLabel" , titleX, titleY, title, clrDarkSlateGray , titleSize, titleFont, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); string dateStr = TimeToString ( TimeTradeServer (), TIME_DATE | TIME_MINUTES ); string dateFont = "Arial" ; int dateSize = 12 ; TextSetFont (dateFont, dateSize); uint dateWid, dateHei; TextGetSize (dateStr, dateWid, dateHei); int dateX = g_mainX + g_mainWidth / 2 - ( int )(dateWid / 2 ) - 50 ; int dateY = g_mainY + (g_headerHeight - ( int )dateHei) / 2 - 4 ; createLabel( "ChatGPT_DateLabel" , dateX, dateY, dateStr, clrSlateGray , dateSize, dateFont, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int clearWidth = 100 ; int clearX = g_mainX + g_mainWidth - clearWidth - g_sidePadding; int clearY = g_mainY + 4 ; createButton( "ChatGPT_ClearButton" , clearX, clearY, clearWidth, g_headerHeight - 8 , "Clear" , clrWhite , 11 , clear_original_bg, clrIndianRed ); int new_chat_width = 100 ; int new_chat_x = clearX - new_chat_width - g_sidePadding; createButton( "ChatGPT_NewChatButton" , new_chat_x, clearY, new_chat_width, g_headerHeight - 8 , "New Chat" , clrWhite , 11 , new_chat_original_bg, clrRoyalBlue ); createRecLabel( "ChatGPT_ResponseBg" , displayX, displayY, displayW, g_displayHeight, clrWhite , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID ); createRecLabel( "ChatGPT_FooterBg" , g_mainX, footerY, g_mainWidth, g_footerHeight, clrGainsboro , 0 , clrNONE ); createEdit( "ChatGPT_InputEdit" , inputX, elemY, inputWidth, elemHeight, "" , clrBlack , 11 , clrWhite , clrSilver ); createButton( "ChatGPT_SubmitButton" , sendX, elemY, sendWidth, elemHeight, "Send" , clrWhite , 11 , button_original_bg, clrDarkBlue ); ChartRedraw (); }

コアとなるダッシュボードレイアウト関数では、メインコンテナの高さg_mainHeightを、g_headerHeight、g_displayHeight、g_footerHeight、およびg_paddingの2倍の合計として計算します。また、表示エリアの位置displayX、displayYやフッタ位置footerYも、ダッシュボードを静的ではなく動的にしたいため、パディング値を使って決定します。メインコンテナChatGPT_MainContainerとヘッダ背景ChatGPT_HeaderBgは、白とライトグレーの色を使ってcreateRecLabelで作成します。タイトルラベルChatGPT_TitleLabelには「ChatGPT AI EA」を表示し、フォントはArial Rounded MT Bold、サイズ14で、TextGetSizeを用いて位置を調整します。日付ラベルChatGPT_DateLabelは、TimeTradeServerから取得したサーバー時刻をArialサイズ12で表示し、水平中央に配置します。

ヘッダには、[Clear]ボタンChatGPT_ClearButtonと[New Chat]ボタンChatGPT_NewChatButtonをcreateButtonで追加し、それぞれclrLightCoralとclrLightBlueの色、フォントサイズ11で設定します。チャット表示および入力セクションには、応答エリアChatGPT_ResponseBgとフッタChatGPT_FooterBgをcreateRecLabelで作成します。フッタ内には幅448の入力フィールドChatGPT_InputEditと、幅80の送信ボタンChatGPT_SubmitButtonをcreateEditとcreateButtonで中央揃えに配置し、両者の間に10ピクセルの間隔を設けます。最後に、ChartRedraw関数でチャートを再描画します。コンパイルすると、次の結果が得られます。

すべての要素を備えたインターフェースが完成したので、新しい会話履歴を表示に反映する段階に進めます。ただし、会話が表示エリア内に収まるように、メッセージ行やその高さを取得するユーティリティ関数が必要になります。また、これから組み込むタイムスタンプ行にも対応する必要があります。

bool IsTimestamp( string line) { StringTrimLeft (line); StringTrimRight (line); if ( StringLen (line) != 5 ) return false ; if ( StringGetCharacter (line, 2 ) != ':' ) return false ; string hh = StringSubstr (line, 0 , 2 ); string mm = StringSubstr (line, 3 , 2 ); int h = ( int ) StringToInteger (hh); int m = ( int ) StringToInteger (mm); if (h < 0 || h > 23 || m < 0 || m > 59 ) return false ; return true ; } void ComputeLinesAndHeight( const string &font, const int fontSize, const int timestampFontSize, const int adjustedLineHeight, const int adjustedTimestampHeight, const int messageMargin, const int maxTextWidth, const string &msgRoles[], const string &msgContents[], const string &msgTimestamps[], const int numMessages, int &totalHeight_out, int &totalLines_out, string &allLines_out[], string &lineRoles_out[], int &lineHeights_out[]) { ArrayResize (allLines_out, 0 ); ArrayResize (lineRoles_out, 0 ); ArrayResize (lineHeights_out, 0 ); totalLines_out = 0 ; totalHeight_out = 0 ; for ( int m = 0 ; m < numMessages; m++) { string wrappedLines[]; WrapText(msgContents[m], font, fontSize, maxTextWidth, wrappedLines); int numLines = ArraySize (wrappedLines); int currSize = ArraySize (allLines_out); ArrayResize (allLines_out, currSize + numLines + 1 ); ArrayResize (lineRoles_out, currSize + numLines + 1 ); ArrayResize (lineHeights_out, currSize + numLines + 1 ); for ( int l = 0 ; l < numLines; l++) { allLines_out[currSize + l] = wrappedLines[l]; lineRoles_out[currSize + l] = msgRoles[m]; lineHeights_out[currSize + l] = adjustedLineHeight; totalHeight_out += adjustedLineHeight; } allLines_out[currSize + numLines] = msgTimestamps[m]; lineRoles_out[currSize + numLines] = msgRoles[m] + "_timestamp" ; lineHeights_out[currSize + numLines] = adjustedTimestampHeight; totalHeight_out += adjustedTimestampHeight; totalLines_out += numLines + 1 ; if (m < numMessages - 1 ) { totalHeight_out += messageMargin; } } }

ここでは、タイムスタンプの検証とメッセージ表示プロパティの計算をおこなうユーティリティ関数を実装します。IsTimestamp関数では、入力文字列の左右の空白をStringTrimLeftとStringTrimRightで除去し、長さが正確に5文字であることを確認します。次に、StringGetCharacterで2文字目にコロンがあるかを検証し、StringSubstrで時間(hours)と分(minutes)を抽出、StringToIntegerで整数に変換します。時間が0～23、分が0～59の範囲に収まる場合にtrueを返すことで、会話履歴における正確なタイムスタンプ検出を保証します。別のルールを採用する場合は、適宜独自の基準を定義してください。

ComputeLinesAndHeight関数では、出力配列allLines_out、lineRoles_out、lineHeights_outをArrayResizeでクリアし、totalLines_outとtotalHeight_outを0に初期化します。各メッセージについては、WrapTextを使用して指定フォント・フォントサイズ・最大幅で内容を折り返します。次に、折り返し後の行とタイムスタンプを収容するために出力配列をリサイズし、各行のテキスト、役割（UserまたはAI）、高さ（内容はadjustedLineHeight、タイムスタンプはadjustedTimestampHeight）をそれぞれallLines_out、lineRoles_out、lineHeights_outに代入します。同時にtotalHeight_outとtotalLines_outを更新します。さらに、メッセージ間にはmessageMarginを追加して視覚的な区切りを設けます（最後のメッセージを除く）。これにより、タイムスタンプの検証とメッセージテキストの整理が行われ、スクロール可能なチャットインターフェース用に表示準備が整います。

これらの関数を用いることで、表示関数を更新し、履歴を役割、内容、タイムスタンプに分解して整列させ、マージンを追加し、スクロールやトリミングを処理し、スクロールバーを動的に表示できるようになります。

void UpdateResponseDisplay() { int total = ObjectsTotal ( 0 , 0 , - 1 ); for ( int j = total - 1 ; j >= 0 ; j--) { string name = ObjectName ( 0 , j, 0 , - 1 ); if ( StringFind (name, "ChatGPT_ResponseLine_" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_MessageBg_" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_MessageText_" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_Timestamp_" ) == 0 ) { ObjectDelete ( 0 , name); } } string displayText = conversationHistory; int textX = g_mainX + g_sidePadding + g_textPadding; int textY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_textPadding; int fullMaxWidth = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding - 2 * g_textPadding; if (displayText == "" ) { string objName = "ChatGPT_ResponseLine_0" ; createLabel(objName, textX, textY, "Type your message below and click Send to chat with the AI." , clrGray , 10 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); g_total_height = 0 ; g_visible_height = g_displayHeight - 2 * g_textPadding; if (scroll_visible) { DeleteScrollbar(); scroll_visible = false ; } ChartRedraw (); return ; } string parts[]; int numParts = StringSplit (displayText, '

' , parts); string msgRoles[]; string msgContents[]; string msgTimestamps[]; string currentRole = "" ; string currentContent = "" ; string currentTimestamp = "" ; for ( int p = 0 ; p < numParts; p++) { string line = parts[p]; StringTrimLeft (line); StringTrimRight (line); if ( StringLen (line) == 0 ) { if (currentRole != "" ) currentContent += "

" ; continue ; } if ( StringFind (line, "You: " ) == 0 ) { if (currentRole != "" ) { int size = ArraySize (msgRoles); ArrayResize (msgRoles, size + 1 ); ArrayResize (msgContents, size + 1 ); ArrayResize (msgTimestamps, size + 1 ); msgRoles[size] = currentRole; msgContents[size] = currentContent; msgTimestamps[size] = currentTimestamp; } currentRole = "User" ; currentContent = StringSubstr (line, 5 ); currentTimestamp = "" ; continue ; } else if ( StringFind (line, "AI: " ) == 0 ) { if (currentRole != "" ) { int size = ArraySize (msgRoles); ArrayResize (msgRoles, size + 1 ); ArrayResize (msgContents, size + 1 ); ArrayResize (msgTimestamps, size + 1 ); msgRoles[size] = currentRole; msgContents[size] = currentContent; msgTimestamps[size] = currentTimestamp; } currentRole = "AI" ; currentContent = StringSubstr (line, 4 ); currentTimestamp = "" ; continue ; } else if (IsTimestamp(line)) { if (currentRole != "" ) { currentTimestamp = line; int size = ArraySize (msgRoles); ArrayResize (msgRoles, size + 1 ); ArrayResize (msgContents, size + 1 ); ArrayResize (msgTimestamps, size + 1 ); msgRoles[size] = currentRole; msgContents[size] = currentContent; msgTimestamps[size] = currentTimestamp; currentRole = "" ; } } else { if (currentRole != "" ) { currentContent += "

" + line; } } } if (currentRole != "" ) { int size = ArraySize (msgRoles); ArrayResize (msgRoles, size + 1 ); ArrayResize (msgContents, size + 1 ); ArrayResize (msgTimestamps, size + 1 ); msgRoles[size] = currentRole; msgContents[size] = currentContent; msgTimestamps[size] = currentTimestamp; } int numMessages = ArraySize (msgRoles); if (numMessages == 0 ) { string objName = "ChatGPT_ResponseLine_0" ; createLabel(objName, textX, textY, "Type your message below and click Send to chat with the AI." , clrGray , 10 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); g_total_height = 0 ; g_visible_height = g_displayHeight - 2 * g_textPadding; if (scroll_visible) { DeleteScrollbar(); scroll_visible = false ; } ChartRedraw (); return ; } string font = "Arial" ; int fontSize = 10 ; int timestampFontSize = 8 ; int lineHeight = TextGetHeight( "A" , font, fontSize); int timestampHeight = TextGetHeight( "A" , font, timestampFontSize); int adjustedLineHeight = lineHeight + g_lineSpacing; int adjustedTimestampHeight = timestampHeight + g_lineSpacing; int messageMargin = 12 ; int visibleHeight = g_displayHeight - 2 * g_textPadding; g_visible_height = visibleHeight; string tentativeAllLines[]; string tentativeLineRoles[]; int tentativeLineHeights[]; int tentativeTotalHeight, tentativeTotalLines; ComputeLinesAndHeight(font, fontSize, timestampFontSize, adjustedLineHeight, adjustedTimestampHeight, messageMargin, fullMaxWidth, msgRoles, msgContents, msgTimestamps, numMessages, tentativeTotalHeight, tentativeTotalLines, tentativeAllLines, tentativeLineRoles, tentativeLineHeights); bool need_scroll = tentativeTotalHeight > visibleHeight; bool should_show_scrollbar = false ; int reserved_width = 0 ; if (ScrollbarMode != SCROLL_WHEEL_ONLY) { should_show_scrollbar = need_scroll && (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS || (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER && mouse_in_display)); if (should_show_scrollbar) { reserved_width = 16 ; } } string allLines[]; string lineRoles[]; int lineHeights[]; int totalHeight, totalLines; int maxTextWidth = fullMaxWidth - reserved_width; if (reserved_width > 0 ) { ComputeLinesAndHeight(font, fontSize, timestampFontSize, adjustedLineHeight, adjustedTimestampHeight, messageMargin, maxTextWidth, msgRoles, msgContents, msgTimestamps, numMessages, totalHeight, totalLines, allLines, lineRoles, lineHeights); } else { totalHeight = tentativeTotalHeight; totalLines = tentativeTotalLines; ArrayCopy (allLines, tentativeAllLines); ArrayCopy (lineRoles, tentativeLineRoles); ArrayCopy (lineHeights, tentativeLineHeights); } FileWriteString (logFileHandle, "UpdateResponseDisplay: totalHeight=" + IntegerToString (totalHeight) + ", visibleHeight=" + IntegerToString (visibleHeight) + ", totalLines=" + IntegerToString (totalLines) + ", reserved_width=" + IntegerToString (reserved_width) + "

" ); g_total_height = totalHeight; bool prev_scroll_visible = scroll_visible; scroll_visible = should_show_scrollbar; if (scroll_visible != prev_scroll_visible) { if (scroll_visible) { CreateScrollbar(); } else { DeleteScrollbar(); } } int max_scroll = MathMax ( 0 , totalHeight - visibleHeight); if (scroll_pos > max_scroll) scroll_pos = max_scroll; if (scroll_pos < 0 ) scroll_pos = 0 ; if (totalHeight > visibleHeight && scroll_pos == prev_scroll_pos && prev_scroll_pos == - 1 ) { scroll_pos = max_scroll; } if (scroll_visible) { slider_height = CalculateSliderHeight(); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , slider_height); UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } int currentY = textY - scroll_pos; int endY = textY + visibleHeight; int startLineIndex = 0 ; int currentHeight = 0 ; for ( int line = 0 ; line < totalLines; line++) { if (currentHeight >= scroll_pos) { startLineIndex = line; currentY = textY + (currentHeight - scroll_pos); break ; } currentHeight += lineHeights[line]; if (line < totalLines - 1 && StringFind (lineRoles[line], "_timestamp" ) >= 0 && StringFind (lineRoles[line + 1 ], "_timestamp" ) < 0 ) { currentHeight += messageMargin; } } int numVisibleLines = 0 ; int visibleHeightUsed = 0 ; for ( int line = startLineIndex; line < totalLines; line++) { int lineHeight = lineHeights[line]; if (visibleHeightUsed + lineHeight > visibleHeight) break ; visibleHeightUsed += lineHeight; numVisibleLines++; if (line < totalLines - 1 && StringFind (lineRoles[line], "_timestamp" ) >= 0 && StringFind (lineRoles[line + 1 ], "_timestamp" ) < 0 ) { if (visibleHeightUsed + messageMargin > visibleHeight) break ; visibleHeightUsed += messageMargin; } } FileWriteString (logFileHandle, "Visible lines: startLineIndex=" + IntegerToString (startLineIndex) + ", numVisibleLines=" + IntegerToString (numVisibleLines) + ", scroll_pos=" + IntegerToString (scroll_pos) + ", currentY=" + IntegerToString (currentY) + "

" ); int leftX = g_mainX + g_sidePadding + g_textPadding; int rightX = g_mainX + g_mainWidth - g_sidePadding - g_textPadding - reserved_width; color userColor = clrGray ; color aiColor = clrBlue ; color timestampColor = clrDarkGray ; for ( int li = 0 ; li < numVisibleLines; li++) { int lineIndex = startLineIndex + li; if (lineIndex >= totalLines) break ; string line = allLines[lineIndex]; string role = lineRoles[lineIndex]; bool isTimestamp = StringFind (role, "_timestamp" ) >= 0 ; int currFontSize = isTimestamp ? timestampFontSize : fontSize; color textCol = isTimestamp ? timestampColor : ( StringFind (role, "User" ) >= 0 ? userColor : aiColor); string display_line = line; if (line == " " ) { display_line = " " ; textCol = clrWhite ; } int textX_pos = ( StringFind (role, "User" ) >= 0 ) ? rightX : leftX; ENUM_ANCHOR_POINT textAnchor = ( StringFind (role, "User" ) >= 0 ) ? ANCHOR_RIGHT_UPPER : ANCHOR_LEFT_UPPER ; string lineName = "ChatGPT_MessageText_" + IntegerToString (lineIndex); if (currentY >= textY && currentY < endY) { createLabel(lineName, textX_pos, currentY, display_line, textCol, currFontSize, font, CORNER_LEFT_UPPER , textAnchor); } currentY += lineHeights[lineIndex]; if (lineIndex < totalLines - 1 && StringFind (lineRoles[lineIndex], "_timestamp" ) >= 0 && StringFind (lineRoles[lineIndex + 1 ], "_timestamp" ) < 0 ) { currentY += messageMargin; } } ChartRedraw (); }

UpdateResponseDisplay関数では、まず既存のメッセージ関連オブジェクト（ChatGPT_ResponseLine_、ChatGPT_MessageBg_、ChatGPT_MessageText_、ChatGPT_Timestamp_）をObjectsTotalとObjectDeleteで削除し、表示をリフレッシュします。会話履歴conversationHistoryが空の場合は、createLabelでユーザーにメッセージ入力を促すデフォルトラベルを作成し、g_total_heightを0にリセット、g_visible_heightを表示高さからパディングを引いた値に設定します。スクロールバーが表示されていればDeleteScrollbarで削除し、ChartRedrawで再描画します。履歴がある場合は、StringSplitで改行ごとに分割し、各行を「You: 」、「AI: 」、およびIsTimestampで判定したタイムスタンプに基づき、msgRoles、msgContents、msgTimestampsに解析して格納します。複数行にまたがる内容はまとめて1つのメッセージとして保存します。

次に、テキストの位置textX、textYや最大幅fullMaxWidthを計算し、フォントサイズはメッセージが10、タイムスタンプが8に設定されます。行高さはTextGetHeightにg_lineSpacingを加えて算出します。ComputeLinesAndHeightを使用して仮の行配列と高さを生成し、スクロールの必要性を判定します。スクロールバーの表示可否はScrollbarModeとmouse_in_displayに基づき決定し、表示される場合はスクロールバー分16ピクセルを確保します。必要に応じて幅を調整して行を再計算し、g_total_heightを更新、スクロールバーはCreateScrollbarまたはDeleteScrollbarで管理し、scroll_posをmax_scrollの範囲内に制限、新しいメッセージが追加された場合は下端に設定します。

表示開始行とy位置をscroll_posに基づき算出し、g_visible_height内に収まる行を描画します。各行はcreateLabelで作成し、AIメッセージは左寄せ(clrBlue)、ユーザーメッセージは右寄せ(clrGray)、タイムスタンプはclrDarkGrayで表示し、メッセージ間には12ピクセルのマージンを適用します。最後に、表示内容をFileWriteStringでログに記録し、ChartRedrawで再描画します。これにより、表示エリアには会話履歴が正しく反映されます。次のステップとして、送信ボタンを押した際にプロンプトを送信できるようにし、既存の関数を複数の関数に分割して将来のバージョンで管理しやすくします。

string BuildMessagesFromHistory( string newPrompt) { string messages = "[" ; string temp = conversationHistory; while ( StringLen (temp) > 0 ) { int you_pos = StringFind (temp, "You: " ); if (you_pos != 0 ) break ; temp = StringSubstr (temp, 5 ); int end_user = StringFind (temp, "

" ); string user_content = StringSubstr (temp, 0 , end_user); temp = StringSubstr (temp, end_user + 1 ); int end_ts1 = StringFind (temp, "

" ); temp = StringSubstr (temp, end_ts1 + 1 ); int ai_pos = StringFind (temp, "AI: " ); if (ai_pos != 0 ) break ; temp = StringSubstr (temp, 4 ); int end_ai = StringFind (temp, "

" ); string ai_content = StringSubstr (temp, 0 , end_ai); temp = StringSubstr (temp, end_ai + 1 ); int end_ts2 = StringFind (temp, "



" ); temp = StringSubstr (temp, end_ts2 + 2 ); messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(user_content) + "\"}," ; messages += "{\"role\":\"assistant\",\"content\":\"" + JsonEscape(ai_content) + "\"}," ; } messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(newPrompt) + "\"}]" ; return messages; } string GetChatGPTResponse( string prompt) { string messages = BuildMessagesFromHistory(prompt); string requestData = "{\"model\":\"" + OpenAI_Model + "\",\"messages\":" + messages + ",\"max_tokens\":" + IntegerToString (MaxResponseLength) + "}" ; FileWriteString (logFileHandle, "Request Data: " + requestData + "

" ); char postData[]; int dataLen = StringToCharArray (requestData, postData, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); ArrayResize (postData, dataLen - 1 ); FileWriteString (logFileHandle, "Raw Post Data (Hex): " + LogCharArray(postData) + "

" ); string headers = "Authorization: Bearer " + OpenAI_API_Key + "\r

" + "Content-Type: application/json; charset=UTF-8\r

" + "Content-Length: " + IntegerToString (dataLen - 1 ) + "\r

\r

" ; FileWriteString (logFileHandle, "Request Headers: " + headers + "

" ); char result[]; string resultHeaders; int res = WebRequest ( "POST" , OpenAI_Endpoint, headers, 10000 , postData, result, resultHeaders); if (res != 200 ) { string response = CharArrayToString (result, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); string errMsg = "API request failed: HTTP Code " + IntegerToString (res) + ", Error: " + IntegerToString ( GetLastError ()) + ", Response: " + response; Print (errMsg); FileWriteString (logFileHandle, errMsg + "

" ); FileWriteString (logFileHandle, "Raw Response Data (Hex): " + LogCharArray(result) + "

" ); return errMsg; } string response = CharArrayToString (result, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); FileWriteString (logFileHandle, "API Response: " + response + "

" ); JsonValue jsonObject; int index = 0 ; char charArray[]; int arrayLength = StringToCharArray (response, charArray, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); if (!jsonObject.DeserializeFromArray(charArray, arrayLength, index)) { string errMsg = "Error: Failed to parse API response JSON: " + response; Print (errMsg); FileWriteString (logFileHandle, errMsg + "

" ); return errMsg; } JsonValue *error = jsonObject.FindChildByKey( "error" ); if (error != NULL ) { string errMsg = "API Error: " + error[ "message" ].ToString(); Print (errMsg); FileWriteString (logFileHandle, errMsg + "

" ); return errMsg; } string content = jsonObject[ "choices" ][ 0 ][ "message" ][ "content" ].ToString(); if ( StringLen (content) > 0 ) { StringReplace (content, "\

" , "

" ); StringTrimLeft (content); StringTrimRight (content); return content; } string errMsg = "Error: No content in API response: " + response; Print (errMsg); FileWriteString (logFileHandle, errMsg + "

" ); return errMsg; } void SubmitMessage() { string prompt = ( string ) ObjectGetString ( 0 , "ChatGPT_InputEdit" , OBJPROP_TEXT ); if ( StringLen (prompt) > 0 ) { string response = GetChatGPTResponse(prompt); Print ( "User: " + prompt); Print ( "AI: " + response); string timestamp = TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES ); conversationHistory += "You: " + prompt + "

