L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2971
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
oops... io ho risposto e altri no... o si è cancellata da sola o lo hanno fatto i moderatori.
Nelle stazioni l'apprendimento non è un'opzione....
Ancora una volta midijorney vi contraddice. Prende campioni da database reali (da statistiche, dal passato) e addestra le reti su di essi. Il risultato è molto bello.
Per far funzionare le NN sono necessarie due cose: 1) abbiamo bisogno di un passato affidabile, 2) abbiamo bisogno di un gruppo di campioni (o i migliori o i peggiori, o tutti, ma con punteggi).
Qui entriamo subito nella contraddizione "il prezzo include tutto"... e non è così :-) nel punto (2) abbiamo usato informazioni che non sono disponibili nel punto (1).
Ancora una volta, midijorney ti contraddice. Ci sono campioni presi da basi reali (da statistiche, dal passato), le reti vengono addestrate su di essi.
Beh, allora il Graal è stato appreso, cosa ti impedisce di raccogliere i soldi?)
Che ne dite di usare il cervello? :-))
Beh, è divertente, 20 pagine su "come usare il cervello".
forse usare il cervello? :-)
Beh, è divertente, 20 pagine di "come usare il BLEEP".
Bene, il graal è stato appreso: cosa vi impedisce di spalare denaro?)
Ciò che ci impedisce di spalare denaro in questo contesto è:
1) la mancanza di campioni reali. (campioni, statistiche) nello spazio prevedibile disponibile. Avete amici a Washington che forniscano uno stato "impersonale" del cliente per 3-5-10 anni? (10 è fantastico, almeno 3).
2) già menzionato, le statistiche reali lunghe utilizzano informazioni che non sono disponibili per la ripetizione.
1) O è così, e funziona.
2) Oppure è tutto in automatico e non funziona mai.
Sono ancora al punto 1), ma sto sognando il punto 2).
non in termini di attacchi R, ma solo che gli input sembrano alieni.
in cui non c'è quasi nulla di mercato (ma cos'è il mercato?) - solo aritmetica.
Il vostro ML è entrato da un overbuy/oversell in un momento rigorosamente segnalato. Unità di luogo+tempo (su cui si basa il ramo).
E chi sono poi))))
La situazione opposta. Nessuno usa R a parte i grandi implementatori. E le persone non sono le ultime nell'IT. Anche se python non è molto richiesto, di solito è scala.
Ho usato becky mailer fino all'ultima volta, e non molti lo conoscevano affatto, anche emeditor al posto di notepad non è la scelta più frequente, ma questi sono strumenti, e il linguaggio è uno strumento, qual è la differenza, con cosa fare un mestiere? I tagli sono la cosa principale)))) Sembra che la mia pala sia gialla, ed è meglio della tua verde))))))
Anche se forse non è proprio così, le dimensioni e la configurazione delle pale sono diverse)))))