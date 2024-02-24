L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2969
perché non è a questo che serve.
Perché nessuno scrive siti web in C++?
Ho solo scelto quello che era più familiare, più simile a mql, e quello che era meno familiare (non familiare) si chiamava jerky. Avresti dovuto imparare...
Beh, va bene, è stato progettato in questo modo....
Ma perché questi attacchi passivi-aggressivi a R? È il linguaggio migliore per i suoi compiti, è stato creato per questo,
Python è un linguaggio generico con la pretesa di essere facile da imparare...
L'importante non è questo, ma fare belle operazioni con l'aiuto di algoritmi.
Ogni linguaggio ha il suo compito, ecco perché ce ne sono così tanti.
probabilmente non ne sai abbastanza... Il backend in C++ è molto richiesto ed è quasi il lavoro più costoso.
probabilmente non ti rendi pienamente conto che un sito web non è solo backend ;)
Non tutti seguono lo sviluppo di MQL5, ma esso dispone di metodi standard per matrici e vettori.
Si tratta di metodi standard del linguaggio, non di librerie di terze parti. Con l'introduzione dei tipi di matrice/vettore/complesso, il linguaggio è diventato molto potente per l'analisi statistica e la matematica pesante.
Funzione
Azione
Categoria
Attivazione
Calcola i valori della funzione di attivazione e li scrive nel vettore/matrice passato
Apprendimento automatico
ArgMax
Restituisce l'indice del valore massimo
Statistica
ArgMin
Restituisce l'indice del valore minimo
Statistiche
ArgSort
Restituisce l'indice ordinato
Manipolazioni
Assegna
Copia una matrice, un vettore o una matrice con conversione automatica.
Inizializzazione
Media
Calcola una media ponderata dei valori di matrici/vettori.
Statistiche
Cholesky
Calcola la decomposizione di Cholesky
Trasformazioni
Clip
Limita gli elementi della matrice/vettore a un intervallo specifico di valori accettabili.
Manipolazioni
Col
Restituisce un vettore colonna. Scrive il vettore nella colonna specificata
Manipolazioni
Cols
Restituisce il numero di colonne della matrice
Caratteristiche
Confronta
Confronta gli elementi di due matrici/vettori con una precisione specificata
Manipolazioni
Confronta per cifre
Confronta gli elementi di due matrici/vettori per la corrispondenza con la precisione delle cifre significative
Manipolazioni
Cond
Calcola il numero condizionato di una matrice
Caratteristiche
Convolgere
Restituisce una convoluzione lineare discreta di due vettori
Derivate
Copia
Restituisce una copia di una determinata matrice/vettore
Manipolazioni
CopiaTassi
Ottiene le serie storiche della struttura MqlRates del periodo-simbolo specificato nella quantità specificata in una matrice o in un vettore.
Inizializzazione
CopiaTicks
Ottiene i tick dalla struttura MqlTick in una matrice o in un vettore
Inizializzazione
CopiaTicksRange
Ottiene una matrice o un vettore di tick dalla struttura MqlTick nell'intervallo di date specificato.
Inizializzazione
CorrCoef
Calcola il coefficiente di correlazione di Pearson (coefficiente di correlazione lineare).
Derivati
Correlare
Calcola la correlazione incrociata di due vettori
Derivati
Cov
Calcola la matrice di covarianza
Prodotti
CumProd
Restituisce il prodotto cumulativo degli elementi della matrice/vettore, compresi gli elementi lungo l'asse dato.
Statistiche
CumSomma
Restituisce la somma cumulativa di elementi di matrici/vettori, compresi gli elementi lungo l'asse dato.
Statistiche
Derivata
Calcola i valori della derivata della funzione di attivazione e li scrive nel vettore/matrice passato
Apprendimento automatico
Determinante
Calcola il determinante di una matrice quadrata non degenerata
Caratteristiche
Diag
Estrae una diagonale o costruisce una matrice diagonale
Manipolazioni
Punto
Prodotto scalare di due vettori
Derivate
Eig
Calcola gli autovalori e gli autovettori destri di una matrice quadrata
Trasformazioni
EigVals
Calcola gli autovalori di una matrice generica
Trasformazioni
Occhio
Restituisce una matrice con uno sulla diagonale e zeri altrove
Inizializzazione
Riempimento
Riempie una matrice o un vettore esistente con un dato valore
Inizializzazione
Piatto
Consente di accedere a un elemento della matrice utilizzando un singolo indice anziché due indici.
Manipolazioni
Completo
Crea e restituisce una nuova matrice riempita con il valore specificato.
Inizializzazione
GeMM
Moltiplicazione generale di due matrici (General Matrix Multiply)
Prodotti
Hsplit
Suddivisione orizzontale di una matrice in diverse sottomatrici. Uguale a Split con asse=0.
Manipolazioni
Identità
Crea una singola matrice della dimensione specificata.
Inizializzazione
Inizializza
Inizializza una matrice o un vettore
Inizializzazione
Interno
Prodotto interno di due matrici
Derivate
Inv
Calcola l'inversa (moltiplicativa) di una matrice quadrata non degenerata utilizzando il metodo di Jordaan-Gauss
Soluzioni
Kron
Restituisce il prodotto di Kronecker di due matrici, una matrice e un vettore, un vettore e una matrice o due vettori.
Prodotti
Perdita
Calcola i valori della funzione di perdita e li scrive nel vettore o nella matrice passata
Apprendimento automatico
LstSq
Restituisce la soluzione ai minimi quadrati di equazioni algebriche lineari (per matrici non quadrate o degenerate).
Soluzioni
LU
Fattorizzazione LU di una matrice come prodotto di una matrice triangolare inferiore e di una matrice triangolare superiore.
Trasformazioni
LUP
Fattorizzazione LUP con permutazione parziale, che si riferisce alla decomposizione LU con la sola permutazione delle righe: PA=LU
Trasformazioni
MatMul
Prodotto matriciale di due matrici
Derivate
Max
Restituisce il valore massimo in una matrice/vettore
Statistiche
Media
Calcola la media aritmetica dei valori degli elementi
Statistiche
Mediana
Calcola la mediana degli elementi della matrice/vettore
Statistica
Min
Restituisce il valore minimo della matrice/vettore
Statistica
Norma
Restituisce la norma della matrice o del vettore
Caratteristiche
Uno
Crea e restituisce una nuova matrice piena di uno
Inizializzazione
Esterno
Calcola il prodotto esterno di due matrici o due vettori
Prodotti
Percentile
Restituisce il percentile specificato degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse specificato.
Statistiche
PInv
Calcola una matrice pseudo-inversa utilizzando il metodo di Moore-Penrose.
Soluzioni
Potenza
Eleva una matrice quadrata al grado intero
Prodotti
Prod
Restituisce il prodotto di elementi di matrici/vettori, che può essere eseguito anche per un dato asse
Statistiche
Ptp
Restituisce l'intervallo di valori della matrice/vettore o dell'asse della matrice dato
Statistiche
QR
Calcola la fattorizzazione qr di una matrice
Trasformazioni
Quantile
Restituisce il quantile specificato dei valori o degli elementi della matrice/vettore lungo l'asse specificato
Statistiche
Rango
Restituisce il rango della matrice utilizzando il metodo gaussiano
Caratteristiche
Metrica di regressione
Calcola la metrica di regressione come l'errore di deviazione dalla retta di regressione tracciata sul set di dati specificato.
Statistiche
Rimodella
Cambia la forma di una matrice senza modificarne i dati.
Manipolazioni
Ridimensiona
Restituisce una nuova matrice con forma e dimensioni modificate
Manipolazioni
Riga
Restituisce una riga di vettore. Scrive il vettore nella riga specificata
Manipolazioni
Righe
Restituisce il numero di righe della matrice
Caratteristiche
Dimensione
Restituisce la dimensione del vettore
Caratteristiche
SLogDet
Calcola il segno e il logaritmo del determinante della matrice
Caratteristiche
Risolvere
Risolve un'equazione matriciale lineare o un sistema di equazioni algebriche lineari
Soluzioni
Ordinare
Ordina per posizione
Manipolazioni
Spettro
Calcola lo spettro di una matrice come l'insieme dei suoi autovalori dal prodotto AT*A
Caratteristiche
Dividere
Divide una matrice in diverse sottomatrici
Manipolazioni
Std
Restituisce la deviazione standard dei valori o degli elementi della matrice/vettore lungo un determinato asse.
Statistiche
Somma
Restituisce la somma degli elementi della matrice/vettore che può essere eseguita anche per gli assi indicati.
Statistiche
SVD
Decomposizione del valore singolare
Trasformazioni
ScambiaColonne
Scambia le colonne di una matrice
Manipolazioni
Scambia le righe
Scambia le righe in una matrice
Manipolazioni
Traccia
Restituisce la somma delle diagonali della matrice
Caratteristiche
Trasposizione
Traspone (scambia gli assi) e restituisce la matrice modificata
Manipolazioni
Tri
Costruisce una matrice con uni sulla diagonale e sotto e zeri altrove.
Inizializzazione
TriL
Restituisce una copia della matrice con elementi azzerati sulla kesima diagonale. Matrice triangolare inferiore
Manipolazioni
TriU
Restituisce una copia della matrice con elementi azzerati sotto la k-esima diagonale. Matrice triangolare superiore
Manipolazioni
Var
Calcola la varianza dei valori degli elementi della matrice/vettore
Statistiche
Vsplit
Suddivisione verticale di una matrice in diverse sottomatrici. Come Split con asse=1
Manipolazioni
Zeri
Crea e restituisce una nuova matrice piena di zeri.
Inizializzazione
Bene, ottimo, così è stato inteso.....
Ma perché questi attacchi passivi e aggressivi a R? È il miglior linguaggio per i suoi compiti, è stato progettato per questo,
Python è un linguaggio generico con la pretesa di essere facile da imparare...
L'importante non è questo, ma fare belle operazioni con l'aiuto di algoritmi.
Non mi servono le vostre offerte, mi servono i vostri backtest!
1) O è così e funziona.
2) o tutto è automatico e non funziona mai.
per ora sono seduto sulla 1) ma sogno la 2)
Se riuscite a capire come convalidare meglio il vostro mestiere di FF, sarà automatico. È un'idea fantastica.
Basta convalidarlo come un normale algoritmo.
Non sto parlando di una scoperta, l'ho inventato più di un anno fa...
L'uomo ha chiesto come addestrare AMO a scopo di lucro, io gli ho solo mostrato come fare...
L'uomo ha chiesto come addestrare AMO a scopo di lucro, vi ho appena mostrato come.