|
void OnStart()
{
//---
string up_arrow="up_arrow";
datetime time=TimeCurrent();
double lastClose[1];
int close=CopyClose(Symbol(),Period(),0,1,lastClose); // 終値を取得
//--- 価格が取得された
if(close>0)
{
ObjectCreate(0,up_arrow,OBJ_ARROW,0,0,0,0,0); // 矢印を作成
ObjectSetInteger(0,up_arrow,OBJPROP_ARROWCODE,241); // 矢印のコードを作成
ObjectSetInteger(0,up_arrow,OBJPROP_TIME,time); // 時間を設定
ObjectSetDouble(0,up_arrow,OBJPROP_PRICE,lastClose[0]);// 価格を設定
ChartRedraw(0); // 矢印を描画
}
else
Print("Unable to get the latest Close price!");
}