" + timestamp + "

AI: " + response + "

" + timestamp + "



" ; ObjectSetString ( 0 , "ChatGPT_InputEdit" , OBJPROP_TEXT , "" ); UpdateResponseDisplay(); scroll_pos = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } FileWriteString (logFileHandle, "Prompt: " + prompt + " | Response: " + response + " | Time: " + timestamp + "

" ); ChartRedraw (); } }

ここでは、APIとの中核的な連携処理およびメッセージ管理をおこなう関数を実装します。まず、BuildMessagesFromHistory関数を定義します。この関数では、conversationHistoryを解析してAPIリクエスト用のJSON配列を構築します。StringFindとStringSubstrを用いて、ユーザーメッセージ（「You: 」）およびAIメッセージ（「AI: 」）を抽出し、タイムスタンプ行や空行はスキップします。各メッセージ内容はJsonEscapeでエスケープ処理をおこない、役割をuserまたはassistantとしてJSONオブジェクトに整形します。最後に、新しく入力されたユーザープロンプトを最終メッセージとして追加することで、マルチターン会話に対応した正しい形式の配列を生成します。

次に、GetChatGPTResponse関数では、BuildMessagesFromHistoryで生成したメッセージ配列に、OpenAI_ModelとMaxResponseLengthを含めたJSONリクエストを作成します。これをStringToCharArrayで文字配列に変換し、OpenAI_API_Keyを含むヘッダを設定した上で、WebRequest関数を用いてOpenAI_EndpointへPOSTリクエストを送信します。レスポンス処理では、HTTPステータスが200以外の場合をエラーとして扱い、生データやエラー内容をFileWriteStringでlogFileHandleに記録します。正常時は、JsonValue::DeserializeFromArrayでJSONレスポンスを解析し、APIエラーの有無を確認した後、choices[0][message][content]から応答テキストを抽出します。改行のアンエスケープと空白のトリミングをおこない、従来バージョンと同様の形式で結果を返します。

SubmitMessage関数では、ObjectGetStringを使ってChatGPT_InputEditからユーザー入力を取得し、空でなければGetChatGPTResponseを呼び出します。プロンプトと応答はPrintでログ出力され、TimeCurrentで取得したタイムスタンプ付きでconversationHistoryに追加されます。その後、ObjectSetStringで入力欄をクリアし、UpdateResponseDisplayで表示を更新、scroll_posを設定して最下部へスクロールし、必要に応じてスクロールバー表示も更新します。これらの操作内容もログに記録されます。この仕組みにより、AIとの会話管理、API通信、チャットUIの動的更新が一体となったシステムが構築されます。この関数は、[Send]ボタンをクリックした際に呼び出すことで動作します。

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_SubmitButton" ) { SubmitMessage(); } }

チャート上の操作を処理するために、イベントリスナーとしてOnChartEventイベントハンドラを使用します。イベントがボタンのクリックである場合、プロンプトを送信するための関数を呼び出します。以下は、その結果を可視化したものです。

画像から分かるように、会話はより長く、直感的な構成になっており、ユーザーの発言は右側、AIの応答は左側に表示され、すべてにタイムスタンプが付与されています。次に残る課題は、スクロールバーのドラッグ操作や、追加したボタンのホバー状態を有効にするなど、インタラクティブな表示を確実に実装することです。以下に、そのために使用した完全なロジックを示します。

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int displayX = g_mainX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int displayH = g_displayHeight; int clearX = g_mainX + g_mainWidth - 100 - g_sidePadding; int clearY = g_mainY + 4 ; int clearW = 100 ; int clearH = g_headerHeight - 8 ; int new_chat_x = clearX - 100 - g_sidePadding; int new_chat_w = 100 ; int new_chat_h = clearH; int sendX = g_mainX + (g_mainWidth - 448 - 10 - 80 ) / 2 + 448 + 10 ; int sendY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; int sendW = 80 ; int sendH = g_footerHeight; bool need_scroll = g_total_height > g_visible_height; if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_SubmitButton" ) { SubmitMessage(); } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_ClearButton" ) { conversationHistory = "" ; scroll_pos = 0 ; prev_scroll_pos = - 1 ; UpdateResponseDisplay(); ObjectSetString ( 0 , "ChatGPT_InputEdit" , OBJPROP_TEXT , "" ); ChartRedraw (); } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_NewChatButton" ) { conversationHistory = "" ; scroll_pos = 0 ; prev_scroll_pos = - 1 ; UpdateResponseDisplay(); ObjectSetString ( 0 , "ChatGPT_InputEdit" , OBJPROP_TEXT , "" ); ChartRedraw (); } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && (sparam == SCROLL_UP_REC || sparam == SCROLL_UP_LABEL)) { ScrollUp(); } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && (sparam == SCROLL_DOWN_REC || sparam == SCROLL_DOWN_LABEL)) { ScrollDown(); } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int mouseX = ( int )lparam; int mouseY = ( int )dparam; bool isOverSend = (mouseX >= sendX && mouseX <= sendX + sendW && mouseY >= sendY && mouseY <= sendY + sendH); if (isOverSend && !button_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_SubmitButton" , OBJPROP_BGCOLOR , button_darker_bg); button_hover = true ; ChartRedraw (); } else if (!isOverSend && button_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_SubmitButton" , OBJPROP_BGCOLOR , button_original_bg); button_hover = false ; ChartRedraw (); } bool isOverClear = (mouseX >= clearX && mouseX <= clearX + clearW && mouseY >= clearY && mouseY <= clearY + clearH); if (isOverClear && !clear_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearButton" , OBJPROP_BGCOLOR , clear_darker_bg); clear_hover = true ; ChartRedraw (); } else if (!isOverClear && clear_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearButton" , OBJPROP_BGCOLOR , clear_original_bg); clear_hover = false ; ChartRedraw (); } bool isOverNewChat = (mouseX >= new_chat_x && mouseX <= new_chat_x + new_chat_w && mouseY >= clearY && mouseY <= clearY + new_chat_h); if (isOverNewChat && !new_chat_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatButton" , OBJPROP_BGCOLOR , new_chat_darker_bg); new_chat_hover = true ; ChartRedraw (); } else if (!isOverNewChat && new_chat_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatButton" , OBJPROP_BGCOLOR , new_chat_original_bg); new_chat_hover = false ; ChartRedraw (); } bool is_in = (mouseX >= displayX && mouseX <= displayX + displayW && mouseY >= displayY && mouseY <= displayY + displayH); if (is_in != mouse_in_display) { mouse_in_display = is_in; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , !(mouse_in_display && need_scroll)); if (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER) { UpdateResponseDisplay(); } } static int prevMouseState = 0 ; int MouseState = ( int )sparam; if (prevMouseState == 0 && MouseState == 1 && scroll_visible) { int scrollbar_x = displayX + displayW - 16 ; int xd_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE ); int yd_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE ); int xs_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE ); int ys_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE ); if (mouseX >= xd_slider && mouseX <= xd_slider + xs_slider && mouseY >= yd_slider && mouseY <= yd_slider + ys_slider) { movingStateSlider = true ; mlbDownX_Slider = mouseX; mlbDownY_Slider = mouseY; mlbDown_YD_Slider = yd_slider; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , clrDimGray ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , slider_height); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); FileWriteString (logFileHandle, "Slider drag started: x=" + IntegerToString (mouseX) + ", y=" + IntegerToString (mouseY) + "

" ); } } if (movingStateSlider) { int delta_y = mouseY - mlbDownY_Slider; int new_y = mlbDown_YD_Slider + delta_y; int scroll_area_y_min = (g_mainY + g_headerHeight + g_padding) + 16 ; int scroll_area_y_max = (g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight - 16 - slider_height); new_y = MathMax (scroll_area_y_min, MathMin (new_y, scroll_area_y_max)); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); int max_scroll = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); double scroll_ratio = ( double )(new_y - scroll_area_y_min) / (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min); int new_scroll_pos = ( int ) MathRound (scroll_ratio * max_scroll); if (new_scroll_pos != scroll_pos) { scroll_pos = new_scroll_pos; UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } FileWriteString (logFileHandle, "Slider dragged: new_scroll_pos=" + IntegerToString (new_scroll_pos) + "

" ); } ChartRedraw (); } if (MouseState == 0 ) { if (movingStateSlider) { movingStateSlider = false ; if (scroll_visible) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , clrGray ); } ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , !(mouse_in_display && need_scroll)); FileWriteString (logFileHandle, "Slider drag ended

