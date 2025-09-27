L'indice Vendite Industriali m/m (a volte indicato come Industrial Turnover) riporta i dati della variazione mese su mese del fatturato totale delle imprese industriali italiane. Si tratta di un indicatore molto importante per valutare l'andamento della capacità di crescita delle imprese industriali, relativo al periodo in esame.

L'indice è calcolato sulla base di un'indagine sulle aziende italiane con almeno 20 dipendenti. Le aziende partecipanti all'indagine sono raggruppate secondo la classificazione Alteco 2007. Il campione rappresentativo è compilato in modo da includere le imprese che rappresentano almeno il 70% del fatturato totale del settore.

All'interno dell'indice, vengono calcolati indici elementari separati per il mercato interno, nonché per quello non nazionale, all'interno del quale sono suddivisi in zona euro e zona non euro. L'indice totale viene quindi calcolato secondo la formula di Laspeyres, cioè come struttura ponderata. L'indice è calcolato con il 2015 come anno base.

I dati vengono pubblicati 45 giorni dopo il periodo di riferimento. Può essere utilizzato per varie analisi economiche incrociandolo con altri indicatori economici di produzione e vendite, nonché in relazione ai dati sul prodotto interno lordo e sul rapporto Debito Pubblico / PIL.

In relazione al commercio e all'interpretazione, i valori al di sopra delle aspettative sono da considerarsi positivi per l'EUR, mentre i valori al di sotto del previsto sono da considerarsi negativi per l'EUR.

Ultimi valori: