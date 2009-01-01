クライアント端末プロパティ

クライアント端末の情報は TerminalInfoInteger() 及び TerminalInfoString() の 2 つの関数で取得出来ます。パラメータにはそれぞれ ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER 及び ENUM_TERMINAL_INFO_STRING の値が使用されます。

ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER

識別子 説明 型 TERMINAL_BUILD クライアント端末ビルド番号。 int TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT フラグは、端末内のMQL5.community 認証データの存在を示します。 bool TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION MQL5.community への接続。 bool TERMINAL_CONNECTED 取引サーバへの接続。 bool TERMINAL_DLLS_ALLOWED DLLを使用する許可。 bool TERMINAL_TRADE_ALLOWED 約定許可。 bool TERMINAL_EMAIL_ENABLED 端末の設定で指定された SMTP サーバへの電子メールの送信及びログインの許可。 bool TERMINAL_FTP_ENABLED 端末の設定で指定された FTP サーバへのレポート送信及びログインの許可。 bool TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED スマートフォンに通知を送信するためのアクセス許可。 bool TERMINAL_MAXBARS チャートのバーの最大数。 int TERMINAL_MQID このフラグはプッシュ通知の MetaQuotes ID データが存在することを示します。 bool TERMINAL_CODEPAGE クライアント端末にインストールされた言語のコードページ。 int TERMINAL_CPU_CORES システム CPU コアの数。 int TERMINAL_DISK_SPACE 端末（エージェント）のMQL5\ Filesフォルダの空きディスク容量（MB 単位）。 int TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL システムの物理メモリ（MB 単位）。 int TERMINAL_MEMORY_TOTAL 端末のプロセス（エージェント）に使用可能なメモリ（MB 単位）。 int TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE 端末（エージェント）プロセスの空きメモリ（MB 単位）。 int TERMINAL_MEMORY_USED 端末（エージェント）で使用されるメモリ（MB 単位）。 int TERMINAL_X64 「64ビット端末」の表示。 bool TERMINAL_OPENCL_SUPPORT 0x00010002 = 1.2 形式でのサポートされている OpenCL のバージョン。「 0 」は OpenCL をサポートがないことを意味します。 int TERMINAL_SCREEN_DPI 画像の情報出力解像度は、DPIで測定されます。 このパラメータを知ることで、異なる解像度のモニターで同じように表示されるように、グラフィックオブジェクトのサイズを指定することができます。 int TERMINAL_SCREEN_LEFT 仮想画面の左座標です。仮想画面はすべてのモニターをカバーする四角形です。システムに右から左に並べた2つのモニターがある場合、仮想スクリーンの左の座標は2つのモニターの境界になります。 int TERMINAL_SCREEN_TOP 仮想画面の上部座標です。 int TERMINAL_SCREEN_WIDTH 端末幅 int TERMINAL_SCREEN_HEIGHT 端末の高さ int TERMINAL_LEFT 仮想画面に相対した端末の左座標です。 int TERMINAL_TOP 仮想画面に相対した端末の上部座標です。 int TERMINAL_RIGHT 仮想画面に相対した端末の右座標です。 int TERMINAL_BOTTOM 仮想画面に相対した端末の下部座標です。 int TERMINAL_PING_LAST 取引サーバまでの既知のping値は、マイクロ秒単位です。1秒は100万マイクロ秒です int TERMINAL_VPS Indication that the terminal is launched on the MetaTrader Virtual Hosting server (MetaTrader VPS) bool キー識別子 説明 TERMINAL_KEYSTATE_LEFT 「左矢印」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_UP 「上矢印」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT 「右矢印」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_DOWN 「下矢印」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT 「Shift」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL 「Ctrl」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_MENU 「Windows」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK 「CapsLock」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK 「NumLock」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK 「ScrollLock」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_ENTER 「Enter」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_INSERT 「Insert」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_DELETE 「Delete」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_HOME 「Home」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_END 「End」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_TAB 「Tab」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP 「PageUp」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN 「PageDown」キーの状態 int TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE 「Escape」キーの状態 int

TerminalInfoInteger（TERMINAL_KEYSTATE_XXX）の呼び出しは、GetKeyState()関数と同じキーの状態を示すコードを返します。

例 スケーリング係数を計算します：

//--- 画面に1.5インチの幅のボタンを作成します

int screen_dpi = TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI); // ユーザーのモニターのDPIを取得します

int base_width = 144; // DPI=96の標準モニターの画面のドットの基本の幅

int width = (button_width * screen_dpi) / 96; // ユーザーモニター（DPIを含む）のボタンの幅を計算します

...



//--- 百分率でのスケーリング係数の計算

int scale_factor=(TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI) * 100) / 96;

//--- スケーリング係数の計算

width=(base_width * scale_factor) / 100;

こういった場合、グラフィックリソースは、異なる解像度のモニター上で見た目が同じサイズになります。その際、制御要素のサイズ（ボタン、ダイアログボックスなど）は個々の設定に相応します。

ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE

識別子 説明 型 TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE MQL5.community の残高。 double TERMINAL_RETRANSMISSION 指定されたコンピュータ上のすべての実行中のアプリケーションおよびサービスのTCP/IPプロトコルにおけるネットワークパケットの再再送信率。パケットロスは、最速かつ正しく設定されたネットワークでも発生し、受信者と送信者との間のパケット配信の確認がないため、失われたパケットは再送信されます。 これは特定の端末と取引サーバ間の接続品質を示すものではありません。これは、システムおよびバックグラウンド・アクティビティを含むネットワーク・アクティビティ全体でパーセンテージが計算されるためです。 TERMINAL_RETRANSMISSION値は、オペレーティングシステムから1分に1回要求されます。ターミナル自体はこの値を計算しません。 double

ファイル操作は 2 つのディレクトリでのみ実行でき、パスは TERMINAL_DATA_PATH 及び TERMINAL_COMMONDATA_PATH プロパティをリクエストして見つけられます。

ENUM_TERMINAL_INFO_STRING

識別子 説明 型 TERMINAL_LANGUAGE 端末の言語。 string TERMINAL_COMPANY 会社名。 string TERMINAL_NAME 端末名。 string TERMINAL_PATH 端末が起動されるフォルダ。 string TERMINAL_DATA_PATH 端末データが格納されるフォルダ。 string TERMINAL_COMMONDATA_PATH コンピュータにインストールされている全ての端末の共通パス。 string TERMINAL_CPU_NAME CPU名 string TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE CPUアーキテクチャ string TERMINAL_OS_VERSION ユーザーのOS名 string TERMINAL_COLORTHEME_NAME ターミナルのカラースキームの選択：ライトとダーク string

TERMINAL_PATH、TERMINAL_DATA_PATH 及び TERMINAL_COMMONDATA_PATH パラメータに格納されているパスをより良く理解するために、お使いのコンピュータにインストールされた、クライアント端末の現在のコピーに属する値を返すスクリプトを実行することをお勧めします。

この例のスクリプトはクライアント端末のパス情報を返します。

//+------------------------------------------------------------------+

//| Check_TerminalPaths.mq5 |

//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.MQL5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラムを開始する関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

Print("TERMINAL_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_PATH));

Print("TERMINAL_DATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

Print("TERMINAL_COMMONDATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

}

スクリプトの実行の結果、エキスパート操作ログに次のようなメッセージが表示されます。

ターミナルでは、ライト（デフォルト）とダークの2種類のカラースキームがサポートされています。グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を持つカスタムアプリケーションを開発する際、プログラマーは現在のターミナルのカラースキームを考慮する必要があります。アプリケーションで使用されるビジュアルコンポーネントは、ユーザー体験を向上させ、視覚的一貫性を保つために、動的に適応可能であるべきです。

これをサポートするために、この言語ではターミナルのカラースキームを検出するための関数が提供されています。