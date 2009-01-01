- クライアント端末プロパティ
- MQL5 プログラム実行プロパティ
- シンボルプロパティ
- 口座プロパティ
- テスト統計
クライアント端末の情報は TerminalInfoInteger() 及び TerminalInfoString() の 2 つの関数で取得出来ます。パラメータにはそれぞれ ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER 及び ENUM_TERMINAL_INFO_STRING の値が使用されます。
|
識別子
|
説明
|
型
|
TERMINAL_BUILD
|
クライアント端末ビルド番号。
|
int
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
フラグは、端末内のMQL5.community 認証データの存在を示します。
|
bool
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
MQL5.community への接続。
|
bool
|
TERMINAL_CONNECTED
|
取引サーバへの接続。
|
bool
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
DLLを使用する許可。
|
bool
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
bool
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
端末の設定で指定された SMTP サーバへの電子メールの送信及びログインの許可。
|
bool
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
端末の設定で指定された FTP サーバへのレポート送信及びログインの許可。
|
bool
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
スマートフォンに通知を送信するためのアクセス許可。
|
bool
|
TERMINAL_MAXBARS
|
チャートのバーの最大数。
|
int
|
TERMINAL_MQID
|
このフラグはプッシュ通知の MetaQuotes ID データが存在することを示します。
|
bool
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
クライアント端末にインストールされた言語のコードページ。
|
int
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
システム CPU コアの数。
|
int
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
端末（エージェント）のMQL5\ Filesフォルダの空きディスク容量（MB 単位）。
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
システムの物理メモリ（MB 単位）。
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
端末のプロセス（エージェント）に使用可能なメモリ（MB 単位）。
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
端末（エージェント）プロセスの空きメモリ（MB 単位）。
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
端末（エージェント）で使用されるメモリ（MB 単位）。
|
int
|
TERMINAL_X64
|
「64ビット端末」の表示。
|
bool
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
0x00010002 = 1.2 形式でのサポートされている OpenCL のバージョン。「 0 」は OpenCL をサポートがないことを意味します。
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
画像の情報出力解像度は、DPIで測定されます。
このパラメータを知ることで、異なる解像度のモニターで同じように表示されるように、グラフィックオブジェクトのサイズを指定することができます。
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_LEFT
|
仮想画面の左座標です。仮想画面はすべてのモニターをカバーする四角形です。システムに右から左に並べた2つのモニターがある場合、仮想スクリーンの左の座標は2つのモニターの境界になります。
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_TOP
|
仮想画面の上部座標です。
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_WIDTH
|
端末幅
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_HEIGHT
|
端末の高さ
|
int
|
TERMINAL_LEFT
|
仮想画面に相対した端末の左座標です。
|
int
|
TERMINAL_TOP
|
仮想画面に相対した端末の上部座標です。
|
int
|
TERMINAL_RIGHT
|
仮想画面に相対した端末の右座標です。
|
int
|
TERMINAL_BOTTOM
|
仮想画面に相対した端末の下部座標です。
|
int
|
TERMINAL_PING_LAST
|
取引サーバまでの既知のping値は、マイクロ秒単位です。1秒は100万マイクロ秒です
|
int
|
TERMINAL_VPS
|
Indication that the terminal is launched on the MetaTrader Virtual Hosting server (MetaTrader VPS)
|
bool
|
キー識別子
|
説明
|
|
TERMINAL_KEYSTATE_LEFT
|
「左矢印」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_UP
|
「上矢印」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT
|
「右矢印」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DOWN
|
「下矢印」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT
|
「Shift」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL
|
「Ctrl」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_MENU
|
「Windows」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK
|
「CapsLock」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK
|
「NumLock」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK
|
「ScrollLock」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ENTER
|
「Enter」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_INSERT
|
「Insert」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DELETE
|
「Delete」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_HOME
|
「Home」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_END
|
「End」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_TAB
|
「Tab」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP
|
「PageUp」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN
|
「PageDown」キーの状態
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE
|
「Escape」キーの状態
|
int
TerminalInfoInteger（TERMINAL_KEYSTATE_XXX）の呼び出しは、GetKeyState()関数と同じキーの状態を示すコードを返します。
例 スケーリング係数を計算します：
|
//--- 画面に1.5インチの幅のボタンを作成します
こういった場合、グラフィックリソースは、異なる解像度のモニター上で見た目が同じサイズになります。その際、制御要素のサイズ（ボタン、ダイアログボックスなど）は個々の設定に相応します。
|
識別子
|
説明
|
型
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
MQL5.community の残高。
|
double
|
TERMINAL_RETRANSMISSION
|
指定されたコンピュータ上のすべての実行中のアプリケーションおよびサービスのTCP/IPプロトコルにおけるネットワークパケットの再再送信率。パケットロスは、最速かつ正しく設定されたネットワークでも発生し、受信者と送信者との間のパケット配信の確認がないため、失われたパケットは再送信されます。
これは特定の端末と取引サーバ間の接続品質を示すものではありません。これは、システムおよびバックグラウンド・アクティビティを含むネットワーク・アクティビティ全体でパーセンテージが計算されるためです。
TERMINAL_RETRANSMISSION値は、オペレーティングシステムから1分に1回要求されます。ターミナル自体はこの値を計算しません。
|
double
ファイル操作は 2 つのディレクトリでのみ実行でき、パスは TERMINAL_DATA_PATH 及び TERMINAL_COMMONDATA_PATH プロパティをリクエストして見つけられます。
|
識別子
|
説明
|
型
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
端末の言語。
|
string
|
TERMINAL_COMPANY
|
会社名。
|
string
|
TERMINAL_NAME
|
端末名。
|
string
|
TERMINAL_PATH
|
端末が起動されるフォルダ。
|
string
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
端末データが格納されるフォルダ。
|
string
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
コンピュータにインストールされている全ての端末の共通パス。
|
string
|
TERMINAL_CPU_NAME
|
CPU名
|
string
|
TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE
|
CPUアーキテクチャ
|
string
|
TERMINAL_OS_VERSION
|
ユーザーのOS名
|
string
|
TERMINAL_COLORTHEME_NAME
|
ターミナルのカラースキームの選択：ライトとダーク
|
string
TERMINAL_PATH、TERMINAL_DATA_PATH 及び TERMINAL_COMMONDATA_PATH パラメータに格納されているパスをより良く理解するために、お使いのコンピュータにインストールされた、クライアント端末の現在のコピーに属する値を返すスクリプトを実行することをお勧めします。
この例のスクリプトはクライアント端末のパス情報を返します。
|
//+------------------------------------------------------------------+
スクリプトの実行の結果、エキスパート操作ログに次のようなメッセージが表示されます。
ターミナルのカラースキーム情報の取得 #
ターミナルでは、ライト（デフォルト）とダークの2種類のカラースキームがサポートされています。グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を持つカスタムアプリケーションを開発する際、プログラマーは現在のターミナルのカラースキームを考慮する必要があります。アプリケーションで使用されるビジュアルコンポーネントは、ユーザー体験を向上させ、視覚的一貫性を保つために、動的に適応可能であるべきです。
これをサポートするために、この言語ではターミナルのカラースキームを検出するための関数が提供されています。
- ENUM_TERMINAL_INFO_STRING列挙体のTERMINAL_COLORTHEME_NAME値を使用すると、TerminalInfoString関数を使って現在のカラースキームの名前を取得できます。可能な値：LightおよびDark
- ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER列挙体のTHEME_COLOR_*値を使用すると、TerminalInfoInteger関数を通じて特定のUI要素の色を取得できます。
|
識別子
|
説明
|
プロパティ型
|
THEME_COLOR_WINDOW
|
ウィンドウの背景
|
color
|
THEME_COLOR_WINDOWTEXT
|
ウィンドウのテキスト
|
color
|
THEME_COLOR_BTNTEXT
|
ボタンのテキスト
|
color
|
THEME_COLOR_GRAYTEXT
|
無効（非アクティブ）なテキスト
|
color
|
THEME_COLOR_INFOTEXT
|
ツールチップのテキスト
|
color
|
THEME_COLOR_INFOBK
|
ツールチップの背景
|
color
|
THEME_COLOR_3DFACE
|
3D要素の前面
|
color
|
THEME_COLOR_3DLIGHT
|
3D要素の明るい側
|
color
|
THEME_COLOR_3DSHADOW
|
3D要素の暗い側
|
color
|
THEME_COLOR_3DDKSHADOW
|
3D要素の暗い影
|
color
|
THEME_COLOR_3DHILIGHT
|
3D要素のハイライト
|
color
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHT
|
選択された要素の背景
|
color
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHTTEXT
|
選択された要素のテキスト
|
color
|
THEME_COLOR_BTNFACE
|
ボタンの前面
|
color
|
THEME_COLOR_BTNHILIGHT
|
ボタンのハイライト
|
color
|
THEME_COLOR_BTNSHADOW
|
ボタンの影
|
color
|
THEME_COLOR_MENU
|
メニューの背景
|
color
|
THEME_COLOR_MENUBAR
|
メニューバーの背景
|
color
|
THEME_COLOR_MENUTEXT
|
メニューのテキスト
|
color
|
THEME_COLOR_MENUHILIGHT
|
選択された項目のハイライト
|
color
|
THEME_COLOR_ACTIVECAPTION
|
アクティブウィンドウのタイトル
|
color
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTION
|
非アクティブウィンドウのタイトル
|
color
|
THEME_COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION
|
非アクティブウィンドウのタイトルのグラデーション
|
color
|
THEME_COLOR_CAPTIONTEXT
|
ウィンドウタイトルのテキスト
|
color