" ); } } prevMouseState = MouseState; static bool prevMouseInsideScrollUp = false ; static bool prevMouseInsideScrollDown = false ; static bool prevMouseInsideSlider = false ; if (scroll_visible) { int scrollbar_x = displayX + displayW - 16 ; int button_size = 16 ; int xd_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE ); int yd_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE ); int xs_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE ); int ys_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE ); bool isMouseInsideUp = (mouseX >= scrollbar_x && mouseX <= scrollbar_x + 16 && mouseY >= displayY && mouseY <= displayY + button_size); bool isMouseInsideDown = (mouseX >= scrollbar_x && mouseX <= scrollbar_x + 16 && mouseY >= displayY + g_displayHeight - button_size && mouseY <= displayY + g_displayHeight); bool isMouseInsideSlider = (mouseX >= xd_slider && mouseX <= xd_slider + xs_slider && mouseY >= yd_slider && mouseY <= yd_slider + ys_slider); if (isMouseInsideUp != prevMouseInsideScrollUp) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_BGCOLOR , isMouseInsideUp ? clrSilver : clrGainsboro ); prevMouseInsideScrollUp = isMouseInsideUp; ChartRedraw (); } if (isMouseInsideDown != prevMouseInsideScrollDown) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_BGCOLOR , isMouseInsideDown ? clrSilver : clrGainsboro ); prevMouseInsideScrollDown = isMouseInsideDown; ChartRedraw (); } if (isMouseInsideSlider != prevMouseInsideSlider && !movingStateSlider) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , isMouseInsideSlider ? clrDarkGray : clrSilver ); prevMouseInsideSlider = isMouseInsideSlider; ChartRedraw (); } } } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { int mouseX = ( int )lparam; int mouseY = ( int )dparam; int delta = ( int )sparam; bool in_display = (mouseX >= displayX && mouseX <= displayX + displayW && mouseY >= displayY && mouseY <= displayY + displayH); if (in_display != mouse_in_display) { mouse_in_display = in_display; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , !(mouse_in_display && need_scroll)); if (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER) { UpdateResponseDisplay(); } } if (in_display && need_scroll) { int scroll_amount = 30 * (delta > 0 ? - 1 : 1 ); scroll_pos = MathMax ( 0 , MathMin ( MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height), scroll_pos + scroll_amount)); UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } ChartRedraw (); } } }

完全なインタラクティブ性を実現するため、OnChartEvent関数内で各UI要素の位置とサイズを計算します。表示エリア（displayX、displayY、displayW、displayH）、[Clear]ボタン（clearX、clearY、clearW、clearH）、[New Chat]ボタン（new_chat_x、new_chat_w、new_chat_h）、送信ボタン（sendX、sendY、sendW、sendH）は、グローバルなレイアウト変数を用いて算出されます。クリックイベント(CHARTEVENT_OBJECT_CLICK),では、ChatGPT_ClearButtonおよびChatGPT_NewChatButtonが押された場合にconversationHistoryをクリアし、scroll_posとprev_scroll_posをリセットし、ObjectSetStringで入力フィールドを消去した後、UpdateResponseDisplayで表示を更新します。また、スクロールボタン（SCROLL_UP_REC、SCROLL_UP_LABEL、SCROLL_DOWN_REC、SCROLL_DOWN_LABEL）がクリックされた場合は、ScrollUpまたはScrollDown関数を呼び出します。

マウス移動イベント(CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)では、[Send]、[Clear]、[New Chat]ボタンにマウスを移動したことを検出し、マウスを移動したときに背景（button_darker_bg、clear_darker_bg、new_chat_darker_bg）をObjectSetIntegerで更新し、マウスが表示領域内にあるかどうかを確認してmouse_in_displayを切り替え、ChartSetIntegerでチャートのスクロールを更新し、SCROLL_DYNAMIC_HOVERモードで表示を更新します。

スライダーのドラッグ処理では、SCROLL_SLIDERがクリックされたことを検出してmovingStateSliderを有効にし、マウス移動量に応じてObjectSetIntegerでスライダーのy位置を更新します。スクロール比率からscroll_posを算出し、FileWriteStringでログに記録します。マウスリリース時にはドラッグ状態を解除し、スライダーの色を元に戻します。マウスホイールイベント(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)では、ホイールの方向に応じてscroll_posを30ピクセル単位で調整し、表示を更新し、スクロールバーが表示されている場合はその見た目も更新します。さらに、スクロールバー上でのホバー効果も管理し、上下ボタンやスライダーの色を適切に切り替えます。各操作の後にはChartRedrawが呼び出され、即座に視覚的な更新が反映されます。これにより、プログラムはクリック、ホバー、ドラッグ、スクロールといった一連の操作をすべてサポートするようになります。最終的な結果は次のとおりです。

画像から分かるように、新しい要素を追加し、スクロール可能な会話履歴を表示し、インターフェースを完全に操作可能にすることで、当初の目的を達成できました。残っている作業は、このプログラムのバックテストをおこなうことです。バックテストについては次のセクションで扱います。





ChatGPTプログラムのテスト

テストを実施しました。以下はコンパイル後の可視化を単一のGraphics Interchange Format (GIF)ビットマップ画像形式で示したものです。





結論

本記事では、MQL5に統合されたChatGPTプログラムを拡張し、スクロール可能な単一スレッド型チャット指向のUIへとアップグレードしました。動的なJSON解析、タイムスタンプ付きの会話履歴、送信、クリア、新規チャットといったインタラクティブな操作ボタンを実装することで、AIとの対話性と実用性を大きく向上させています。このシステムにより、市場分析におけるAI主導の洞察とシームレスにやり取りでき、マルチターン会話を通じて文脈を維持しながら、適応的なスクロールやホバー効果によって操作性も最適化されています。今後のバージョンでは、双方向の会話をさらに自然に扱える表示更新や、ライブデータの共有を通じた取引インサイトの取得にも対応していく予定です。どうぞご期待ください。