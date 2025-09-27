CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Vendite Industriali Italia m/m (Italy Industrial Sales m/m)

Paese:
Italia
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Settore
Azienda
Basso 1.2% 1.8%
-2.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.1%
1.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indice Vendite Industriali m/m (a volte indicato come Industrial Turnover) riporta i dati della variazione mese su mese del fatturato totale delle imprese industriali italiane. Si tratta di un indicatore molto importante per valutare l'andamento della capacità di crescita delle imprese industriali, relativo al periodo in esame.

L'indice è calcolato sulla base di un'indagine sulle aziende italiane con almeno 20 dipendenti. Le aziende partecipanti all'indagine sono raggruppate secondo la classificazione Alteco 2007. Il campione rappresentativo è compilato in modo da includere le imprese che rappresentano almeno il 70% del fatturato totale del settore.

All'interno dell'indice, vengono calcolati indici elementari separati per il mercato interno, nonché per quello non nazionale, all'interno del quale sono suddivisi in zona euro e zona non euro. L'indice totale viene quindi calcolato secondo la formula di Laspeyres, cioè come struttura ponderata. L'indice è calcolato con il 2015 come anno base.

I dati vengono pubblicati 45 giorni dopo il periodo di riferimento. Può essere utilizzato per varie analisi economiche incrociandolo con altri indicatori economici di produzione e vendite, nonché in relazione ai dati sul prodotto interno lordo e sul rapporto Debito Pubblico / PIL.

In relazione al commercio e all'interpretazione, i valori al di sopra delle aspettative sono da considerarsi positivi per l'EUR, mentre i valori al di sotto del previsto sono da considerarsi negativi per l'EUR.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite Industriali Italia m/m (Italy Industrial Sales m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
giu 2025
1.2%
1.8%
-2.1%
mag 2025
-2.2%
-1.6%
1.4%
apr 2025
1.5%
0.6%
-1.6%
mar 2025
-1.6%
2.1%
-0.4%
feb 2025
-0.4%
1.6%
3.7%
gen 2025
3.8%
-2.1%
-2.7%
dic 2024
-2.7%
1.0%
1.4%
nov 2024
1.5%
-0.4%
0.6%
ott 2024
0.5%
0.1%
-0.3%
set 2024
-0.3%
-0.2%
-0.3%
ago 2024
-0.1%
0.3%
-0.5%
lug 2024
-0.4%
-1.2%
-0.4%
giu 2024
0.1%
0.3%
-1.0%
mag 2024
-0.9%
0.7%
apr 2024
0.8%
-2.8%
mar 2024
-2.9%
1.9%
feb 2024
2.0%
-3.2%
gen 2024
-3.1%
1.0%
dic 2023
2.1%
0.0%
-0.9%
nov 2023
-1.0%
0.0%
0.1%
ott 2023
0.1%
-0.1%
1.1%
set 2023
1.2%
0.0%
-0.4%
ago 2023
-0.4%
0.1%
-0.5%
lug 2023
-0.4%
0.1%
0.5%
giu 2023
0.4%
-0.1%
1.6%
mag 2023
1.5%
-0.1%
-1.9%
apr 2023
-1.8%
0.0%
-0.4%
mar 2023
-0.3%
0.1%
1.3%
feb 2023
1.3%
0.0%
-1.2%
gen 2023
-1.1%
-0.1%
0.7%
dic 2022
0.7%
0.0%
0.9%
nov 2022
0.9%
0.2%
-0.8%
ott 2022
-0.8%
0.1%
-1.2%
set 2022
-1.2%
-0.2%
3.4%
ago 2022
3.6%
0.2%
-0.2%
lug 2022
-0.1%
0.2%
-0.4%
giu 2022
-0.2%
0.6%
1.2%
mag 2022
1.4%
0.0%
2.8%
apr 2022
2.7%
-0.7%
2.5%
mar 2022
2.4%
-0.2%
2.9%
feb 2022
2.8%
0.6%
2.3%
gen 2022
2.3%
0.0%
-2.0%
dic 2021
-2.1%
-1.1%
2.4%
nov 2021
2.4%
0.5%
2.9%
ott 2021
2.8%
1.4%
0.2%
set 2021
0.1%
0.6%
0.5%
ago 2021
0.8%
0.1%
0.8%
lug 2021
0.9%
-0.8%
3.1%
giu 2021
3.1%
-0.1%
-0.9%
mag 2021
-1.0%
-0.3%
3.3%
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento