mytarmailS #:

perché non è a questo che serve.

Perché nessuno scrive siti web in C++?

Ho solo scelto quello che era più familiare, più simile a mql, e quello che era meno familiare (non familiare) si chiamava jerky. Avresti dovuto imparare...

Non è difficile imparare qualcosa. Ma la grana razionale suggeriva che non c'è alcun senso o vantaggio per i loro mestieri.

Ho iniziato subito a scrivere codice in Python, senza quasi studiarlo. Poi sono state necessarie un paio di librerie di base e il gioco è fatto.

Non ci sono compiti in cui R vince. La statistica è un mito. Alcuni giustificano la loro scelta in questo modo, come Sanych.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ho iniziato subito a scrivere codice in Python, senza quasi impararlo. Poi sono state necessarie un paio di librerie di base e il gioco è fatto.

Beh, va bene, è stato progettato in questo modo....

Ma perché questi attacchi passivi-aggressivi a R? È il linguaggio migliore per i suoi compiti, è stato creato per questo,

Python è un linguaggio generico con la pretesa di essere facile da imparare...


L'importante non è questo, ma fare belle operazioni con l'aiuto di algoritmi.


 
Maxim Kuznetsov #:

probabilmente non ne siete del tutto consapevoli... Il backend in C++ è molto richiesto ed è quasi il lavoro più costoso.

probabilmente non ti rendi pienamente conto che un sito web non è solo backend ;)

 

Non tutti seguono lo sviluppo di MQL5, ma esso dispone di metodi standard per matrici e vettori.

Si tratta di metodi standard del linguaggio, non di librerie di terze parti. Con l'introduzione dei tipi di matrice/vettore/complesso, il linguaggio è diventato molto potente per l'analisi statistica e la matematica pesante.

Funzione

Azione

Categoria

Attivazione

Calcola i valori della funzione di attivazione e li scrive nel vettore/matrice passato

Apprendimento automatico

ArgMax

Restituisce l'indice del valore massimo

Statistica

ArgMin

Restituisce l'indice del valore minimo

Statistiche

ArgSort

Restituisce l'indice ordinato

Manipolazioni

Assegna

Copia una matrice, un vettore o una matrice con conversione automatica.

Inizializzazione

Media

Calcola una media ponderata dei valori di matrici/vettori.

Statistiche

Cholesky

Calcola la decomposizione di Cholesky

Trasformazioni

Clip

Limita gli elementi della matrice/vettore a un intervallo specifico di valori accettabili.

Manipolazioni

Col

Restituisce un vettore colonna. Scrive il vettore nella colonna specificata

Manipolazioni

Cols

Restituisce il numero di colonne della matrice

Caratteristiche

Confronta

Confronta gli elementi di due matrici/vettori con una precisione specificata

Manipolazioni

Confronta per cifre

Confronta gli elementi di due matrici/vettori per la corrispondenza con la precisione delle cifre significative

Manipolazioni

Cond

Calcola il numero condizionato di una matrice

Caratteristiche

Convolgere

Restituisce una convoluzione lineare discreta di due vettori

Derivate

Copia

Restituisce una copia di una determinata matrice/vettore

Manipolazioni

CopiaTassi

Ottiene le serie storiche della struttura MqlRates del periodo-simbolo specificato nella quantità specificata in una matrice o in un vettore.

Inizializzazione

CopiaTicks

Ottiene i tick dalla struttura MqlTick in una matrice o in un vettore

Inizializzazione

CopiaTicksRange

Ottiene una matrice o un vettore di tick dalla struttura MqlTick nell'intervallo di date specificato.

Inizializzazione

CorrCoef

Calcola il coefficiente di correlazione di Pearson (coefficiente di correlazione lineare).

Derivati

Correlare

Calcola la correlazione incrociata di due vettori

Derivati

Cov

Calcola la matrice di covarianza

Prodotti

CumProd

Restituisce il prodotto cumulativo degli elementi della matrice/vettore, compresi gli elementi lungo l'asse dato.

Statistiche

CumSomma

Restituisce la somma cumulativa di elementi di matrici/vettori, compresi gli elementi lungo l'asse dato.

Statistiche

Derivata

Calcola i valori della derivata della funzione di attivazione e li scrive nel vettore/matrice passato

Apprendimento automatico

Determinante

Calcola il determinante di una matrice quadrata non degenerata

Caratteristiche

Diag

Estrae una diagonale o costruisce una matrice diagonale

Manipolazioni

Punto

Prodotto scalare di due vettori

Derivate

Eig

Calcola gli autovalori e gli autovettori destri di una matrice quadrata

Trasformazioni

EigVals

Calcola gli autovalori di una matrice generica

Trasformazioni

Occhio

Restituisce una matrice con uno sulla diagonale e zeri altrove

Inizializzazione

Riempimento

Riempie una matrice o un vettore esistente con un dato valore

Inizializzazione

Piatto

Consente di accedere a un elemento della matrice utilizzando un singolo indice anziché due indici.

Manipolazioni

Completo

Crea e restituisce una nuova matrice riempita con il valore specificato.

Inizializzazione

GeMM

Moltiplicazione generale di due matrici (General Matrix Multiply)

Prodotti

Hsplit

Suddivisione orizzontale di una matrice in diverse sottomatrici. Uguale a Split con asse=0.

Manipolazioni

Identità

Crea una singola matrice della dimensione specificata.

Inizializzazione

Inizializza

Inizializza una matrice o un vettore

Inizializzazione

Interno

Prodotto interno di due matrici

Derivate

Inv

Calcola l'inversa (moltiplicativa) di una matrice quadrata non degenerata utilizzando il metodo di Jordaan-Gauss

Soluzioni

Kron

Restituisce il prodotto di Kronecker di due matrici, una matrice e un vettore, un vettore e una matrice o due vettori.

Prodotti

Perdita

Calcola i valori della funzione di perdita e li scrive nel vettore o nella matrice passata

Apprendimento automatico

LstSq

Restituisce la soluzione ai minimi quadrati di equazioni algebriche lineari (per matrici non quadrate o degenerate).

Soluzioni

LU

Fattorizzazione LU di una matrice come prodotto di una matrice triangolare inferiore e di una matrice triangolare superiore.

Trasformazioni

LUP

Fattorizzazione LUP con permutazione parziale, che si riferisce alla decomposizione LU con la sola permutazione delle righe: PA=LU

Trasformazioni

MatMul

Prodotto matriciale di due matrici

Derivate

Max

Restituisce il valore massimo in una matrice/vettore

Statistiche

Media

Calcola la media aritmetica dei valori degli elementi

Statistiche

Mediana

Calcola la mediana degli elementi della matrice/vettore

Statistica

Min

Restituisce il valore minimo della matrice/vettore

Statistica

Norma

Restituisce la norma della matrice o del vettore

Caratteristiche

Uno

Crea e restituisce una nuova matrice piena di uno

Inizializzazione

Esterno

Calcola il prodotto esterno di due matrici o due vettori

Prodotti

Percentile

Restituisce il percentile specificato degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse specificato.

Statistiche

PInv

Calcola una matrice pseudo-inversa utilizzando il metodo di Moore-Penrose.

Soluzioni

Potenza

Eleva una matrice quadrata al grado intero

Prodotti

Prod

Restituisce il prodotto di elementi di matrici/vettori, che può essere eseguito anche per un dato asse

Statistiche

Ptp

Restituisce l'intervallo di valori della matrice/vettore o dell'asse della matrice dato

Statistiche

QR

Calcola la fattorizzazione qr di una matrice

Trasformazioni

Quantile

Restituisce il quantile specificato dei valori o degli elementi della matrice/vettore lungo l'asse specificato

Statistiche

Rango

Restituisce il rango della matrice utilizzando il metodo gaussiano

Caratteristiche

Metrica di regressione

Calcola la metrica di regressione come l'errore di deviazione dalla retta di regressione tracciata sul set di dati specificato.

Statistiche

Rimodella

Cambia la forma di una matrice senza modificarne i dati.

Manipolazioni

Ridimensiona

Restituisce una nuova matrice con forma e dimensioni modificate

Manipolazioni

Riga

Restituisce una riga di vettore. Scrive il vettore nella riga specificata

Manipolazioni

Righe

Restituisce il numero di righe della matrice

Caratteristiche

Dimensione

Restituisce la dimensione del vettore

Caratteristiche

SLogDet

Calcola il segno e il logaritmo del determinante della matrice

Caratteristiche

Risolvere

Risolve un'equazione matriciale lineare o un sistema di equazioni algebriche lineari

Soluzioni

Ordinare

Ordina per posizione

Manipolazioni

Spettro

Calcola lo spettro di una matrice come l'insieme dei suoi autovalori dal prodotto AT*A

Caratteristiche

Dividere

Divide una matrice in diverse sottomatrici

Manipolazioni

Std

Restituisce la deviazione standard dei valori o degli elementi della matrice/vettore lungo un determinato asse.

Statistiche

Somma

Restituisce la somma degli elementi della matrice/vettore che può essere eseguita anche per gli assi indicati.

Statistiche

SVD

Decomposizione del valore singolare

Trasformazioni

ScambiaColonne

Scambia le colonne di una matrice

Manipolazioni

Scambia le righe

Scambia le righe in una matrice

Manipolazioni

Traccia

Restituisce la somma delle diagonali della matrice

Caratteristiche

Trasposizione

Traspone (scambia gli assi) e restituisce la matrice modificata

Manipolazioni

Tri

Costruisce una matrice con uni sulla diagonale e sotto e zeri altrove.

Inizializzazione

TriL

Restituisce una copia della matrice con elementi azzerati sulla kesima diagonale. Matrice triangolare inferiore

Manipolazioni

TriU

Restituisce una copia della matrice con elementi azzerati sotto la k-esima diagonale. Matrice triangolare superiore

Manipolazioni

Var

Calcola la varianza dei valori degli elementi della matrice/vettore

Statistiche

Vsplit

Suddivisione verticale di una matrice in diverse sottomatrici. Come Split con asse=1

Manipolazioni

Zeri

Crea e restituisce una nuova matrice piena di zeri.

Inizializzazione
Документация по MQL5: Методы матриц и векторов
Документация по MQL5: Методы матриц и векторов
Методы матриц и векторов - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
mytarmailS #:

Bene, ottimo, così è stato inteso.....

Ma perché questi attacchi passivi e aggressivi a R? È il miglior linguaggio per i suoi compiti, è stato progettato per questo,

Python è un linguaggio generico con la pretesa di essere facile da imparare...


L'importante non è questo, ma fare belle operazioni con l'aiuto di algoritmi.


Non mi servono le vostre operazioni, mi servono i backtest!
Il trading non è una questione di scienza, ma di situazione. Le operazioni di oggi sono +, quelle di domani sono -.
C'era un arbitraggio normale quando si potevano comprare fiori per le donne e auto per sé, e poi in qualche modo si è sgonfiato. E non importa quale statistica si usi, Mikola non farà un fiore di pietra.

Un altro problema dei neuroni è la scelta dei modelli. Uno funziona da un anno, gli altri vengono spazzati via. Poi un egiziano ti urla che lo hai imbrogliato. Cosa farete? È la natura delle cose. E le statistiche in qualche modo passano di nuovo. Quindi la scelta era ovvia: massima semplicità e convenienza.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Non mi servono le vostre offerte, mi servono i vostri backtest!
Il trading non è scienza, è più che altro situazione. Le operazioni di oggi sono in rialzo, quelle di domani sono in rialzo.
Con tutte le mie conoscenze, non so come algoritmarlo, ho solo una comprensione della situazione e questo è tutto...
Il MO è come un indicatore, e il 99% del robot intellettuale dietro di me...

1) O è così e funziona.

2) o tutto è automatico e non funziona mai.


per ora sono seduto sulla 1) ma sogno la 2)

mytarmailS #:
Per quanto ne so, non so come algoritmarlo, ho solo una comprensione della situazione e questo è tutto....
L'IO è come un indicatore, e il 99% del robot intelligente è dietro di me...

1) O è così, e funziona.

2) Oppure è tutto in automatico e non funziona mai.


Sono seduto sulla 1) ma sto sognando la 2).

Se riuscite a capire come convalidare meglio il vostro FF crafting, diventerà automatico. E' un'idea fantastica.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Se riuscite a capire come convalidare meglio il vostro mestiere di FF, sarà automatico. È un'idea fantastica.

Basta convalidarlo come un normale algoritmo.

Non sto parlando di una scoperta, l'ho inventato più di un anno fa...

L'uomo ha chiesto come addestrare AMO a scopo di lucro, io gli ho solo mostrato come fare...

mytarmailS #:

è sufficiente convalidarlo come un normale algoritmo.

Non sto parlando di una scoperta, ho inventato questa cosa più di un anno fa....

L'uomo ha chiesto come addestrare AMO a scopo di lucro, vi ho appena mostrato come.

Non funzionerà come uno normale. Per fare più o meno la stessa cosa di un essere umano, è necessaria una complessa messa a punto automatica per i dati sconosciuti, l'eliminazione dei segnali di rumore, ecc.