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT
|
非アクティブウィンドウタイトルのテキスト
|
color
|
THEME_COLOR_HOTTEXT
|
ハイパーリンクまたはアクティブな要素
|
color
|
THEME_COLOR_NONE
|
色が未選択
|
color
|
THEME_COLOR_SEPARATOR
|
区切り文字
|
color
|
THEME_COLOR_SCROLLBACK
|
スクロールバー
|
color
|
THEME_COLOR_LINE1
|
操作ログの奇数行の背景色
|
color
|
THEME_COLOR_LINE2
|
操作ログの偶数行の背景色
|
color
|
THEME_COLOR_GRID
|
操作ログのグリッドの色
|
color
|
THEME_COLOR_SUMMARY
|
操作ログのサマリー行の背景色
|
color
|
THEME_COLOR_ERROR
|
エラーメッセージテキストの色
|
color
|
THEME_COLOR_INVALID
|
無効な値のテキストの色
|
color
|
THEME_COLOR_NEGATIVE
|
負の値の色
|
color
|
THEME_COLOR_POSITIVE
|
正の値の色
|
color
|
THEME_COLOR_LINK
|
リンクの色
|
color
|
THEME_COLOR_LINKHOVER
|
リンクのホバー色
|
color
|
THEME_COLOR_LINKTESTER
|
color
|
THEME_COLOR_TEXTUP
|
「ボタンが離された」状態
|
color
|
THEME_COLOR_TEXTDOWN
|
「ボタンが押された」状態
|
color
|
THEME_COLOR_BACKUP
|
「ワンクリック取引」の価格が上昇したときの[BUY]ボタンと[SELL]ボタンの色
|
color
|
THEME_COLOR_BACKDOWN
|
「ワンクリック取引」の価格が下降したときの[BUY]ボタンと[SELL]ボタンの色
|
color
|
THEME_COLOR_CLOSE
|
[決済]操作のボタンの色
|
color
|
THEME_COLOR_BUY
|
[買い]操作のボタンの色
|
color
|
THEME_COLOR_SELL
|
[売り]操作のボタンの色
|
color
|
THEME_COLOR_DEPOSIT
|
[入金]ボタンの色
|
color
|
THEME_COLOR_WITHDRAWAL
|
[出金]ボタンの色
|
color
|
THEME_COLOR_BID
|
ビッドラインの色
|
color
|
THEME_COLOR_ASK
|
アスクラインの色
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS
|
ストップラインの色
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS_RED
|
利益がマイナスのときのストップロス値のハイライト（[取引]タブ）
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS_GREEN
|
利益がプラスのときのストップロス値のハイライト（[取引]タブ）
|
color
|
THEME_COLOR_CONFIRM
|
注文送信ウィンドウにおける[承諾]ボタンの色
|
color
|
THEME_COLOR_REQUOTE
|
注文送信ウィンドウにおける[リクオーツ]ボタンの色
|
color
|
THEME_COLOR_REJECT
|
注文送信ウィンドウにおける[却下]ボタンの色
|
color
|
THEME_COLOR_NOTIFICATION
|
注文送信ウィンドウにおける、サーバーからの変更通知の色
|
color
|
THEME_COLOR_RATING
|
学習システムにおける評価バーの色
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_BUY
|
気配値表示における買いレベルの背景色
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_SELL
|
気配値表示における売りレベルの背景色
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_LAST
|
気配値表示における直近取引の色
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_STOP
|
気配値表示におけるストップロスレベルの色
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_SPREAD
|
気配値表示におけるスプレッド内のレベルの背景色
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_BID
|
注文送信ウィンドウ内のティックチャートにおけるビッドラインの色
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_ASK
|
注文送信ウィンドウ内のティックチャートにおけるアスクラインの色
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_LAST
|
注文送信ウィンドウ内のティックチャートにおけるラストラインの色
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_CROSS
|
注文送信ウィンドウ内のティックチャートにおけるクロスヘアの色
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_SL
|
注文送信ウィンドウ内のティックチャートにおけるストップロスラインの色
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_TP
|
注文送信ウィンドウ内のティックチャートにおけるテイクプロフィットラインの色
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_START
|
テスト/最適化における[開始]ボタンの色
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP
|
テスト/最適化における[終了]ボタンの色
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_START_FRAME
|
テスト/最適化における[開始]ボタンの枠線の色
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP_FRAME
|
テスト/最適化における[終了]ボタンの枠線の色
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_PROGRESS
|
テスト/最適化におけるプログレスバーの色
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_BALANCE
|
ストラテジーテスターにおけるバランスラインの色
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_EQUITY
|
ストラテジーテスターにおけるエクイティラインの色
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_MARGIN
|
ストラテジーテスターにおけるデポジットロードグラフの色
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALL
|
プロファイリング中の呼び出しがあるコード行の色
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALLSEL
|
プロファイリング中に呼び出しがある選択されたコード行の色
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINE
|
プロファイラー操作ログでの行の色
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINESEL
|
プロファイラー操作ログで選択された行の色
|
color