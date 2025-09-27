L'indice della bilancia commerciale UE dell'Italia misura la differenza di valore tra l'importazione e l'esportazione di beni e servizi, che provengono da paesi dell'Unione europea e vanno in altri paesi dell'UE, in un certo periodo preso in considerazione. I dati che indicano un numero positivo mostrano che più beni e servizi sono stati esportati nel periodo segnalato che hanno importato nel paese. In questo caso si dice che il paese abbia una bilancia commerciale positiva.

Il commercio con altri paesi membri dell'UE rappresenta oltre la metà delle transazioni estere dell'Italia. Le principali destinazioni commerciali intra-UE dell'Italia sono Germania, Francia, Spagna e Svizzera. Le principali origini di importazione dell'UE includono Germania, Francia e Paesi Bassi.

In generale, l'Italia trae grandi profitti dallo scambio di beni e servizi con i partner dell'UE. Negli ultimi anni, l'Italia ha registrato un saldo commerciale UE positivo nella maggior parte dei periodi di calcolo.

Un saldo commerciale positivo di solito ha un effetto positivo sulla valuta nazionale. Tuttavia, il commercio tra i paesi dell'UE di solito ha pochissima influenza sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori: