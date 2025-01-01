ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体オブジェクト定数特殊文字 

特殊文字

OBJ_ARROW オブジェクトと使用される特殊文字

特殊文字の記号の表

必要な文字は ObjectSetInteger() 関数を使用して設定出来ます。

例:

void OnStart()
 {
//---
  string up_arrow="up_arrow";
  datetime time=TimeCurrent();
  double lastClose[1];
  int close=CopyClose(Symbol(),Period(),0,1,lastClose);     // 終値を取得
//--- 価格が取得された
  if(close>0)
    {
    ObjectCreate(0,up_arrow,OBJ_ARROW,0,0,0,0,0);         // 矢印を作成
    ObjectSetInteger(0,up_arrow,OBJPROP_ARROWCODE,241);   // 矢印のコードを作成
    ObjectSetInteger(0,up_arrow,OBJPROP_TIME,time);       // 時間を設定
    ObjectSetDouble(0,up_arrow,OBJPROP_PRICE,lastClose[0]);// 価格を設定
    ChartRedraw(0);                                       // 矢印を描画
    }
  else
    Print("Unable to get the latest Close price!");
 }

 